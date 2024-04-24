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Как выглядит арабский комплекс в центре Минска, где будет большой лакшери-отель
24.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно стало известно, что в арабском многофункциональном комплексе на месте "БелЭкспо" на улице Купалы
В 2016 году этот участок, где был павильон «БелЭкспо» и вторая больница, указом президента передали компании Kopaonik Property Investment из ОАЭ. С 2019 года тут строят многофункциональный комплекс. Архитектурные решения разрабатывала компания «Воробьев и партнеры».
Комплекс можно разделить на две части. Первая уже реализована. Речь о реконструированных исторических зданиях бывшего Троицкого монастыря базилианок (позже — второй больницы), которые находятся ближе к улице Богдановича. В них расположатся медицинский и детский центры, торговые точки и кафе. Кроме того, в 2022 году тут открылся отель сети Hilton.
Вторая часть комплекса — новые сооружения на месте снесенного «БелЭкспо». Здесь, во-первых, разместится большой отель Waldorf Astoria. Это лакшери-бренд, который является частью гостиничной сети Hilton Worldwide. Кроме него во второй части комплекса будут различные общественные объекты: торговый комплекс, казино, спа-комплекс с бассейном, кафе и другое.
История этого участка
Напомним, еще в 2010 году инвесторы из Омана решили до 2016 года построить здесь бизнес-центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась им по указу президента за 10 миллионов долларов. Но оманцы от этого проекта (и земли) в итоге отказались.
А в 2016 году этот участок по инвестдоговору передали компании Kopaonik Property Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. В Беларуси она работает через ООО «КПИ Девелопмент». Kopaonik входит в инвестиционный фонд Royal Group, а его, в свою очередь, возглавляет шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из правящей династии эмирата Абу-Даби. Это самый крупный регион ОАЭ.
Предполагаемый объем инвестиций в создаваемый компанией Kopaonik Property Investment — около 250 миллионов долларов.
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Недавно стало известно, что в арабском многофункциональном комплексе на месте "БелЭкспо" на улице Купалы откроется отель Waldorf Astoria, который является...
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