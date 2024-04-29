«Торговаться уместно всегда». Ищем идеальный загородный дом для семьи

«Хочется найти красивое, тихое и спокойное место. Бюджет — до 120 тысяч долларов»

Наши герои — Светлана и Максим — живут в Фаниполе, в квартире:

— Сын-школьник пока живет с нами. Дочь-студентка приезжает только на выходные. О покупке своего дома мы задумались не так давно, в прошлом году. До этого были категорически против переезда за город, так как привыкли к жизни в квартире, ко всем прелестям городского комфорта. Да и дети были маленькими, в городе было удобнее водить их в школу и на кружки.

А теперь нам захотелось физической активности, переключения после работы. Мы мечтаем о том, как будем пить кофе на террасе и приглашать друзей в гости.

Сейчас сын заканчивает 9-й класс и планирует оставаться в школе, поэтому, конечно, уезжать слишком далеко от его школы нам не хочется. Я работаю в Фаниполе, супруг в Минске. В общем, пока что вся наша жизнь сосредоточена на южной части Минского пригорода, поэтому нас в первую очередь интересует брестское направление, в радиусе 20-30 км от города.

Хочется найти красивое, тихое и спокойное место — с лесом рядом, с красивым видом из окон. Территория 10-15 соток, площадь — 100-120 квадратных метров современной планировки. В приоритете — одноэтажный вариант. Либо два этажа, но хотя бы с одной спальней на первом уровне. Мы сразу смотрим на 5-10 лет вперед: когда дети разъедутся, первый этаж останется жилым, а второй станет гостевым. Все-таки постоянно подниматься и спускаться по лестнице, тратить много времени на уборку неудобно. Наш бюджет — до 120 тысяч долларов, рассматриваем готовые дома, но можем и достроить сами.

Герои вспоминают, что в прошлом году они изучали информацию по аукционам, ездили смотреть участки, в том числе и недострои. Пока им ничего не приглянулось.