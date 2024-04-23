Студии разобрали, а вот евродвушек еще много. Посмотрели, как строится «Минский квартал»

Сейчас жилой комплекс «Минский квартал» состоит из трех готовых домов, встроенного магазина «Санта» и паркинга. Четвертый дом комплекса еще находится в стадии строительства.

Напомним, что на эту территорию, где раньше был частный сектор, застройщик «Айрон» вышел около 6 лет назад. Сперва тут возвели 18-ти этажную мапидовскую высотку серии М-111-90, а затем стали строить монолитные дома.