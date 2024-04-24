Как выглядит арабский комплекс в центре Минска, где будет большой лакшери-отель

Комплекс можно разделить на две части. Первая уже реализована. Речь о реконструированных исторических зданиях бывшего Троицкого монастыря базилианок (позже — второй больницы), которые находятся ближе к улице Богдановича. В них расположатся медицинский и детский центры, торговые точки и кафе. Кроме того, в 2022 году тут открылся отель сети Hilton.