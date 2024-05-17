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460 долларов за пустующий жилой дом в 100 км от Минска. Итоги аукциона

17.05.2024 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов в Минском, Дзержинском, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Рассказываем о результатах торгов.


Фото носит иллюстративный характер.

Итак, участникам аукциона было предложено 6 лотов – пустующих жилых домов в Минском (1), Дзержинском (1), Смолевичском (1) и Солигорском (3) районах.   

В Минском районе на аукцион был выставлен пустующий жилой дом в  д. Буцевичи на ул. Центральной, д. 28, Юзуфовского сельсовета. 

Объект оснащен электричеством и был оценен в 34 353 рубля. Заявок на лот не поступило. 

Не поступило заявлений и на пустующий жилой дом в д. Великое Село на ул. Центральной, д. 43, Боровского сельсовета  Дзержинского  района. 

Две заявки подали на пустующий жилой дом в д. Бабий Лес, д. 38, Жодинского сельсовета Смолевичского района. 

Объект оснащен электричеством и был выставлен на торги за 9 375 рублей. Его удалось продать за 17 050 рублей, или 5 301 доллар.

По 2 заявки подали и на пустующие жилые дома в г.п. Красная Слобода на ул. Садовой, д. 13, и на ул. Тихомирова, 69, Краснослободского сельсовета Солигорского района. Лоты были выставлены на аукцион по 40 рублей. Первый продали примерно за 1197 долларов, второй - за 466.

Не нашлось желающих купить пустующий жилой дом в г.п. Старобин на ул. Гуляева, д. 62, Старобинского сельсовета Солигорского района. Он был оценен в 49 000 рублей.

 Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.





Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

 
 
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Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов в Минском, Дзержинском, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Рассказываем о результатах...
 
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