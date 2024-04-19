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320 долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона
19.04.2024 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 29 лотов. Рассказываем об итогах торгов.
Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (4), Демидовичский (2), Дзержинский (2), Добриневский (1), Путчинский (9), Станьковский (10) и г. Фаниполь (1).
В Боровском сельсовете торгов не было ни по одному лоту. На один участок в д. Павлюти (лот № 2) подали одно заявление. Земельный надел насчитывает порядка 13 соток, есть возможность подвести к будущему объекту строительства электричество.
Начальная цена на лот составила 6 000 рублей. Участок продан единственному заявителю за 6 300 рублей, или 1 923 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На 3 лота заявок не поступило.
В Демидовичском сельсовете торгов также не было ни по одному лоту из-за отсутствия заявок.
В Дзержинском сельсовете торги прошли по двум лотам. На участок в д. Невеличи на ул. Северной, 23, подали 4 заявления. Земельный надел насчитывает 11 соток, оснащен электричеством и газом.
При стартовой цене 20 000 рублей лот продан за 42 872 рубля, или 13 088 долларов. На участок в д. Большие Новоселки поступили 2 заявки.
В Добриневском сельсовете торгов по предложенному на аукцион лоту не было. На него претендовал один человек. Небольшой участок в 6 соток в д. Борки на ул. Центральной, 4 А, был оценен в 1 000 рублей. Земельный надел оснащен электричеством.
Лот реализован за 1 050 рублей, или 320 долларов.
В Путчинском сельсовете торги прошли по 2 лотам, на которые претендовали по 2 человека. На 3 лота поступило по одной заявке. На остальные участки заявлений не было.
В Станьковском сельсовете торги прошли по 7 лотам. Самое большое количество заявок – 11 – было подано на участок в д. Ружамполь на ул. Панский Куток, 12. Земельный надел насчитывает 12,5 сотки, оснащен электричеством и газом и был оценен в 11 500 рублей.
За лот удалось выручить 53 150 рублей, или 16 255 долларов. На 2 лота поступило по одному заявлению, на один участок заявок не было.
На этот раз удалось продать участок в Фаниполе. Он расположен на ул. Я. Купалы, оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион по самой высокой начальной цене – за 53 680 рублей.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам...
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