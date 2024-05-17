460 долларов за пустующий жилой дом в 100 км от Минска. Итоги аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов в Минском, Дзержинском, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Рассказываем о результатах торгов.

В Минском районе на аукцион был выставлен пустующий жилой дом в д. Буцевичи на ул. Центральной, д. 28, Юзуфовского сельсовета.

Не поступило заявлений и на пустующий жилой дом в д. Великое Село на ул. Центральной, д. 43, Боровского сельсовета Дзержинского района.

Объект оснащен электричеством и был оценен в 34 353 рубля. Заявок на лот не поступило.

Объект оснащен электричеством и был выставлен на торги за 9 375 рублей. Его удалось продать за 17 050 рублей, или 5 301 доллар.

По 2 заявки подали и на пустующие жилые дома в г.п. Красная Слобода на ул. Садовой, д. 13, и на ул. Тихомирова, 69, Краснослободского сельсовета Солигорского района. Лоты были выставлены на аукцион по 40 рублей. Первый продали примерно за 1197 долларов, второй - за 466.