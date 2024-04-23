Студии разобрали, а вот евродвушек еще много. Посмотрели, как строится «Минский квартал»

Мы гуляли по этому жилому комплексу около года назад, и тогда здесь возводили третий дом. Оказывается, за это время многое поменялось. Третью многоэтажку «Минского квартала» застройщик сдал досрочно (да, и такое бывает), а сейчас тут уже достраивают последний дом проекта. Мы посмотрели, как идут дела на стройплощадке и узнали, какие квартиры в новостройке еще остались.
Сейчас жилой комплекс «Минский квартал» состоит из трех готовых домов, встроенного магазина «Санта» и паркинга. Четвертый дом комплекса еще находится в стадии строительства.
Напомним, что на эту территорию, где раньше был частный сектор, застройщик «Айрон» вышел около 6 лет назад. Сперва тут возвели 18-ти этажную мапидовскую высотку серии М-111-90, а затем стали строить монолитные дома.
Надо отметить, что какими-то запоминающимися фишками квартальчик не отличается. За интересными фасадами или инновационным благоустройством – это надо в «Леваду». В «Минском квартале» же все просто и понятно. Фасады домов здесь просто крашеные, а благоустройство – классика, проверенная временем.
На придомовой территории организована большая детская площадка, огороженная еврозабором, есть лавочки и озеленение.
Возле домов также оборудованы плоскостные парковки (места на них, кстати продавались).
С архитектурой в «Минском квартале» тоже чудить не стали. Никакой переменной этажности, полукруглых балконов или террас на крышах. Второй и третий дома комплекса − идентичные. Это – здания на 17 этажей, 3 подъезда и 208 квартир. Площади типовых квартир в них варьировались от 26 до 72 квадратных метров, потолки – скромные 2,5 метра.
При этом в домах запроектировали проходные подъезды, установили по 2 лифта на секцию и внедрили полезное новшество последних лет – кладовые для жильцов в подвале.
На первых этажах готовых домов сейчас уже обживается разнообразная коммерческая инфраструктура − мы заметили салон красоты, а также пункты выдачи Ozon и Wildberries. На некоторых окошках висят объявления о сдаче в аренду. Также между домами тут работает продуктовый магазин «Санта». Попасть в него можно прямо со двора − жильцы имеют свой «секретный» вход.
В последнем строящемся доме «Минского квартала» будут все те же 17 этажей, но уже 5 подъездов и 315 квартир. Сейчас строители достигли уровня 14-го этажа.
Четвертый дом начали строить летом прошлого года, а завершить планировали только в 2026-м году. Но судя по темпам стройки, новоселы могут готовиться к приему квартир гораздо раньше
В квартирах «Айрона» предусмотрена свободная планировка. Жилье сдается подготовленным под чистовой ремонт – то есть со стяжкой, штукатуркой, розетками и т.д.
На старте продаж (прошлой осенью) квадрат в доме оценивали в 1220-1550 долларов. Но, учитывая творящийся ажиотаж на рынке, верхняя планка цены продержалась недолго. Ниже мы расскажем, сколько сейчас стоят квартиры в комплексе.
Что тут продается?
Итак, в строящемся доме № 4 застройщик предлагает однушки, двушки и трешки. При этом самых компактных квартир (26-метровых студий) в наличии уже нет.
Однушек площадью 42 квадратных метра в продаже также осталось немного. Сейчас за такие однокомнатные квартиры просят по 62-63 тысячи долларов (1450-1480 долларов – за квадрат).
Примерно такая же стоимость у небольших евродвушек площадью 42-43 квадрата. Таких квартир в доме, кстати, пока хватает – есть выбор этажей и подъездов. Среди предложенных вариантов можно найти евродвушки и за 61 тысячу долларов (1450 долларов – за квадрат).
Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкамМинска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.
Также в наличии у застройщика имеется немало трешек площадью около 72 квадратных метра. Такие квартиры пока есть на многих этажах. Они предлагаются по стоимости около 88-90 тысяч долларов (1220-1250 долларов – за квадрат).
Интересно, что квартир с ремонтом в уже сданных домах «Минского квартала» в продаже пока нет. На вторичке представлены исключительно варианты без отделки по цене, сопоставимой с актуальной стоимостью застройщика.
К примеру – есть вот такой вариант евродвушки на десятом этаже. Стоимость этой 42-метровой квартиры составляет 61,3 тысячи долларов.
Среди трехкомнатных выделим 71-метровую квартиру также на десятом этаже. Ее стоимость 87,6 тысячи долларов.