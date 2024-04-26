Несколько однушек в строящемся доме на Беды предложили всем желающим. Будет очередь?

Весь квартал новостроек будет состоять из четырех домов. Три из них уже возведены и обживаются новоселами. Ну, а буквально месяц назад строители приступили к возведению последнего дома проекта.

Согласно информации УКСа, строящийся дом будет девятиэтажным. В нем будет 3 подъезда и 86 квартир: 25 однокомнатных, 37 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.