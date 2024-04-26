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Несколько однушек в строящемся доме на Беды предложили всем желающим. Будет очередь?
26.04.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы уже
Весь квартал новостроек будет состоять из четырех домов. Три из них уже возведены и обживаются новоселами. Ну, а буквально месяц назад строители приступили к возведению последнего дома проекта.
Согласно информации УКСа, строящийся дом будет девятиэтажным. В нем будет 3 подъезда и 86 квартир: 25 однокомнатных, 37 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.
Высота потолков в квартирах будет не менее 2,65 метра. Планировки квартир предусматривают устройство межкомнатных перегородок из керамического кирпича и выполнение разводки электрики. В некоторых квартирах возведут перегородки, отделяющие жилую комнату с кухонным оборудованием от прихожей. Жилье собираются сдавать без чистовой отделки, но с оштукатуренными стенами и стяжкой на полах.
В настоящий момент всем желающим предлагаются 4 однокомнатные квартиры общей площадью 46,15 квадрата, расположенные на 6-9 этажах (№ квартир 48, 52, 56, 60).
Стоимость квадратного метра составляет 4800 рублей при условии оплаты цены договора в течение 10 банковских дней.
Заявление на заключение договора долевого строительства будут принимать в УКСе Советского района (Минск, проспект Независимости, 46) с 30 апреля.
Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры для всех желающих составит около 221 тысячи рублей (68,5 тысячи долларов). Это на 20 тысяч долларов выше, чем
Завершить дом в районе улиц Белинского и Беды планируют во втором квартале 2025 года.
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