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Успеют до осени? Проверили, как строится ЖК «Петровские верфи» в Минске

22.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс, довольно бодро стартовав, в прошлом году заметно сбавил обороты. Сейчас в «Петровских верфях» (а речь именно о них) строят третий дом. Необычное по конструкции здание должны были сдать еще в 2023-м, однако процесс его возведения затянулся. Мы съездили на улицу Семашко и посмотрели, как продвигается стройка уникального для Минска комплекса (проектировали квартал россияне, а воплощают в жизнь белорусы). Заодно и узнали, почем тут продают квартиры на вторичке.


Сейчас в первых домах («Маяк» и «Парус») обживаются новоселы, а еще один дом («Корабль») находится в стадии строительства.

Первоначально восьмиэтажку обещали сдать еще в прошлом году, однако из-за смены подрядчика и необычной конструкции здания, сроки спуска «Корабля» на воду значительно сдвинулись. В последний раз речь шла о весне, но глядя на стройку, можно понять, что финиш проекта откладывается как минимум на несколько месяцев.


Напомним, что первый «Корабль» (как и остальные) будет стоять на стилобате с коммерческими помещениями. Строит весь комплекс многоэтажек УКС «Запад».

Всего в новостройке будет 8 этажей и 88 квартир. В настоящий момент свободного жилья в строящемся доме нет: все квартиры в «Корабле» давно нашли своих владельцев. Интересно, что жилье тут приобретали как все желающие, так и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Стоимость метра в доме варьировалась от 2510 до 3150 рублей. Большинству дольщиков было необходимо приобретать место в паркинге.


Жилье в доме-корабле будут сдавать с черновой отделкой: штукатуркой стен и стяжкой на полу. Также в квартирах выполнят разводку электрики, установят унитазы, нагревательные приборы (стальные панельные радиаторы) и счетчики учета горячего и холодного водоснабжения. Потолки в квартирах обещали по 2,7 метра.


Вот здесь можно оценить прогресс с ноября прошлого года.



Сейчас одна из частей дома уже полностью остеклена, недавно тут началось утепление фасада.


Если же оценивать прирост этажей над второй частью дома, то там пока появилось только 4 этажа (плюс 2 с осени). Пятый этаж «собирают» прямо сейчас и весьма активно.


Два этажа выросли и над выступающей частью конструкции (вероятно, это – один из самых сложных этапов стройки).


Зато сейчас во всей красе можно рассмотреть арочный вход в будущие коммерческие помещения.



За первым «Кораблем», кстати, уже можно заметить начальные работы по второму. Это обнадеживает, значит проект все-таки закончат.



Мы позвонили в УКС «Запад», чтобы узнать точные сроки сдачи дома, но в комментарии по телефону нам отказали (если на наш письменный запрос придет ответ, то мы его обязательно опубликуем). При этом на предприятии отметили, что дольщики в курсе ситуации и с ними регулярно проводятся встречи.


Как рассказал нам один из дольщиков, сейчас работы на доме активизировались. Что касается сроков сдачи, то теперь будущих новоселов ориентируют на осень.


Что тут продается?

Сейчас квартиры в сданных домах комплекса активно предлагают на вторичке. Так, сейчас на нашей площадке выставлено несколько квартир.

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

Из полностью готового к проживанию в «Петровских верфях» есть евродвушка площадью 48 квадратных метров, расположенная на седьмом этаже. В небольшой квартире удалось выделить две отдельные комнаты (спальня и детская) и кухню-гостиную. В придачу к жилью предлагается машиноместо – оно идет в подарок. Квартира продается за 90 тысяч долларов (1875 долларов − за метр).


Также в продаже сейчас есть просторная 89-метровая трешка на двенадцатом этаже без отделки. Стоимость − 115 тысяч долларов (1279 долларов − за метр).


Еще один интересный вариант − 3-комнатная квартира с двумя террасами и панорамным видом на город с 16 этажа. Стоимость 140-метровой трешки вместе с паркингом – 148 тысяч долларов (1053 доллара – за метр).


Напомним, что жилой комплекс «Петровские верфи» будет состоять из 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями. Доминантой комплекса будет дом, напоминающий маяк. Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».


 
Теги: Минск
 
 
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Этот жилой комплекс, довольно бодро стартовав, в прошлом году заметно сбавил обороты. Сейчас в «Петровских верфях» (а речь именно о них) строят третий дом....
 
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