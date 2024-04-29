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«Торговаться уместно всегда». Ищем идеальный загородный дом для семьи
29.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Найти дом мечты — квест с 10 уровнями сложности или интересный эксперимент с предсказуемым результатом? С началом сезона активных продаж домов и дач мы решили ответить на этот вопрос. Встречайте героев нашего проекта. Супруги Светлана и Максим хотят купить загородный дом для постоянного проживания за приемлемую стоимость и готовы вживую рассмотреть разные варианты. С решением задачи им помогут эксперт по недвижимости Артем Завгородний и автомобиль
«Хочется найти красивое, тихое и спокойное место. Бюджет — до 120 тысяч долларов»
Наши герои — Светлана и Максим — живут в Фаниполе, в квартире:
— Сын-школьник пока живет с нами. Дочь-студентка приезжает только на выходные. О покупке своего дома мы задумались не так давно, в прошлом году. До этого были категорически против переезда за город, так как привыкли к жизни в квартире, ко всем прелестям городского комфорта. Да и дети были маленькими, в городе было удобнее водить их в школу и на кружки.
А теперь нам захотелось физической активности, переключения после работы. Мы мечтаем о том, как будем пить кофе на террасе и приглашать друзей в гости.
Сейчас сын заканчивает 9-й класс и планирует оставаться в школе, поэтому, конечно, уезжать слишком далеко от его школы нам не хочется. Я работаю в Фаниполе, супруг в Минске. В общем, пока что вся наша жизнь сосредоточена на южной части Минского пригорода, поэтому нас в первую очередь интересует брестское направление, в радиусе 20-30 км от города.
Хочется найти красивое, тихое и спокойное место — с лесом рядом, с красивым видом из окон. Территория 10-15 соток, площадь — 100-120 квадратных метров современной планировки. В приоритете — одноэтажный вариант. Либо два этажа, но хотя бы с одной спальней на первом уровне. Мы сразу смотрим на 5-10 лет вперед: когда дети разъедутся, первый этаж останется жилым, а второй станет гостевым. Все-таки постоянно подниматься и спускаться по лестнице, тратить много времени на уборку неудобно. Наш бюджет — до 120 тысяч долларов, рассматриваем готовые дома, но можем и достроить сами.
Герои вспоминают, что в прошлом году они изучали информацию по аукционам, ездили смотреть участки, в том числе и недострои. Пока им ничего не приглянулось.
Эксперт нашего проекта — специалист агентства недвижимости «7 этажей» Артем Завгородний – считает, что запрос героев ему понятен и в целом кажется вполне разрешимым. Артем работает с недвижимостью в Минске и Минском районе, ведет
Подсчитав, что впереди у нас около 150 километров по пригороду, мы всей командой удобно расположились в салоне
Одноэтажный дом и грамотная планировка — хороший вариант
Первый дом мы увидели издалека. Это добротный коттедж с двускатной крышей и яркими витражными вставками на мансардном этаже. Площадь участка — больше 26 соток, жилая площадь — 89,8 м². Есть отдельно стоящий гараж на два машиноместа. Стоимость — 134 тысячи долларов(здесь и далее — в эквиваленте).
— А еще мы поняли, что нам нужны более современные коммуникации и более актуальный интерьер. Мы уже представляем, сколько денег придется вложить, если изначальный ремонт дома не понравится: ведь нужно сначала убрать всё прежнее и только потом сделать по-своему. Поэтому теперь будем внимательнее к этому моменту.
Отправляемся смотреть другой объект — в двух километрах от первого дома, в этой же деревне. Нужно развернуться на перекрестке: здесь выручат новейшие технологии безопасности ADAS. В
Так, например, на сенсорном дисплее можно увидеть все, что находится вокруг автомобиля, заранее предусмотреть помехи, проконтролировать угол разворота. При этом подвеска McPherson на передней оси обеспечивает отличное сцепление с дорогой и надежность, а многорычажная независимая задняя подвеска отвечает за эффективную амортизацию и стабильность в поворотах.
Мы осмотрели дом снаружи, прогулялись по ухоженному участку, отметили про себя моменты, которые еще нужно будет доработать. Зашли внутрь: две изолированные спальни, просторная кухня-столовая с выходом на террасу. Дом полностью укомплектован мебелью и техникой, отопление автономное. В целом можно заезжать и жить, постепенно меняя некоторые моменты на свой вкус.
— Дом одноэтажный, планировка грамотная. Это нам сразу понравилось, — говорят супруги. — Но здесь, опять же, есть нюансы во внутренней отделке. Нам не совсем нравятся пластиковые откосы, плинтусы. Для нас важны качественный ремонт, материалы, к которым приятно прикасаться, которые будут экологичными и долговечными. А еще хотелось бы окна побольше — в таком доме идеально было бы сделать панорамные.
Обсуждаем с героями и саму локацию: агрогородок Гричино небольшой, в несколько улиц, со школой, почтой и домом культуры. Есть два магазина продуктов, и, в целом — рукой подать до Фаниполя.
— Здесь маловато природы — хочется больше зелени, близости к лесу, возможно, к водоему. Мне в этом плане ближе «другая половина» направления, через шоссе. С западной и южной от Фаниполя сторон местность кажется более зеленой, — говорит Светлана.
