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10 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона

16.05.2024 18:14 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, читайте в нашем материале.


Фото носит иллюстративный характер.

Участникам аукциона было предложено три лота – земельных участка, расположенных в Смолевичах в микрорайонах индивидуальной застройки «Липки», «Сад» и окраине города.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624850100008000885 находится в микрорайоне «Липки» на ул. Ф. Скорины, 53. Земельный надел насчитывает 13,88 сотки. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Имеются подъездные пути. 

Лот был оценен в 31 000 рублей. На него подали 3 заявки, однако 2 участника не прошли регистрацию. В итоге участок продан единственному заявителю за 32 550 рублей, или 10 095 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624850100008000877 находится на окраине города на ул. Колхозная, 5 А. Площадь земельного надела составляет 8,82 сотки. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электро-, водо- и газоснабжения, есть подъездные пути. 

Лот был оценен в 30 000 рублей. На него претендовал один человек, однако он не явился на аукцион.  

Лот № 3 – участок с кадастровым номером 624850100008000869 расположен в микрорайоне «Сад» на ул. Михайловская, 12. Площадь земельного надела составляет 13,51 сотки. Есть возможность подключения к дому электро-, газо- и водоснабжения. Имеются подъездные пути.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике...
 
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