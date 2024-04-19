Стало известно, где и когда в Минске откроется магазин «Подружка» — конкурент «Милы»

Источник материала: realt.by

В июне в торговом центре "Скала" откроется магазин российской сети косметики и парфюмерии "Подружка". Об этом Realt сообщили в группе компаний "РАПА", которая владеет и управляет этим ТЦ. Какие еще изменения будут в "Скале" - в материале.



Фото с сайта ТРК "Меркурий". Носит иллюстративный характер.

О приходе в Беларусь российской сети "Подружка" Realt писал в январе. В этих магазинах продается косметика, парфюмерия, бытовая химия, продукты, мелочи для дома. В общем — все то, что частично есть в «Миле» и «Острове чистоты». И вот сейчас стала известна локация, возможно, первого магазина "Подружка" в Беларуси. Он расположится на первом этаже торгового центра "Скала" на улице Петра Глебки, 5.





Фото с сайта ГК "РАПА".

И это не единственное изменение, которое в этом году будет в "Скале". Дело в том, что этому торговому центру исполняется 11 лет - и там решили сделать большую реконцепцию.

Так, кроме "Подружки" в "Скале" летом откроется большой магазин одежды COLIN’S, ресторан грузинской кухни «Хинкальня», пекарня-кондитерская «Тьерри» и магазин напитков Wine&Spirits в коллаборации с Fish&Food.

Отметим, что реконцепция торговых центров - это мировая практика. Ведь за время работы ТЦ меняются как тренды на рынке коммерческой недвижимости, так и предпочтения покупателей.

О сети "Подружка" Магазины «Подружка» появились в Москве и Московской области в 2005 году. В 2013 году первый магазин открылся в Санкт-Петербурге, и дальше пошло развитие по всей России. А в 2022 году, как писал «Форбс», сеть выкупил владелец сети «Л'Этуаль», которая тоже пришла в Беларусь. Сейчас «Подружка» насчитывает более 300 магазинов.

В Беларуси магазины сети должны появится сразу в нескольких торговых центрах.

О ТЦ "Скала" Торговый центр "Скала" открылся возле станции метро "Спортивная" в конце 2013 года. Общая площадь - 43 тысячи квадратных метров. В "Скале" работает гипермаркет Green, а также разные магазины и рестораны. В том числе LC Waikiki, Columbia, Mark Formelle, KFC, "Васількі", "Темпо" и другие. Парковка - 700 машиномест.

О группе компаний «РАПА» Группа компаний «РАПА» основана в 1995 году. Бизнес начался с импорта продуктов на белорусский рынок. А сейчас это группа компаний, которая не только импортирует товары, но и развивает сеть Green. Кроме того, «РАПА» строит торговые центры и управляет ими. В собственности группы компаний семь больших ТЦ в Минске, Витебске, Гомеле и Солигорске. А в конце мая "РАПА" откроет ТРЦ «ЧЕРВЕНСКИЙ» в Минске, который станет восьмым и самым масштабным торговым центром ГК «РАПА». В 2018 году Rapa Fashion получила эксклюзивное право дистрибуции на территории Беларуси немецкого бренда NewYorker. Сейчас работают пять магазинов NY в популярных торговых центрах страны, размещаясь на площадях от 1000 до 1500 квадратов. Шестой магазин NewYorker будет в ТРЦ «ЧЕРВЕНСКИЙ». Кстати, что вообще происходит с коммерческой недвижимостью в Минске, можно узнать из нашего обзора . Он будет интересен тем, кто ищет помещения для бизнеса.