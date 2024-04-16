В этом доме строят квартиры с квадратом по 700 долларов. Посмотрели, как растут Новинки

Источник материала: realt.by

Когда-то за квартирами в этом районе выстраивались огромные очереди. Конечно, дело было не столько в локации, сколько в цене, но факт остается фактом. Новинки являются вполне привлекательным местечком для минчан, мечтающих о недорогой недвижимости в черте города. Впрочем, порядок цен в микрорайоне скоро может измениться. Рядом растет Северный Берег, а это – новые дороги, школы, магазины, и соответственно более высокая цена метра. Как тут не позавидовать очередникам, уже успевшим начать стройку! Мы съездили на улицу Павлины Мяделки и посмотрели, как идут дела на стройплощадке госзастройщика.



Напомним, что поля между Цнянским водохранилищем и Новинками, сейчас осваивает не только арабский инвестор, но и «Минскстрой». По плану тут должен вырасти целый квартал из десяти 19-этажных домов. Возвести панельные многоэтажки намечено в срок до 2026 года. Все жилье на пересечении Выготского и Павлины Мяделки будет от Завода эффективных промышленных конструкций. Помимо жилых домов, тут также собираются построить школу, детский сад, объекты торговли и паркинги.

Первый дом (по генплану – №14) на пустыре начали строить летом прошлого года. Тогда же на квартиры в нем вышла первая декларация. К долевому строительству нуждающимся в улучшении жилищных условий (по соответствующим направлениям) предложили сразу все 225 квартир. Метр в квартирах посчитали по 700 долларов. И это, кстати − с полной отделкой: стены в квартирах оклеят обоями, на пол положат плитку и ламинат, потолки — покрасят.





Сейчас каркас панельного здания достиг восьмого этажа, а всего тут должно быть 19 этажей и 3 подъезда. По плану сдать дом с готовыми квартирами должны уже в августе. Но пока что, глядя на неспешные темпы стройки, в это не верится.







Рядом с первой многоэтажкой только-только начинает проклевываться и вторая. Речь идет о доме № 15 (по генплану). Это также будет панелька на 3 подъезда, 19 этажей и 225 квартир. Декларация на этот дом вышла еще осенью – квартиры с отделкой очередникам предложили по еще более низкой цене – 680 долларов за квадратный метр. Этот дом планируют сдать в феврале 2025 года.



Вот так растущая новостройка выглядит со стороны дороги в Северный берег.





Новоселам квартала в Новинках обещают симпатичные фасады, входы в подъезд с уровня тротуара, колясочные и хорошие дворы.





Из интересного – в новых домах в Новинках планируется применить комбинированную схему электроотопления: тут будут дома как с конвекторами, так и с «мокрым» способом отопления (при помощи электрокотлов). В процессе специалисты определят, какая система удобнее в монтаже и эксплуатации.



Ранее застройщик пояснял, что жилая застройка квартала будет формироваться в пять этапов. Первой очередью возведут четыре жилых дома и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. Еще шесть высоток будут введены во второй и третьей очереди. Ну а завершится стройка квартала возведением детсада на 350 мест и школы на 1020 мест.



