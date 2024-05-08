Лес за окном и «продолжение» природы внутри. Посмотрите, какой стильный и комфортный дом построила белоруска

Семье, можно сказать, повезло. Участок площадью 17 соток в северо-восточной части Минского пригорода удалось купить без аукциона, по рекомендации знакомых.

— Это было точное «да», — вспоминает героиня. — Идеальный компромисс — недалеко от Минска, есть все коммуникации, кроме канализации, удобное расположение рядом с лесом.

С предварительной подготовкой к строительству было сложно. Специалисты проектной организации не смогли сразу воплотить все задумки героев, не понимали их видения. Юлия решила самостоятельно рисовать проект. Архитекторы, в свою очередь, доработали его по нормам.

— Изначально перепад высот на нашем участке был 18 метров. С сегодняшним опытом я бы строила дом чуть иначе, но и получившимся решением очень довольна. Мы выравнивали рельеф, подсыпали землю, сам дом спроектирован так, что в нем есть цокольный этаж, опорная стена и лестница, соединяющая ступенчатые уровни первого этажа. Таким образом нам удалось избежать фундамента огромной высоты, гармонично «посадить» дом на рельеф.