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Лес за окном и «продолжение» природы внутри. Посмотрите, какой стильный и комфортный дом построила белоруска

08.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Нестрогая «скандинавия» с мебелью от белорусских мастеров, в естественных оттенках и приятных текстурах, наполненная солнцем, воздухом и самой жизнью. Всё это — в 10 километрах от Минска, в доме дизайнера, путешественницы и мамы троих детей Юлии Маркевич. Рассказываем, как героиня начинала и достраивала свой дом, каким образом ей удалось разобраться с непростым рельефом участка и найти ответственных подрядчиков. Партнер нашего материала — компания «АЛЮТЕХ», благодаря которой Юлия ежедневно экономит время и комфортно паркует машину в гараже, управляя воротами с пульта.


«Изначально перепад высот на нашем участке был 18 метров»

— Все началось еще в 2012 году. Я была в браке, мы с мужем, уже имея опыт строительства усадьбы, задумались о загородном доме. Начали выбирать участок. Хотелось найти вариант, расположенный недалеко от Минска, рядом с лесом, в окружении природы. Участки в центре поселков мы не рассматривали. 



Семье, можно сказать, повезло. Участок площадью 17 соток в северо-восточной части Минского пригорода удалось купить без аукциона, по рекомендации знакомых.

— Это было точное «да», — вспоминает героиня. — Идеальный компромисс — недалеко от Минска, есть все коммуникации, кроме канализации, удобное расположение рядом с лесом.

С предварительной подготовкой к строительству было сложно. Специалисты проектной организации не смогли сразу воплотить все задумки героев, не понимали их видения. Юлия решила самостоятельно рисовать проект. Архитекторы, в свою очередь, доработали его по нормам.

— Изначально перепад высот на нашем участке был 18 метров. С сегодняшним опытом я бы строила дом чуть иначе, но и получившимся решением очень довольна. Мы выравнивали рельеф, подсыпали землю, сам дом спроектирован так, что в нем есть цокольный этаж, опорная стена и лестница, соединяющая ступенчатые уровни первого этажа. Таким образом нам удалось избежать фундамента огромной высоты, гармонично «посадить» дом на рельеф.



С первой бригадой строителей остановились на цоколе. Для последующих работ решили привлечь уже других специалистов — знакомого прораба и его команду.

— А потом мы с мужем развелись — и строительство полностью легло на мои плечи. У меня были стены, окна, крыша и наполовину возведенный гараж. Продавать или не продавать? Если строить дальше, то как? — Юлии пришлось серьезно продумать все дальнейшие шаги.

«Я не боюсь работы на улице – это возможность перезагрузиться»

Ответ пришел сам собой: наша героиня за время строительства так сильно полюбила саму локацию, что ей захотелось продолжить начатое. Подключились родители — дом строили и для постоянной жизни Юлии с детьми, и для того, чтобы встречаться здесь всей семьей.

— Я написала в своем Инстаграме: «Ищу ответственных строителей». Получила пять рекомендаций. Один из прорабов сказал, что возьмет на себя всю техническую часть, весь контроль, а мне нужно будет лишь выбирать текстуры и оттенки. Правда, он не знал, что на тот момент у меня даже не было дизайн-проекта, — с улыбкой вспоминает Юлия. 



— Всё получилось: специалист работал качественно, проблемных ситуаций у нас практически не было, а если и были — они моментально и без конфликтов решались.

Над домом работали две бригады. Одна отвечала за коммуникации, другая — за всё остальное. Конечно, Юлии пришлось вникать во многие моменты, но в целом со специалистами повезло. Они бережно относились к строительным материалам, прислушивались к хозяйке дома, сами предлагали некоторые решения, могли вовремя сказать «нет» — и обосновать свой ответ. Строительство завершили за полтора года, еще за полгода доделали ландшафтный дизайн.



Дом, построенный с вниманием и заботой, действительно получился красивым, светлым и комфортным. Два уровня плюс цокольный этаж возведены из плотных пеноблоков (D400), утеплены 10-сантиметровым слоем стекловаты. Часть фасада покрыта фальцем, часть — деревянной отделкой.

— Кстати, от дерева меня отговаривали. Но я знаю, чем хороша лиственница. Со временем она крепчает, теряет насыщенность цвета, становится более серой – и это по-естественному красиво, — говорит Юлия.



Одно из любимых мест героини — терраса. Всё лето они с семьей проводят там: панорамные двери раздвигаются и можно постоянно выходить на природу, возвращаясь в дом при необходимости. 



Рядом огород, который сейчас всё больше увлекает Юлию. На участке высажены сосны, березы, растут голубика, черника, злаковые травы. Работают системы автополива и капельного полива.

— Я и сама не боюсь работы на улице. Пересадить цветы, почистить участок от снега, убрать листья — это возможность активно провести 15 минут, перезагрузиться. К тому же, на помощь приходит воздуходувка, а зимой подключается автоматическая система снеготаяния.

Юлии важно во всем поддерживать порядок — это касается и гаража. В просторном помещении, рассчитанном на две машины, чисто, аккуратно, каждая вещь на своем месте. Лыжное снаряжение ждет своего часа, прикрепленное к стене, велосипеды и самокаты расположились напротив. Удобный въезд в гараж обеспечивают ворота «АЛЮТЕХ». Они управляются с пульта.



