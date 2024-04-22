Успеют до осени? Проверили, как строится ЖК «Петровские верфи» в Минске

Сейчас в первых домах («Маяк» и «Парус») обживаются новоселы, а еще один дом («Корабль») находится в стадии строительства.

Первоначально восьмиэтажку обещали сдать еще в прошлом году, однако из-за смены подрядчика и необычной конструкции здания, сроки спуска «Корабля» на воду значительно сдвинулись. В последний раз речь шла о весне, но глядя на стройку, можно понять, что финиш проекта откладывается как минимум на несколько месяцев.