«Даже висяки разбирают». Эксперты рассказали, что творится с продажей квартир в Минске

Конечно, обычно продавцы больше рады покупателям, которые приобретут их недвижимость без кредита — ведь так получится быстрее. Но сейчас наш ипотечный сектор пользуется электронным оформлением заявки в на кредит в Беларусбанке — покупателю не надо идти в банк и это ускоряет процесс. В том числе и из-за этого более 40% квартир у нас продается в течение первых двух недель.

Кредит — это то, что позволяет реализовать желание, но возникает вопрос, а что является причиной этого желания? Мы уже давно замечаем, что фокус внимания покупателей смещается с новостроек в сторону вторички. За первый квартал года на вторичке по факту сделок цены выросли на 4%, в то время как средняя цена квадрата в предложении новостроек выросла на 7%.