— Выбирая ворота, я сразу же подумала о компании «АЛЮТЕХ». Бренд известный, к тому же, мы уже убедились в качестве их продукции, когда делали ворота на усадьбе. Специалисты, которые работали над строительством гаража, тоже одобрили выбор. Сейчас я уже год пользуюсь воротами серии Trend — и полностью довольна. Они работают идеально, а темно-серый цвет хорошо вписывается в общую концепцию участка.



Чтобы продлить срок службы ворот, «АЛЮТЕХ» использует панели с замкнутым контуром стальных листов — такое решение защищает их от расслоения. В конструкциях применяются пружины, рассчитанные на 17 лет эксплуатации (при условии, что хозяин будет пользоваться воротами по 4 раза в день).

В спальне — камин и панно от белорусского дизайнера

Прогулявшись по участку, идем в дом. Нашим первым впечатлением внутри стала гостиная-столовая. Панорамные окна с видом на лес и террасу, огромный диван со сложной геометрией, разнообразие светильников из дерева и бетона, широкий стол для уютных чаепитий. 



— Мне захотелось «продолжить» природу в доме. Мебель в основном из массива или шпона, сделанная белорусскими мастерами. Среди других материалов — керамогранит, бетон.



На втором этаже — спальни. Здесь природа «продолжается». Деревянное панно от белорусского дизайнера обрамляет кровать у изголовья и украшает потолок. 



Камин добавляет комнате тепла и уюта. Телевизора здесь нет, да и зачем он, когда из окна виден лес во всем его многообразии.



Натуральные мотивы в естественных оттенках — в обоях, на подушках, в светильниках. 



Одно из украшений интерьера — ваза с камнями, которые Юлия привозит из своих путешествий.



Отдельное внимание уделяем ванной комнате. Она напоминает СПА-салон, расположенный на райских островах. И действительно: делая проект этого помещения, Юлия вдохновлялась Мальдивами.



Так получилось, что практически всю жизнь Юлия занималась творчеством. Началось всё с занятий в художественной школе, потом развитие в других направлениях — физика, экономика, а затем — практически случайно — первая проба своих сил в полиграфическом дизайне, стартовые вложения с заработанных денег. Офис, набор небольшой команды. Сейчас наша героиня развивает бизнес в нескольких направлениях. Ее компания WED-ART изготавливает полиграфию ручной работы для частных и корпоративных заказчиков, а бренд CBOXES.BY предлагает клиентам подарочные наборы и детские деревянные развивающие игрушки.

— Я очень ответственно отношусь к своей работе, люблю радовать людей, развиваться и реализовываться в творчестве. Конечно, это отражается на всей жизни — многие мои знания помогли сделать интерьер дома живым, ярким, интересным.

Одно из самых полезных решений — приточная вентиляция с рекуперацией

В доме большие окна, много света, 3-4 метровые потолки, но при этом за счет толщины стен и продуманной инженерии он теплый, медленно остывает. Здесь два котла, которые работают на электричестве, теплые полы, вертикальные батареи.



— От напольных радиаторов под панорамными окнами я отказалась, все-таки это довольно дорого. Даже с учетом того, что батареи на первом этаже всю зиму были отключены, температура не опускалась ниже 16 градусов при работе котла на минимуме.

Одно из самых полезных, по мнению героини, решений — приточная вентиляция с системой рекуперации. В дом постоянно идет поток свежего и при этом уже прогретого воздуха. Здесь легко дышится, поддерживается комфортный уровень влажности. А еще благодаря такой системе в доме скапливается меньше пыли.



Скважина на участке своя, есть генератор электричества. Это всё — подстраховка на случаи отключений, которые часто бывают в небольшой деревне.

— Я живу здесь полтора года. Часто путешествую, уезжаю, поэтому еще не смогла полностью насладиться своим домом. Здесь хочется быть — приятно просыпаться в спальне с видом на лес, идти в ванную, продумывать образы в гардеробной. Живя на природе, я хорошо чувствую и вижу смену сезонов, гармонично «заземляюсь», заряжаюсь силами.



Прощаясь с Юлией, замечаем картину в прихожей: на ней изображены лыжники. Оказывается, здесь художница изобразила всю семью нашей героини. Она нарисовала их в узнаваемых костюмах, расположила по всему холсту и получилась такая творческая визитка семьи, расположенная прямо на входе в дом.



Выходим – и сразу погружаемся в атмосферу небольшой пригородной деревни. Свежий воздух, пение птиц, сигналы от автолавки. Уютно, атмосферно, хочется задержаться еще немного.

— А еще здесь замечательные, доброжелательные соседи. Переехав, я практически год прожила без забора. И у меня всё было в порядке, я никогда не боялась оставить на участке технику, не волновалась за открытые ночью двери. В этом месте действительно хочется жить, — улыбается хозяйка.

Жизнь за городом — это особое удовольствие! Чувствовать единение с природой, выстраивать гармоничный распорядок дня, слушать, дышать, смотреть. Главное заранее обеспечить свой комфорт: выбирайте гаражные ворота «АЛЮТЕХ», которые станут стильным и удобным дополнением вашей повседневности, а также помогут сохранять в гараже плюсовую температуру. Производитель настолько уверен в качестве своих изделий, что предоставляет фирменную гарантию 10 лет на отсутствие сквозной коррозии сэндвич-панелей, стальных профилей системы направляющих и подвесов, элементов ворот из оцинкованной стали.


 
Теги: Минск
 
 
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Нестрогая «скандинавия» с мебелью от белорусских мастеров, в естественных оттенках и приятных текстурах, наполненная солнцем, воздухом и самой жизнью. Всё это — в...
 
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