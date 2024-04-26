ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Несколько однушек в строящемся доме на Беды предложили всем желающим. Будет очередь?

26.04.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Мы уже рассказывали вам о новой стройке в Советском районе. Здесь в районе улицы Леонида Беды УКС Советского района возводит монолитную девятиэтажку. Часть квартир госзастройщик уже отдал очередникам. А сегодня через газету «Минский курьер» несколько однокомнатных квартир в доме предложили и всем желающим. Узнали цены и условия.


Речь идет об участке в границах улиц Леонида Беды, Тиражной, Восточной и Белинского. Эту территорию уже несколько лет осваивает УКС Советского района. На месте бывших усадеб Сельхозпоселка растут не панельки, а монолитные каркасники.

Весь квартал новостроек будет состоять из четырех домов. Три из них уже возведены и обживаются новоселами. Ну, а буквально месяц назад строители приступили к возведению последнего дома проекта.

Согласно информации УКСа, строящийся дом будет девятиэтажным. В нем будет 3 подъезда и 86 квартир: 25 однокомнатных, 37 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.



Высота потолков в квартирах будет не менее 2,65 метра. Планировки квартир предусматривают устройство межкомнатных перегородок из керамического кирпича и выполнение разводки электрики. В некоторых квартирах возведут перегородки, отделяющие жилую комнату с кухонным оборудованием от прихожей. Жилье собираются сдавать без чистовой отделки, но с оштукатуренными стенами и стяжкой на полах.

В настоящий момент всем желающим предлагаются 4 однокомнатные квартиры общей площадью 46,15  квадрата, расположенные на 6-9 этажах (№ квартир 48, 52, 56, 60).

Стоимость квадратного метра составляет 4800 рублей при условии оплаты цены договора в течение 10  банковских дней.

Заявление на заключение договора долевого строительства будут принимать в УКСе Советского района (Минск, проспект Независимости, 46) с 30 апреля.


Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры для всех желающих составит около 221 тысячи рублей (68,5 тысячи долларов). Это на 20 тысяч долларов выше, чем стоит такая же квартира, но для очередника.

Завершить дом в районе улиц Белинского и Беды планируют во втором квартале 2025 года.


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы уже рассказывали вам о новой стройке в Советском районе. Здесь в районе улицы Леонида Беды УКС Советского района возводит монолитную девятиэтажку. Часть...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.04.2024
Mir24.TV Belarus
26.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика