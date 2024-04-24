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Как выглядит арабский комплекс в центре Минска, где будет большой лакшери-отель

24.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно стало известно, что в арабском многофункциональном комплексе на месте "БелЭкспо" на улице Купалы откроется отель Waldorf Astoria, который является частью американской сети Hilton. А как вообще сейчас выглядит стройка комплекса? Смотрим.


В 2016 году этот участок, где был павильон «БелЭкспо» и вторая больница, указом президента передали компании Kopaonik Property Investment из ОАЭ. С 2019 года тут строят многофункциональный комплекс. Архитектурные решения разрабатывала компания «Воробьев и партнеры».

Комплекс можно разделить на две части. Первая уже реализована. Речь о реконструированных исторических зданиях бывшего Троицкого монастыря базилианок (позже — второй больницы), которые находятся ближе к улице Богдановича. В них расположатся медицинский и детский центры, торговые точки и кафе. Кроме того, в 2022 году тут открылся отель сети Hilton.



Вторая часть комплекса — новые сооружения на месте снесенного «БелЭкспо». Здесь, во-первых, разместится большой отель Waldorf Astoria. Это лакшери-бренд, который является частью гостиничной сети Hilton Worldwide. Кроме него во второй части комплекса будут различные общественные объекты: торговый комплекс, казино, спа-комплекс с бассейном, кафе и другое.



Здание отеля уже почти достроили. Сейчас там устанавливают прозрачные ограждения лоджий. 




Еще одной особенностью комплекса будет нависающий над Свислочью ресторан. Он тоже в высокой степени готовности - уже остеклен.




Правда, боковой цокольный этаж пока еще не приобрел законченный вид. Там пока голый бетон.




История этого участка

Напомним, еще в 2010 году инвесторы из Омана решили до 2016 года построить здесь бизнес-центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась им по указу президента за 10 миллионов долларов. Но оманцы от этого проекта (и земли) в итоге отказались.

А в 2016 году этот участок по инвестдоговору передали компании Kopaonik Property Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. В Беларуси она работает через ООО «КПИ Девелопмент». Kopaonik входит в инвестиционный фонд Royal Group, а его, в свою очередь, возглавляет шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из правящей династии эмирата Абу-Даби. Это самый крупный регион ОАЭ.

Предполагаемый объем инвестиций в создаваемый компанией Kopaonik Property Investment — около 250 миллионов долларов.

Кстати, узнать что еще происходит на рынке коммерческой недвижимости Минска, можно в обзоре Realt. Там собрана информация для тех кто не только интересуется этой темой, но и ищет себе помещение для бизнеса.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно стало известно, что в арабском многофункциональном комплексе на месте "БелЭкспо" на улице Купалы откроется отель Waldorf Astoria, который является...
 
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