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В центре Минска сохранились дома, как с советской открытки. Посмотрели, что тут сейчас продается
11.05.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эти милые домики рядом со станцией метро «Московская» как будто возвращают нас в детство и в старый Минск с пожелтевших открыток. Действительно, трехэтажные здания с уютными балкончиками на проспекте Независимости − наследие 50-х годов. Когда-то это был образцовый рабочий поселок − с фонтанами, скульптурами и клумбами. Теперь же − почти центр города со всеми его плюсами и минусами. Мы решили посмотреть, какие квартиры тут продаются.
Эти шесть домов по проспекту Независимости были построены в 50−60-х годах для работников Минского электромеханического завода. Тогда это был секретный военный завод, теперь − ООО «Агат − электромеханический завод». Здания, составившие единый архитектурный ансамбль, возводили пленные немцы. Подобное жилье в те годы строили и в Осмоловке, и на Тракторном. Сегодня этот участок проспекта − уникальное историческое место, где в почти первозданном виде сохранился большой кусок застройки советского периода.
Одновременно с поселком застраивалась и другая сторона проспекта. Чуть позже тут появились здания «Беларусьфильма», Обсерватории, «Детской железной дороги». Все они, кстати, сейчас внесены в список объектов историко-культурного наследия по Первомайскому району Минска. А вот квартал жилых домов на Независимости пока, к сожалению, ценностью не считается.
Многие жильцы трехэтажек живут тут чуть ли не с рождения, у большинства − на заводе работали родители. Старожилы помнят, что раньше во дворах было шикарное озеленение – тут действовали фонтаны, стояли скульптуры, работал свой садовник. Во время новогодних праздников со стороны проспекта ставили елку.
Все шесть домов были похожими снаружи, но разными внутри. В домах жили как простые рабочие, так и руководство завода. Дома под номерами 107 и 109 были коммуналками, которые потом расселили и сделали обычным жильем. А вот 103-й дом на углу с Волгоградской считался элитным. Его возвели одним из первых. Тут со своими семьями жили директор завода, главный инженер, и другие представители администрации.
С развалом Союза некогда образцовые дворы начали меняться. Здесь снесли забор, убрали фонтаны и скульптуры. А в «нулевых» домам решили надстроить мансардные этажи. Правда, из-за сопротивления местных жителей мансарда появилась только в одном доме. Всем остальным домам от прибавки этажей удалось отбиться.
Что тут продается?
Сейчас в квартале продаются три квартиры.
Самый экономичный вариант − трехкомнатная
Еще одна трехкомнатная
Также в атмосферных домах продается четырехкомнатная
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Эти милые домики рядом со станцией метро «Московская» как будто возвращают нас в детство и в старый Минск с пожелтевших открыток. Действительно, трехэтажные...
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