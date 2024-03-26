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Уже начали стеклить. Посмотрели, как продвигается стройка большого китайского бассейна в Минске
26.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ввода этого спортивного объекта в районе улицы Кальварийской минчане ждут с большим нетерпением. По плану китайский бассейн, где смогут тренироваться как будущие олимпийские чемпионы, так и обычные любители плавания, обещают ввести в эксплуатацию уже в этом году. Мы решили посмотреть, как сейчас выглядит масштабное здание.
Строительство бассейна на месте типографии «Красная звезда» и жилых двухэтажек (все эти здания снесли) в районе улицы Кальварийской началось в апреле 2020 года. За строительство и обслуживание объекта по гарантии отвечает китайская сторона − бассейн строят в рамках технико-экономической помощи, которую Китай оказывает Беларуси.
Здание будет поистине огромным – его площадь составит около 40 тысяч квадратных метров, а высота достигнет 31 метра. Фасад бассейна выполнят в форме пяти соединенных ромбов, символизирующих белорусский национальный орнамент.
Весь комплекс будет, как мы уже
Что касается общественной части, то в ней разместят 25-метровые взрослый и детский бассейны. Кроме всего вышеперечисленного, в комплексе запланированы спортивные залы, SPA-зона, кафе и ресторан с европейской и китайской кухней. Предполагается, что спортивный комплекс смогут посещать до 5 тысяч человек в день.
История проекта
Летом 2018 года Александр Лукашенко
Строительство бассейна
Отметим, что для Китая подобные проекты не первые. С 1960-х китайцы практикуют создание футбольных арен в разных странах. Это даже назвали «стадионной дипломатией».
Строительство же бассейна и стадиона в Минске — это скорее благодарность Китая за право реализовывать на территории Беларуси разные проекты. Например, модернизация цементного завода, строительство завода «Джили», индустриального парка «Великий камень», нового посольства на проспекте Победителей и так далее.
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Ввода этого спортивного объекта в районе улицы Кальварийской минчане ждут с большим нетерпением. По плану китайский бассейн, где смогут тренироваться как...
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