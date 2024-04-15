«Это зеленый рай почти в центре Минска». Как живется в хрущевках на бульваре Шевченко

Из основных плюсов Полина Яковлевна выделяет отсутствие здесь крупных заводов и фабрик, чистый воздух и большое количество зелени вокруг. Также отмечает отличную инфраструктуру, обилие магазинов и аптек.

- А еще здесь очень много детских садов, в некоторых даже нехватка детей. Когда мой сын рос, нам приходилось стоять в очереди, чтобы его в местный сад отдать, а сейчас в некоторых даже группу не могут закрыть полностью.