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"Мы хотим тут жить". Как молодая семья восстанавливает сразу два старых дома в деревне
18.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Привезли
В деревне Бокиничи, что в 30 км от Пинска, всего 4 улицы и около 50 домов. На десятки добротных деревенских хат найдется несколько коренных жителей, которые ждут теплого сезона и приезда дачников. Только летом здесь можно услышать что-то кроме звуков природы. Для старожилов Сергей и Ольга – настоящая загадка. Молодые ребята приезжают в старую севшую хату почти каждые выходные. Отдых на природе пожилые люди разделяют, а вот желание переехать к ним в деревню – не понимают, но все равно всячески поддерживают. Ближайший сосед частенько приходит и молча наблюдает за строительной работой Сергея. Если что-то будет не так, обязательно даст знать. Другие приносили кусты клубники, ежевики - а какой урожай без сладенького?
Такое отношение еще большие убеждает супругов в том, что они на верном пути. Но как же все это началось? Для Сергея эти места всегда были родными, он приезжал сюда гостить к бабушке. В этом маленьком доме родилась и выросла его мама. Теплые стены дома, бабушкина тыквенная каша из печи всегда возвращали его в беззаботное детство. Любовь к этому дому зарождалась уже тогда, но воспринималась как само собой разумеющееся, пока он не услышал, что хату могут снести.
- Моей бабушки нет с нами уже три года, но дом пустуют 5 лет. После ее смерти нам позвонили из сельсовета и спросили, будем ли мы заниматься домом. Если нет, то он пойдет под снос. Именно в тот момент сердце екнуло. Как это под снос? Нет, будем восстанавливать, - вспоминает Сергей.
- Сперва думали, что поставим забор, будем приезжать летом, шашлыки готовить. Когда приехали впервые за долгое время, поняли, что одним забором не обойдемся. Первым делом пробили скважину и все лето были тут, - дополняет Ольга.
Сергей и Оля почистили дом от старых вещей, вместо обоев теперь тут голые стены, но пустым место не кажется.
Тусклый свет подсвечивает фотографии на старом серванте. Тут стоят вещи, в которых хранятся воспоминания: будильники, счеты, букварь, письма и конверты. Уцелел даже стеклянный елочный шар, утратив свой цвет и узор.
- Ими пользоваться никто не будет, но выбросить не поднималась рука, просто не имеем права. Они уже принадлежат не людям, а этому дому. Пусть и мелочь, но в свое время каждая из них была важна для того, кто тут жил, - показывает маленькие клады Ольга, которые, кажется, вот-вот и они оживут, как в мультике, и наведут здесь свой порядок.
- Мы не оставляем надежду его восстановить. Купили домкраты, чтобы поднять дом и переделать нижнее звено, но все бревна уже в плохом состоянии. Может получится сделать гостевой домик или сохранить часть бревен, и использовать их для другого строения... Жалко от этого избавляться, ведь это все еще мамина и моя память. Чувствуется, что дому тяжело: дым валит в комнату, двери уже покосились, - показывает Сергей.
Сейчас хата используется как кухня. Печь, из которой в детстве бабушка доставала каши и картошку, и сегодня служит по назначению. Ребята готовят тут драники и зажаривают яйца с салом. Треск сердца дома действует, как «калыханка» в детстве, и неважно, что за окном еще день.
- О своем приезде я предупреждал бабушку, а она всегда старалась мне что-то приготовить. Один раз она зацепилась об порог, когда несла кастрюлю с супом. Все содержимое разлилось. Я приезжаю, а она рыдает. Долго ее успокаивал, - делится еще одним воспоминанием Сергей.
Оберегают дом по-прежнему иконы и рушники. Сюда ребята перенесли даже жернова, что нашли в огороде. На потолке у стены остались обрывки былого интерьера. Кусочки обоев в цветочек пара оставила специально, чтобы помнить о том уюте, который был до них. Оставить все не получилось, так как обои стали прекрасным кормом для мышей.
- Нашла бабушкины веретена. Сейчас они словно полевой букет: разноцветные и непохожие друг на друга, - разбирает вещи Ольга. Сама девушка все детство провела в деревне, поэтому к труду ей не привыкать. Ее стремление перебраться за город родители не разделяют. Наоборот, просят молодых остаться в Пинске и обзавестись квартирой. – Устала за время учебы от маленьких комнат. Муж рядом, не одной всем заниматься буду. Мы хотим жить тут и сохранить деревенский вайб, что все было максимально близко к природе. Не зря же мы обзавелись еще одним домом и гектаром земли.
Покупка второго дома была незапланированной. Когда супруги приезжали в свой дом, часто общались с соседом. Он был человеком в возрасте и в свое время тоже переехал сюда издалека. Как-то он обмолвился, что хочет продать дом и уехать на родину, к семье. В конце концов мужчина так и покинул деревню, а вот дом пустовал целый год, а участок уже успел зарасти.
- В деревне начали ходить слухи, что сосед все-так выставил дом на продажу. Мы решили позвонить, спросить, что да как. Когда зашел разговор о доме, он сказал, что продать его он готов только нам, мол нравится, как мы за своей хатой ухаживаем. В итоге в июле прошлого года мы купили и второй дом за 1200 долларов.
Именно этот кирпичный дом, отделанный лепниной, ребята готовят для круглогодичного проживания. Взявшись за что-то одно, они нашли проблему в другом, в третьем – и все пошло по кругу. Работы предстоит много. Сергей и Оля дали себе на это два года. Их переезда ждут и пушистые четвероногие, которые постоянно пребывают у них на территории в ожидании ласк и вкусняшек. Один пес вообще заходит в дом, как к себе домой. Для него супруги даже будку у себя на участке поставили.
Сразу бросаются в глаза высокие потолки и новая печь по середине.
Жена сказала, что сперва лучше подарить дому сердце, а потом уже решать, где и что будет стоять. Старая уже была совсем плоха: мы ее топили 3-4 часа, а она - холодная. Когда начали разбирать, то увидели, что глина из швов высыпается. Оставили лишь фундамент, он в отличном состоянии.
- С новой печкой тоже смешная история. Муж был тут с мастером, а я прислала ему картинку печи с цветом, который хочу, а он подумал, что я хочу именно такую печь с хлебной камерой. Так она у нас и появилась. Переплатили за нее знатно, но теперь нашла занятие по душе. Начала готовит хлеб на закваске.
На месте деревянных перегородок пара планирует стены из пеноблока. Высоту потолков подчеркнут балками, о которых так мечтает Ольга.
- В моменты отчаяния обращаемся к историям переезда, реконструкций старых домов. Столько неуверенности сразу отпадает. Думаешь, ну вот почему у тебя не получится? Мы вдвоем, у нас одна цель, одни планы. За полгода столько всего уже сделали, если посмотреть, осталось самое приятное. Так что уверяем, вместе мы совсем справимся.
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