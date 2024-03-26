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Уже начали стеклить. Посмотрели, как продвигается стройка большого китайского бассейна в Минске

26.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ввода этого спортивного объекта в районе улицы Кальварийской минчане ждут с большим нетерпением. По плану китайский бассейн, где смогут тренироваться как будущие олимпийские чемпионы, так и обычные любители плавания, обещают ввести в эксплуатацию уже в этом году. Мы решили посмотреть, как сейчас выглядит масштабное здание.


Строительство бассейна на месте типографии «Красная звезда» и жилых двухэтажек (все эти здания снесли) в районе улицы Кальварийской началось в апреле 2020 года. За строительство и обслуживание объекта по гарантии отвечает китайская сторона − бассейн строят в рамках технико-экономической помощи, которую Китай оказывает Беларуси.

Здание будет поистине огромным – его площадь составит около 40 тысяч квадратных метров, а высота достигнет 31 метра. Фасад бассейна выполнят в форме пяти соединенных ромбов, символизирующих белорусский национальный орнамент.

На данный момент «скелет» здания готов, китайские строители смонтировали и практически накрыли крышу, сейчас идут работы над фасадами. Работают они и вечером, и в выходные.



Весь комплекс будет, как мы уже писали, будет разделен на соревновательную и общественную части. В соревновательном блоке будет два бассейна по 50 метров: плавательный и прыжковый. Трибуны будут вмещать более шести тысяч зрителей. В бассейне будут тренироваться сборные страны по водным видам спорта, таким как плавание, водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду. Бассейн будет соответствовать требованиям и стандартам международной федерации плавания (FINA). Это позволит проводить в нем чемпионаты Европы и мира, а также их этапы.



Что касается общественной части, то в ней разместят 25-метровые взрослый и детский бассейны. Кроме всего вышеперечисленного, в комплексе запланированы спортивные залы, SPA-зона, кафе и ресторан с европейской и китайской кухней. Предполагается, что спортивный комплекс смогут посещать до 5 тысяч человек в день.



История проекта

Летом 2018 года Александр Лукашенко подписал указ о строительстве Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске с привлечением китайской технической помощи. В 2019-м стало известно, что Китай инвестирует в это дело 235 миллионов долларов.

Строительство бассейна началось в апреле 2020 года на месте снесенных типографии «Красная звезда» и жилых двухэтажек. Бюджетные средства пошли только на подготовку территории к строительству. Китайская же сторона обязуется не только построить бассейн, но и обслуживать объект по гарантии в течение 2 лет после ввода его в эксплуатацию.

Отметим, что для Китая подобные проекты не первые. С 1960-х китайцы практикуют создание футбольных арен в разных странах. Это даже назвали «стадионной дипломатией».

Строительство же бассейна и стадиона в Минске — это скорее благодарность Китая за право реализовывать на территории Беларуси разные проекты. Например, модернизация цементного завода, строительство завода «Джили», индустриального парка «Великий камень», нового посольства на проспекте Победителей и так далее.

 
Теги: Минск
 
 
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Ввода этого спортивного объекта в районе улицы Кальварийской минчане ждут с большим нетерпением. По плану китайский бассейн, где смогут тренироваться как...
 
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