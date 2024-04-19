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«Даже висяки разбирают». Эксперты рассказали, что творится с продажей квартир в Минске
19.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот март снова выдался рекордным, если сравнивать с первым месяцем весны предыдущих лет. Цены плавно растут и
«Этот март может стать рекордным за 10 лет по количеству сделок»
— Итоги марта интересны вдвойне: во-первых, было зарегистрировано непривычно большое количество сделок для этого месяца, а во-вторых, количество сделок может стать новым рекордом за последние 10 лет, — говорит замначальника
Такая активность возможна, конечно благодаря кредитам. Уже не первый месяц порядка 40% сделок происходят с кредитными деньгами. Во-первых, снизились ставки, а во-вторых
Конечно, обычно продавцы больше рады покупателям, которые приобретут их недвижимость без кредита — ведь так получится быстрее. Но сейчас наш ипотечный сектор пользуется электронным оформлением заявки в на кредит в Беларусбанке — покупателю не надо идти в банк и это ускоряет процесс. В том числе и из-за этого более 40% квартир у нас продается в течение первых двух недель.
Кредит — это то, что позволяет реализовать желание, но возникает вопрос, а что является причиной этого желания? Мы уже давно замечаем, что фокус внимания покупателей смещается с новостроек в сторону вторички. За первый квартал года на вторичке по факту сделок цены выросли на 4%, в то время как средняя цена квадрата в предложении новостроек выросла на 7%.
Во-первых, новостройки продолжают дорожать, а во-вторых, сужается предложение. Важным моментом стала
Андрей вспоминает
— Тогда самый оптимистичный прогноз предполагал, что до конца первого полугодия цены вырастут на 4%, но реальность показывает, что мы были сдержаны в своем оптимизме. И сейчас мы уже видим +4% за три месяца. Но мы не отказываемся от своих прогнозов и для продавцов хотели бы подсветить, что ситуация для них сейчас оптимистичная, но очень хрупкая. Как мы видим на примере с Северным берегом, случиться может всякое, поэтому нельзя растягивать продажу квартиры: никто не знает, что будет происходить завтра.
Сейчас средняя цена квадрата по сделкам в Минске — 1 440 долларов. Хоть это и среднее по больнице, но все же эксперт обращает внимание на эти цифры и проводит параллели.
— Такой же уровень наблюдался весной 2013 года, когда рынок рос, и весной 2015 года, когда рынок падал.
А какие квартиры покупали в Минске?
— По количеству комнат все как обычно: 40% — однушки, около 36% — двушки, около 20% — трешки и несколько процентов остается на квартиры, в которых четыре и больше комнат. Кстати, по количеству комнат есть интересное наблюдение. Покупатели, которые пользуются льготным кредитом, ориентируются на единички и двушки, очень редко они смотрят трехкомнатные квартиры.
По-прежнему в тренде хрущевки и брежневки, на долю которых приходится 17-18% всех продаж по Минску. За последние 8 лет их позиции в рейтинге продаж остались неизменными. Причина — в прошедшем массовом их «омоложении» — капремонтах. Хрущевка после капремонта в глазах многих покупателей выглядит интереснее, чем типовая панелька 80-90-х без капремонта и с «уставшим» подъездом. Именно поэтому продажи возрастной панели по сравнению с весной 2015 года снизились — с 35% до 31%. При этом выросли продажи свежих каркасно-блочных домов — с 25% до 34%. Это в очередной раз доказывает переориентацию покупателей с новостроек на свежую вторичку.
«Растет количество сделок с квартирами дороже ста тысяч долларов»
Рекордный по количеству сделок месяц замечает и специалист агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк.
— В прошлом году март был рекордным за всю историю наблюдений за показателями по этому месяцу, и в этом году снова рекорд. Если смотреть на количество сделок не только с квартирами, но и с комнатами и долями — в марте прошлого года было 1 664, а в этом году 1972 сделки. Рост значительный. Такая активность объясняется сочетанием нескольких важных факторов: пониженными кредитными и льготными ставками, а также спокойствием на валютном рынке — доллар колеблется совсем незначительно. И, конечно, твердой уверенностью большинства населения, что самое надежное сохранение денег — это покупка недвижимости.
По агентству мы также наблюдаем рост и общего количества сделок и количества проданных дорогих объектов. Обычно объекты за 100+ тысяч долларов составляют около 10% от всех сделок, а в этом месяце у нас этот показатель — около 15%. Может, на первый взгляд, разница покажется не такой уж значительной, но из этих цифр следует, что количество проданных дорогих объектов выросло на 50%. Я это связываю с тем, что сейчас очень высокие цены за метры на квартиры небольшого метража, и многие покупатели готовы вложиться и побольше докредитоваться, чтобы купить квартиру дороже, но она будет больше по площади и квадрат окажется гораздо выгоднее. Естественно, еще сказывается и общий рост цен. Фактически мы уже несколько лет наблюдаем за их плавным ростом и видим, что стоимость квадратного метра уже достигла девятилетнего максимума.
«Каждый месяц квадрат в среднем дорожает на 10 долларов»
— На рынке сейчас хороший спрос. Это подтверждает рекордное количество сделок в марте. По данным внутренней аналитики, которую проводит наше агентство, без учета долей и комнат в Минске прошло более 1960 сделок (по данным на 11 апреля). Причем тенденция роста сделок сохраняется не первый месяц, — констатирует аттестованный риэлтор АН «Авангард Недвижимость»,
Растет не только количество сделок, но и средняя цена квадратного метра в столице. Ежемесячно средняя стоимость квадрата прибавляет приблизительно 10 долларов. Сделки со стоимостью квадрата в 3-4 тысячи долларов еще два года назад казались нереальными, а сейчас уже встречаются достаточно часто. Покупатели есть во всех сегментах — от недорогих квартир до дорогостоящей загородной недвижимости.
В чем причины этого роста? Во-первых, сокращается число предложений. В сравнении с прошлым годом количество вариантов на рынке стало гораздо меньше. Особенно хороших вариантов. Даже так называемые висяки (объекты, которые долго не продаются) постепенно исчезают из каталогов. Во-вторых, кредитование населения. Кредиты стали более популярны и доступны, раз их берут в таком количестве. Более 70% сделок в нашей компании проходят с привлечением кредитов. В-третьих, часть застройщиков повышает стоимость жилья. Из-за чего некоторые покупатели начинают рассматривать варианты на вторичном рынке.
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Как видим, эксперты говорят о том, что сейчас рекордный спрос и все больше покупателей смотрят на вторичный рынок квартир. Но предложение при этом недостаточное. Поэтому покупают даже то, что долго висело в продаже. А это значит, что сейчас хорошее время для продавцов квартир. Вероятность, что квартиру купят - велика.
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Этот март снова выдался рекордным, если сравнивать с первым месяцем весны предыдущих лет. Цены плавно растут и достигли максимума за 9 лет. Число сделок в марте...
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