|
МАПИД выставил на продажу готовые таунхаусы у кольцевой. Условия и цены
11.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Окраины Минска продолжают застраивать рядами таунхаусов. Новый квартальчик из блокированных панельных домов сейчас растет в районе Долгиновского тракта. Возводит этот малоэтажный микрорайон под названием «Северный» (не путать с Северным берегом) сам МАПИД. Сегодня застройщик
Все квартиры расположены в двухэтажных панельных домах без подземного этажа. По площади предлагаемые таунхаусы примерно одинаковые − по 107-108 квадратных метров. Согласно планировке на первом этаже типовой квартиры запроектирован холл, гостиная, кухня и санузел, на втором этаже − спальни и ванная комната.
Жилье продается без отделки. В домах установлена водяная поквартирная система отопления, а теплоснабжение осуществляется от газового котла с закрытой камерой сгорания.
В наружной отделке жилых домов применен «вентфасад» с облицовкой стен из керамогранитных плит и окраской фасадной краской в составе системы утепления.
Интересно, что по стоимости квартиры в малоэтажных домах отличаются. Квартира в доме №6 будет стоить 297,8 тысячи рублей (около 91 тысячи долларов). А квартиры в домах 8 и 10 предлагаются по 346 и 356 тысяч рублей (около 107 и 110 тысяч долларов) соответственно. Оплатить недвижимость нужно будет в течение 20 дней.
Прием заявлений от граждан будет осуществляться в офисе МАПИД (пр-т Жукова, 6) с 15 апреля. Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина, его паспорт и справка о постановке на учет нуждающихся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окраины Минска продолжают застраивать рядами таунхаусов. Новый квартальчик из блокированных панельных домов сейчас растет в районе Долгиновского тракта....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)