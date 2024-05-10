"Живем в большом лесу". Как супруги променяли квартиру в центре Минска на хату в глуши

Супруги всю совместную жизнь прожили в Минске, там же вырастили двух дочерей. Но с годами из города все больше хотелось уехать. Этим грезила Елена. Женщина сама себе удивляется, мол ностальгировать по каким-то детским воспоминаниям о деревне не приходилось, потому что никто из близкой родни никогда там не жил. Да и корову, признается, она впервые увидела в 18 лет.

- Дети выросли, мы не молодеем, а хотелось успеть воплотить все свои желания. Я начала мужу постоянно об этом говорить. Как сейчас помню: 2 января 2020 года он, наконец-то, соглашается, открывает карту на компьютере и начинает искать. Я принципиально хотела у леса, он нашел самое зеленое место на карте, тыкнул – оказалась Налибокская пуща. Мы сразу выбрали это направление и другие даже не рассматривали.

Пара говорит, что пуща сразу привязала их к себе особой энергетикой. Спустя полтора года жизни у себя на хуторе они за разговором вспомнили, что точка, на которую Александр нажал, когда смотрел карту в первый раз, располагается в ста метрах от их участка. Совпадение это или нет - пусть каждый решает сам.