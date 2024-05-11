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В центре Минска сохранились дома, как с советской открытки. Посмотрели, что тут сейчас продается

11.05.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эти милые домики рядом со станцией метро «Московская» как будто возвращают нас в детство и в старый Минск с пожелтевших открыток. Действительно, трехэтажные здания с уютными балкончиками на проспекте Независимости − наследие 50-х годов. Когда-то это был образцовый рабочий поселок − с фонтанами, скульптурами и клумбами. Теперь же − почти центр города со всеми его плюсами и минусами. Мы решили посмотреть, какие квартиры тут продаются.


Эти шесть домов по проспекту Независимости были построены в 50−60-х годах для работников Минского электромеханического завода. Тогда это был секретный военный завод, теперь − ООО «Агат − электромеханический завод». Здания, составившие единый архитектурный ансамбль, возводили пленные немцы. Подобное жилье в те годы строили и в Осмоловке, и на Тракторном. Сегодня этот участок проспекта − уникальное историческое место, где в почти первозданном виде сохранился большой кусок застройки советского периода.


Одновременно с поселком застраивалась и другая сторона проспекта. Чуть позже тут появились здания «Беларусьфильма», Обсерватории, «Детской железной дороги». Все они, кстати, сейчас внесены в список объектов историко-культурного наследия по Первомайскому району Минска. А вот квартал жилых домов на Независимости пока, к сожалению, ценностью не считается.


Многие жильцы трехэтажек живут тут чуть ли не с рождения, у большинства − на заводе работали родители. Старожилы помнят, что раньше во дворах было шикарное озеленение – тут действовали фонтаны, стояли скульптуры, работал свой садовник. Во время новогодних праздников со стороны проспекта ставили елку.


Все шесть домов были похожими снаружи, но разными внутри. В домах жили как простые рабочие, так и руководство завода. Дома под номерами 107 и 109 были коммуналками, которые потом расселили и сделали обычным жильем. А вот 103-й дом на углу с Волгоградской считался элитным. Его возвели одним из первых. Тут со своими  семьями жили директор завода, главный инженер, и другие представители администрации.


С развалом Союза некогда образцовые дворы начали меняться. Здесь снесли забор, убрали фонтаны и скульптуры. А в «нулевых» домам решили надстроить мансардные этажи. Правда, из-за сопротивления местных жителей мансарда появилась только в одном доме. Всем остальным домам от прибавки этажей удалось отбиться.



Сегодня трехэтажные сталинки утопают в зелени и цветах. Несколько лет назад тут проводился капремонт. Рядом, помимо станции метро, расположился небольшой торговый центр, мини-рынок и множество кафешек (тут же находится «Лучшая улица»). В паре минут ходьбы − центральный парк имени Челюскинцев.


Что тут продается?

Сейчас в квартале продаются три квартиры.

Самый экономичный вариант − трехкомнатная квартира в угловом доме. Жилье площадью 82 квадрата расположено на втором этаже. Это − классическая «сталинка» с просторными комнатами (20, 20 и 14 квадратных метров), достаточно вместительной кухней (почти 10 квадратных метров) и раздельным санузлом. В квартире − высокие потолки (2.9 метра), большие оконные проемы и широкие подоконники. Сам дом – кирпичный, с деревянными перекрытиями и толстыми наружными стенами. Отмечается, что в трешке нет балкона. На фото в квартире можно заметить классический советский паркет елочкой. Стоимость – 106 тысяч долларов (1206 долларов – за метр).








Еще одна трехкомнатная квартира предлагается на первом этаже. Площадь этого жилья (тоже – без балкона) составляет 86 квадратных метров. Все комнаты тут раздельные (20, 24 и 14 квадратных метра), большая кухня (9,5 квадрата) и раздельный санузел. Окна трешки выходят на две стороны дома. От шума проспекта жилье защищает зеленая аллея. Фотографий внутри квартиры в объявлении нет, но обозначено что это − прекрасный вариант для жизни и инвестиций. Стоимость – 139,9 тысячи долларов (1617 долларов – за метр).








Также в атмосферных домах продается четырехкомнатная квартира. Жилье располагается на втором этаже. Его площадь насчитывает 97 квадратных метров. В квартире − стеклопакеты, входная металлическая дверь, газовая колонка «Вирпул» (круглогодичное наличие горячей воды), встроенные шкафы, хорошая мебель, сигнализация. Судя по фотографиям, в квартире сделан добротный ремонт в классическом стиле. На 1 этаже дома расположен медицинский центр.  Стоимость – 157 тысяч долларов (1610 долларов – за метр).












 
Теги: Минск
 
 
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Эти милые домики рядом со станцией метро «Московская» как будто возвращают нас в детство и в старый Минск с пожелтевших открыток. Действительно, трехэтажные...
 
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