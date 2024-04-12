|
"Они сохранили те самые рулетики!". Сходили в "Корону", которая открылась на месте "Простора" в Минске
12.04.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Каменной Горке на месте «Простора», который закрылся в начале этого года после десяти лет работы, открылась «Корона». Что изменилось в магазине и как реагируют местные, узнал Realt.
О закрытии магазина «Простор» на Каменногорской, 3 стало известно еще в прошлом году — в ноябре появилась информация, что в ТЦ откроется «Корона», позже о закрытии магазина в Каменной Горке
Первое изменение, которое бросается в глаза, когда подходишь ко входу в гипермаркет — часть площадей, где раньше находился «Простор», теперь занимает «ПитSTOP». Это сеть ресторанов быстрого питания «Короны». Если сравнивать его с кафе на Кальварийской, интерьер на Каменногорской выглядит более стильно и лаконично, здесь больше посадочных мест и все выглядит просторнее.
Судя по количеству людей здесь, такое место будет пользоваться популярностью в Каменной Горке. До 12 часов дня в кафе было несколько человек, а уже через часа полтора, в обеденное время, выстроилась огромная очередь.
Интерьер же самого гипермаркета нельзя сказать, что сильно изменился. Разве что появилось больше оранжевого цвета, характерного для «Короны», есть небольшие изменения в отделах.
— Проходы остались широкими, магазин просторным, — делится впечатлениями Ольга. Девушка ходила и в «Простор», и уже успела побывать в «Короне». - Мне нравятся обе эти сети: в обеих можно купить хороший свежий хлеб, отличная кулинария. Сейчас я обратила внимание на качественные фрукты.
Еще одна покупательница Александра хвалит кулинарию «Простора».
— Я очень люблю рулетики из красной рыбы с творожным сыром. Это почти суши, но без риса, — улыбается девушка. — Когда «Простор» около дома закрылся и подумала, что придется делать такие самим. Но буквально пару недель назад увидела, что «Корона» начала выпускать точно такие же рулетики!
Рулетики из форели с сыром действительно появились в кулинарии «Короны». В наборе идет девять штучек, стоит рублей. Есть варианты с зеленью или без. Еще из нового от кулинарии магазина — замороженные пиццы. Выглядят значительно приятнее, чем те, что продаются обычно. Есть разные варианты, весят 370 граммов, стоят 8 рублей 50 копеек. Упакованы в крафтовые коробки с прозрачными окошками, через которые можно увидеть начинку.
Из сладостей замечаем Kinder, которые вернулись в Беларусь в конце прошлого года, Milka, Oreo и много всего другого. Большой выбор вяленых томатов, встречаются марки, которые редко увидишь в других магазинах. Еще одна особенность "Короны" - огромный выбор греческих оливок, которых нет в других магазинах. Наше внимание на это обращает Станислав.
- Вообще, "Корона" - мой любимый магазин, в том числе из-за этих самых греческих оливок. Но я покупатель наблюдательный. Раньше греческие оливки поставлял сам "Табак-инвест", то есть "Корона", но в конце прошлого года в отношении этой компании США ввели санкции. И что теперь? Теперь эти оливки поставляет уже не "Табак-инвест", а другая компания, которая, правда, зарегистрирована по адресу одного из офисов "Табак-инвеста". Итог - оливки никуда не исчезли, но стали дороже. Получается, санкции ударили в первую очередь по мне (смеется. - Прим. Realt), ведь оливки я все равно покупаю, но плачу дороже.
— Мне в «Короне» всегда нравилась посуда. На Кальварийской всегда можно найти тарелки, на которые гости спрашивают, откуда они, а когда узнают, что из обычного гипера — удивляются, — улыбается Мария. — Здесь, мне кажется, выбор посуды чуть хуже, чем в той «Короне», но точно лучше того, что обычно бывает в неспециализированных магазинах.
Еще в отделе с посудой обращаем внимание на наборы бокалов и фужеров «Неман» в красных коробках. Набор из шести шампанок, как в «Икее», стоит дороже 200 рублей, высокие бокалы для шампанского из этой же серии — 180.
Из неочевидных покупок девушка обращает внимание на растения и вспоминает:
— Пару лет назад я купила в «Короне» классный замиокулькас, который стоил рублей 30, когда в цветочных магазинах цветы, которые выглядели хуже, продавались в разы дороже. Он до сих пор растет и увеличился за это время уже в три раза!
— Вообще, «Корона» и «Простор» лет 10 назад были самыми крупными торговыми сетями, и гипермаркеты обеих мне нравились, — делится Евгений. — «Корона», насколько я понимаю, была и остается подороже, но я люблю до сих пор и «Корону», и «Простор» из-за отличного выбора и приятного внешнего вида самих магазинов.
«Корона» на Каменногорской, 3 работает по стандартному графику гипермаркетов — с 9.00 до 23.00, а «ПитStop» — c 10.00 до 22.00.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Они сохранили те самые рулетики!". Сходили в "Корону", которая открылась на месте "Простора" в Минске
В Каменной Горке на месте «Простора», который закрылся в начале этого года после десяти лет работы, открылась «Корона». Что изменилось в магазине и как реагируют...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)