— В последнее время брестское направление в целом пользуется всё большим спросом, — делится своими наблюдениям эксперт. — С множеством интересных населенных пунктов, таких как Ходаково, Волковичи, Урочище — они часто оказываются на слуху. К тому же, летом, во время зноя, многих минчан манит Волчковичское водохранилище. Также это отличный вариант для тех, кто работает или проживает в Малиновке. Хорошая скоростная дорога, в городах-спутниках развивается инфраструктура.
Качество бани заранее показывает то, каким будет дом
Отправляемся в деревню Дягильно, которая расположена под Дзержинском. Там эксперту удалось найти дом в окружении леса, с двумя водоемами рядом. Сам объект полностью готов к проживанию.
Наша дорога в Дягильно не обошлась без приключений. Выезжаем с Центральной улицы — и видим огромную, по-весеннему полноводную и непредсказуемую лужу. И убеждаемся, что достаточно высокий клиренс и полный привод с интеллектуальным управлением — идеальное решение для пригорода. Эта система способна перераспределять до 50% крутящего момента на задние колеса, что позволяет успешно преодолевать подъемы с уклоном до 45% и другие препятствия. Даже сейчас, весной, можно с уверенностью сказать, что автомобиль справится и с зимней, и с осенней непогодой.
Нажимаем кнопку — и моментально добавляем в салон еще больше света. Панорамная крыша с люком — это настоящее окно в небо! Кстати, если бы с погодой нам повезло больше и светило бы солнце, то солнцезащитная шторка, встроенная в люк, обеспечила бы полную защиту от солнца и снизила температуру в салоне.
В доме много света, его добавляет продуманный эркер. На первом этаже расположены кухня-гостиная, на втором видим спальни и санузел с мансардными окнами. Отопление газовое, вода и канализация центральные. Наши герои признаются: дом их впечатляет. За свою стоимость — 140 тысяч долларов — это идеальное решение для загородной жизни. Жилая площадь — 60,5 м².
— Нам очень нравится этот дом, — говорит Светлана. — Видно, что его делали качественно, с вниманием к деталям. Возможно, классический стиль — это не совсем наше, но ведь с течением жизни в доме какие-то решения можно менять. К тому же, на участке просторно, есть место для барбекю и посиделок с друзьями. Если найдется покупатель, который любит классический стиль — ему очень повезет.
Напоследок еще раз осматриваем коттедж — и торопимся, чтобы до заката успеть к четвертому объекту. В агрогородке Томковичи нас ждет одноэтажный дом, расположенный на участке в 15 соток. Жилая площадь дома — 44,3 м². В доме уложены теплые водяные полы, проведено центральное водоснабжение, сделана переливная канализация.
Будущим хозяевам предстоит поработать с внешней отделкой, но они смогут заниматься этим уже после заселения, так как внутри всё готово для жизни. Стены оклеены обоями, продумано много мест для хранения, по всей площади расположены источники света. Дом оснащен бытовой техникой.
Планировка идеальна для пары или небольшой семьи, к которой часто приезжают гости. Три жилые раздельные комнаты, одна из которых оснащена гардеробной, кухня-гостиная с выходом на крытую террасу, раздельный санузел, топочная.
— Участок правильной формы, подходящая нам площадь, хорошая планировка. Хозяин строил для себя, своими руками. На мой взгляд, некоторые помещения можно переделать, улучшить. В общем, если бы мы выбрали этот вариант, мы бы готовились к масштабному ремонту и благоустройству, — делится впечатлениями пара.
Завершая нашу поездку, обсуждаем с героями их видение идеального дома с уже полученным опытом. Светлана и Максим говорят, что теперь они расширили список своих требований и пожеланий. Увидев реальные варианты, им хочется поездить и посмотреть еще больше предложений. Эксперт, со своей стороны, дает несколько советов на будущее:
— Предложений по загородной недвижимости, безусловно, немало, но говорить о том, что сейчас условия диктуют продавцы или покупатели, я бы не стал. На мой взгляд, при подборе хорошего варианта стороны могут договориться. Если объект понравился, если вы готовы его рассматривать, я рекомендую сразу уточнять нюансы (кто является собственником, какая причина продажи, кто прописан, кто соседи). Важны и вопросы, связанные с техническим состоянием дома, (фундамент, материал стен, кровля, утепление, наличие разведенных коммуникаций, вид отопления).
Торговаться уместно всегда. Но всё зависит от изначальной рекламной стоимости объекта. Если продавец с самого старта её значительно завысил, то это одни рамки для торга. Если же цена с самого начала на уровне рыночной, то сразу нужно понимать, что торг минимален. Для того, чтобы правильно торговаться, нужно знать ситуацию на рынке недвижимости, уметь аргументировать, почему стоимость именно такая. Мы — специалисты рынка — со своим опытом и знаниями помогаем найти компромиссы в таких случаях.
Возвращаемся в Минск, смотрим на цифровую приборную панель, проверяем пробег и расход топлива.
Конечно, просторный салон и вместительный багажник в автомобиле тоже решают: ни водитель, ни пассажиры в этой поездке не устали.
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Найти дом мечты — квест с 10 уровнями сложности или интересный эксперимент с предсказуемым результатом? С началом сезона активных продаж домов и дач мы решили...
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