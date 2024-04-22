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Рекорд в Минск Мире. Рассказываем, какие квартиры покупали в этом ЖК в первом квартале 2024 года

22.04.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Рекордный спрос в 2024 году коснулся и жилого комплекса "Минск Мир", где за 1 квартал 2024 года провели максимальное количество сделок на вторичном рынке для этого района. Рассказываем, какие квартиры здесь пользуются наибольшим спросом и как изменились цены.  


Первый квартал 2024 года можно назвать самым успешным для рынка недвижимости за всю историю наблюдения. Ежемесячно мы наблюдали за рекордным спросом на квартиры в столице, при этом рекорд зафиксирован и в Минск Мире, где за 1 квартал 2024 года было заключено более 530 сделок купли-продажи на вторичном рынке, что на 110 сделок больше, чем в 1 квартале прошлого года.

В 2023 году здесь ежеквартально покупали 400-460 квартир.

Наиболее востребованными были меленькие квартиры до 30 квадратных метров, на которые пришлось почти 40% от всех сделок. Квартиры, площадью от 30 до 50 квадратных метров выбирали в 34% случаев. При этом только три больших квартиры площадью от 80 квадратных метров фигурировали в базе сделок.

В силу высокого спроса выросла и средняя стоимость квадратного метра в заключенных сделках в сравнении с прошлым годом – в среднем плюс 6%. Средняя стоимость квадрата за 1 квартал по данным сделок составила 1537 долларов. Самые популярные квартиры до 30 квадратных метров прибавили в цене в среднем 4%. За них отдавали в среднем 45-55 тысяч долларов.

Квартира с самым дорогим метром была площадью до 30 квадратных метров и обошлась покупателю в 74 тысячи долларов (или 2820 долларов за квадрат).

 
Теги: Минск
 
 
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Рекордный спрос в 2024 году коснулся и жилого комплекса "Минск Мир", где за 1 квартал 2024 года провели максимальное количество сделок на вторичном рынке для этого...
 
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