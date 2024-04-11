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МАПИД выставил на продажу готовые таунхаусы у кольцевой. Условия и цены

11.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Окраины Минска продолжают застраивать рядами таунхаусов. Новый квартальчик из блокированных панельных домов сейчас растет в районе Долгиновского тракта. Возводит этот малоэтажный микрорайон  под названием «Северный» (не путать с Северным берегом) сам МАПИД. Сегодня застройщик выставил на продажу несколько готовых квартир в таунхаусах. Посмотрим, по какой цене и кому предлагается такое жилье.


Напомним, что первая очередь строительства из семи домов и двух линеек таунхаусов уже сдана в эксплуатацию. Сейчас застройщик возводит вторую очередь малоэтажного жилья. Всего же на территории от МКАД до улицы Микулича до 2026 года построят более 20 тысяч квадратов жилья.

В этот раз МАПИД предлагает очередникам 3 готовые четырехкомнатные квартиры в жилых домах № 6, 8 и 10 по улице Ивана Науменко.


Все квартиры расположены в двухэтажных панельных домах без подземного этажа. По площади предлагаемые таунхаусы примерно одинаковые − по 107-108 квадратных метров. Согласно планировке на первом этаже типовой квартиры запроектирован холл, гостиная, кухня и санузел, на втором этаже − спальни и ванная комната. 




Жилье продается без отделки. В домах установлена водяная поквартирная система отопления, а теплоснабжение осуществляется от газового котла с закрытой камерой сгорания.

В наружной отделке жилых домов применен «вентфасад» с облицовкой стен из керамогранитных плит и окраской фасадной краской в составе системы утепления.



Интересно, что по стоимости квартиры в малоэтажных домах отличаются. Квартира в доме №6 будет стоить 297,8 тысячи рублей (около 91 тысячи долларов). А квартиры в домах 8 и 10 предлагаются по 346 и 356 тысяч рублей (около 107 и 110 тысяч долларов) соответственно. Оплатить недвижимость нужно будет в течение 20 дней.


Прием заявлений от граждан будет осуществляться в офисе МАПИД (пр-т Жукова, 6) с 15 апреля. Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина, его паспорт и справка о постановке на учет нуждающихся.

 
Теги: Минск
 
 
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Окраины Минска продолжают застраивать рядами таунхаусов. Новый квартальчик из блокированных панельных домов сейчас растет в районе Долгиновского тракта....
 
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