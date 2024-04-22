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Успеют до осени? Проверили, как строится ЖК «Петровские верфи» в Минске
22.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс, довольно бодро стартовав, в прошлом году заметно сбавил обороты. Сейчас в «Петровских верфях» (а речь именно о них) строят третий дом. Необычное по конструкции здание должны были сдать еще в 2023-м, однако процесс его возведения затянулся. Мы съездили на улицу Семашко и посмотрели, как продвигается стройка уникального для Минска комплекса (проектировали квартал россияне, а воплощают в жизнь белорусы). Заодно и узнали, почем тут продают квартиры на вторичке.
Сейчас в первых домах («Маяк» и «Парус») обживаются новоселы, а еще один дом («Корабль») находится в стадии строительства.
Первоначально восьмиэтажку обещали сдать еще в прошлом году, однако из-за смены подрядчика и необычной конструкции здания, сроки спуска «Корабля» на воду значительно сдвинулись. В последний раз речь шла о весне, но глядя на стройку, можно понять, что финиш проекта откладывается как минимум на несколько месяцев.
Напомним, что первый «Корабль» (как и остальные) будет стоять на стилобате с коммерческими помещениями. Строит весь комплекс многоэтажек УКС «Запад».
Всего в новостройке будет 8 этажей и 88 квартир. В настоящий момент свободного жилья в строящемся доме нет: все квартиры в «Корабле» давно нашли своих владельцев. Интересно, что жилье тут приобретали как все желающие, так и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Стоимость метра в доме варьировалась от 2510 до 3150 рублей. Большинству дольщиков было необходимо приобретать место в паркинге.
Жилье в доме-корабле будут сдавать с черновой отделкой: штукатуркой стен и стяжкой на полу. Также в квартирах выполнят разводку электрики, установят унитазы, нагревательные приборы (стальные панельные радиаторы) и счетчики учета горячего и холодного водоснабжения. Потолки в квартирах обещали по 2,7 метра.
Что тут продается?
Сейчас квартиры в сданных домах комплекса активно предлагают на вторичке. Так, сейчас на нашей площадке выставлено несколько квартир.
Из полностью готового к проживанию в «Петровских верфях» есть
Также в продаже сейчас есть просторная 89-метровая
Еще один интересный вариант − 3-комнатная
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Этот жилой комплекс, довольно бодро стартовав, в прошлом году заметно сбавил обороты. Сейчас в «Петровских верфях» (а речь именно о них) строят третий дом....
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