"Они сохранили те самые рулетики!". Сходили в "Корону", которая открылась на месте "Простора" в Минске

Первое изменение, которое бросается в глаза, когда подходишь ко входу в гипермаркет — часть площадей, где раньше находился «Простор», теперь занимает «ПитSTOP». Это сеть ресторанов быстрого питания «Короны». Если сравнивать его с кафе на Кальварийской, интерьер на Каменногорской выглядит более стильно и лаконично, здесь больше посадочных мест и все выглядит просторнее.

Судя по количеству людей здесь, такое место будет пользоваться популярностью в Каменной Горке. До 12 часов дня в кафе было несколько человек, а уже через часа полтора, в обеденное время, выстроилась огромная очередь.