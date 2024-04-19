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Стало известно, где и когда в Минске откроется магазин «Подружка» — конкурент «Милы»
19.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В июне в торговом центре "Скала" откроется магазин российской сети косметики и парфюмерии "Подружка". Об этом Realt сообщили в группе компаний "РАПА", которая владеет и управляет этим ТЦ. Какие еще изменения будут в "Скале" - в материале.
О приходе в Беларусь российской сети "Подружка" Realt
И вот сейчас стала известна локация, возможно, первого магазина "Подружка" в Беларуси. Он расположится на первом этаже торгового центра "Скала" на улице Петра Глебки, 5.
И это не единственное изменение, которое в этом году будет в "Скале". Дело в том, что этому торговому центру исполняется 11 лет - и там решили сделать большую реконцепцию.
Так, кроме "Подружки" в "Скале" летом откроется большой магазин одежды COLIN’S, ресторан грузинской кухни «Хинкальня», пекарня-кондитерская «Тьерри» и магазин напитков Wine&Spirits в коллаборации с Fish&Food.
Отметим, что реконцепция торговых центров - это мировая практика. Ведь за время работы ТЦ меняются как тренды на рынке коммерческой недвижимости, так и предпочтения покупателей.
О сети "Подружка"
Магазины «Подружка» появились в Москве и Московской области в 2005 году. В 2013 году первый магазин открылся в Санкт-Петербурге, и дальше пошло развитие по всей России. А в 2022 году, как
В Беларуси магазины сети должны появится сразу в нескольких торговых центрах.
О ТЦ "Скала"
Торговый центр "Скала" открылся возле станции метро "Спортивная" в конце 2013 года. Общая площадь - 43 тысячи квадратных метров.
В "Скале" работает гипермаркет Green, а также разные магазины и рестораны. В том числе LC Waikiki, Columbia, Mark Formelle, KFC, "Васількі", "Темпо" и другие. Парковка - 700 машиномест.
О группе компаний «РАПА»
Группа компаний «РАПА» основана в 1995 году. Бизнес начался с импорта продуктов на белорусский рынок. А сейчас это группа компаний, которая не только импортирует товары, но и развивает сеть Green. Кроме того, «РАПА» строит торговые центры и управляет ими. В собственности группы компаний семь больших ТЦ в Минске, Витебске, Гомеле и Солигорске. А в конце мая "РАПА"
В 2018 году Rapa Fashion получила эксклюзивное право дистрибуции на территории Беларуси немецкого бренда NewYorker. Сейчас работают пять магазинов NY в популярных торговых центрах страны, размещаясь на площадях от 1000 до 1500 квадратов. Шестой магазин NewYorker будет в ТРЦ «ЧЕРВЕНСКИЙ».
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В июне в торговом центре "Скала" откроется магазин российской сети косметики и парфюмерии "Подружка". Об этом Realt сообщили в группе компаний "РАПА", которая владеет и...
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