Теплые полы своими руками, фонтан по стеклу, панорамные окна. Истории о ремонте и восстановлении домов

Мы делали пристройку, чтобы соединить тепловой узел с домом (так как в нем находились туалет и ванная, мы ходили через улицу), из-за этого пришлось перекрывать крышу, это мы делали с большим количеством наших родственников. На крышу ушло четыре дня. Шифер брали старый, потому что металлочерепица очень дорогая.

Вы спросите, как муж все успевал? У него была онкология! Он находился на больничном больше полугода! Операция, потом еще химиотерапия! И несмотря на плохое самочувствие и болезненное состояние, он никогда не хотел отдыхать, всё делал, ремонтировал и пытался подрабатывать. Хотел, чтобы до появления ребенка мы жили в хороших условиях.