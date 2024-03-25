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Теплые полы своими руками, фонтан по стеклу, панорамные окна. Истории о ремонте и восстановлении домов
25.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История Кристины: «Что касается строительства, тут муж всё делал сам»
— Мы как молодая семья приобрели дом для постоянного проживания с целью его восстановления и хорошего ремонта. Начинали с одной комнаты: поравняли стены штукатуркой, переклеили обои, постелили линолеум, приобрели кровать в мебельном магазине, сделали шкаф на заказ, так как угол комнаты был косой. Муж объезжал весь город, чтобы найти дешевые стройматериалы, двери, напольные покрытия, проводку, розетки, обои.
Старую проводку по всему дому менял электрик, но и муж помогал: он учился в Минске в БГАТУ по специальности «инженер-механик». Что касается строительства, тут муж всё делал сам. Смотрел видео в интернете, спрашивал у родных, у знакомых. Вместе с другом заливал чистовую стяжку. Спрашивал у дяди, как сделать теплый пол, который выходит дешевле, чем радиаторы отопления. То, как класть плитку, показал другой дядя.
Мы делали пристройку, чтобы соединить тепловой узел с домом (так как в нем находились туалет и ванная, мы ходили через улицу), из-за этого пришлось перекрывать крышу, это мы делали с большим количеством наших родственников. На крышу ушло четыре дня. Шифер брали старый, потому что металлочерепица очень дорогая.
Вы спросите, как муж все успевал? У него была онкология! Он находился на больничном больше полугода! Операция, потом еще химиотерапия! И несмотря на плохое самочувствие и болезненное состояние, он никогда не хотел отдыхать, всё делал, ремонтировал и пытался подрабатывать. Хотел, чтобы до появления ребенка мы жили в хороших условиях.
Обои я клеила с родней, плитку фуговала сама, занималась уборкой и готовкой, а еще ходила на работу и много работала сверхурочно (до беременности). После всего этого к нам приехали натягивать потолки — и в этот день я уехала в роддом со схватками. Пока я недельку там находилась, муж практически не спал, обложил плиткой туалет, положил в трех комнатах ламинат, в одной линолеум, смонтировал плинтусы по всему дому. И помимо этого убирал весь дом и просил помочь в этом наших родных!
История Александра: «Старый сруб превратился в полноценную спальню»
— Мы купили участок со старой постройкой в садовом товариществе недалеко от Минска, чтобы построить дом для себя. При демонтаже оказалось, что сруб (основа старого строения) в очень хорошем состоянии, со своей историей. И рука не поднялась его уничтожить.
Новый дом вырос вокруг старого сруба: блоки, односкатная общая кровля с парапетом (визуально смотрится как дом с плоской кровлей). В доме — гостиная, совмещенная с кухней на 40 квадратных метров, санузел с сауной площадью 6 квадратных метров, спальня, две террасы — одна скрыта от глаз, там же разместились зона барбекю и фонтан по стеклу.
История Марины: «Реализовали мечту — панорамные окна на всю стену в гостиной»
— 6 лет назад от родителей в наследство мне досталась дача в деревне недалеко от Минска. Это неогороженный участок в 25 соток и маленький кирпичный домик в 50 м². Дом был захламлен старыми вещами, неработающей бытовой техникой. Во дворе неухоженные плодовые деревья и кусты, заросли шиповника. Из удобств была только скважина на участке. Из полезного — найденный старый мотоблок, который отдали в капремонт, покрасили и продали.
На семейном совете взвесили все за и против, учли вариант отдыха в агроусадьбах, а также месторасположение нашей деревни и транспортное сообщение — наличие трассы М14. Хорошая дорога и перевесила чашу весов в пользу сохранения наследства.
Через год мы приступили к разбору старых вещей, вывозу хлама и мусора, вырубке старых деревьев и кустов. Металлолом вынесли местные, пригодные в хозяйстве вещи забрали они же. Для остального понадобилось заказывать большой мусорный контейнер. Мы сами разбирали деревянные конструкции, пилили и жгли посреди участка каждые выходные несколько месяцев. Заказали службу для выставления границ участка. Предполагаемые границы не стали фактическими. А гараж, слепленный из чего попало, подлежал сносу в первую очередь в целях безопасности. За ним же отправился деревянный сортир. Строительный вагончик за 30 лет врос в землю всеми колесами, но его сняли с прикола краном и увезли на прицепе за трактором.
После генеральной уборки решили ставить сплошной забор из металлопрофиля. Это были первые серьезные вложения в 200 м забора. Затем выровняли участок, установили 20-футовый морской контейнер в качестве склада и уличный туалет на выкопанной яме. А дальше как у Хемингуэя: «Дайте человеку необходимое и он захочет удобств». И вот мы уже меняем старые окна на пластиковые, устанавливаем металлические двери, покупаем кровати, комоды, стеллажи, а на месте вагончика устанавливаем простенькую беседку.
Можно уже жарить шашлык и ночевать в доме, где есть печь. Тогда вдруг начали возникать претензии к самому дому. Веранда, как и гараж, пристроена из непотребного материала и палок. На глиняной почве все двигается, разваливается. Подумали, что надо сносить и пристраивать новую вместе с гаражом. Тогда уже и веранда нужна больше, чтобы и душ с туалетом были, и большая гостиная с кухней. Надо залить бетонные плиты с двух сторон, тогда и фундамент дома укрепим.
Наняли бригаду, развели стройку. Решение «взять дом в армировано-бетонные клещи» оказалось справедливым, старый фундамент был плох. За 7 месяцев были возведены новая веранда и гараж из бетонных блоков «Бессер», старую кирпичную кладку утеплили и отделали плиткой. Реализовали мечту — панорамные окна на всю стену в гостиной.
Следующий год ушел на устройство коммуникаций во дворе и в доме, отделку пристройки. К концу года теплая веранда стала полноценным помещением размером как старая часть дома, где мы встречали Новый год в новой гостиной. Работы выполнялись привлеченными подрядчиками.
Осталась старая крыша с фронтонами. Возводить второй этаж из блоков — длительный процесс, сопряженный с затоплением дома во время осадков и нагрузкой на хлипкий фундамент. Нужен был легкий и быстровозводимый вариант — каркасник.
Сделали проект, получили стоимость. Самый болезненный момент — ожидание дождя, когда крыши нет вообще, а снизу жилое пространство. Тенты, укрывной материал, клятвы строителей не внушали доверия. Поэтому отдельно заказали нанесение ППУ на всю площадь раскрытой кровли слоем в 5 см «с закрытой ячейкой». Но сначала были демонтированы кровля и фронтоны, а за несколько часов слой утеплителя на крыше превратился в плотную корку. Первый дождь подтвердил правильность решения и дополнительных затрат.
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Теплые полы своими руками, фонтан по стеклу, панорамные окна. Истории о ремонте и восстановлении домов
Конкурс «Теперь не узнать!» продолжается: сегодня мы публикуем истории о ремонте и восстановлении домов. Участники поделились своим опытом, рассказали о самых...
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