«Такого низкого торга еще не было». Эксперты — о том, что происходит с рынком квартир

Управляющий агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт» Александра Гринман отмечает, что все ожидания касательно апреля сбылись. Солнечные дни способствовали активным просмотрам не только загородной недвижимости, но и квартир. Еще одной особенностью рынка в апреле было то, что многие объекты из-за ажиотажа продавались без большого торга или вообще без него.

- В этом месяце преобладали двушки и трешки. Их покупали, добирая нужную сумму кредитами. По нашим наблюдениям люди, которые имеют финансовые возможности, покупают квартиры в новостройках. Люди, которые уже имеют вторичную недвижимость, продают ее, ищут варианты докредитоваться и выбирают что-то в своем районе, где их дети ходят в сад, школы. Опираются больше на локацию, нежели на год постройки дома.

Что касается выбора между новостройкой от застройщика или от собственника, то чаще выбирают второй вариант. А ждать пока дом введут в эксплуатацию за столь большие деньги для многих вообще не целесообразно.