"Мы хотим тут жить". Как молодая семья восстанавливает сразу два старых дома в деревне

Сейчас хата используется как кухня. Печь, из которой в детстве бабушка доставала каши и картошку, и сегодня служит по назначению. Ребята готовят тут драники и зажаривают яйца с салом. Треск сердца дома действует, как «калыханка» в детстве, и неважно, что за окном еще день.

- О своем приезде я предупреждал бабушку, а она всегда старалась мне что-то приготовить. Один раз она зацепилась об порог, когда несла кастрюлю с супом. Все содержимое разлилось. Я приезжаю, а она рыдает. Долго ее успокаивал, - делится еще одним воспоминанием Сергей.