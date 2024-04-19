320 долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

При стартовой цене 20 000 рублей лот продан за 42 872 рубля, или 13 088 долларов . На участок в д. Большие Новоселки поступили 2 заявки.

В Добриневском сельсовете торгов по предложенному на аукцион лоту не было. На него претендовал один человек. Небольшой участок в 6 соток в д. Борки на ул. Центральной, 4 А, был оценен в 1 000 рублей. Земельный надел оснащен электричеством.