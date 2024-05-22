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«Публика тут всегда была обеспеченная». Как живут в престижном квартале нулевых рядом с метро
22.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
До 1970-х годов этот минский микрорайон представлял собой безбрежное море частных домов, в 1990-х здесь хулиганила молодежь, а в 2000-х появились элитные дома с двухэтажными квартирами. Сегодня Realt расскажет про интересные кварталы, спрятанные в квадрате улиц Могилевской, Воронянского, Володько и Жуковского. Накануне открытия
«Похвалю коммунальщиков за уборку мусора в квартале»
Начинаем нашу прогулку с улицы Жуковского. Это сейчас она является главной магистралью микрорайона, а когда-то улочка была гораздо короче. В 50-70-е годы здесь простиралось безбрежное море деревянных домов, среди которых небоскребом высилась лишь пожарная каланча.
Более важными связующими артериями в прошлом веке были Слонимская, Грамадская, Кузнечная, Каменная. Последняя, кстати, начиналась от улицы Чкалова и заканчивалась на месте сегодняшней Левкова. Можно предположить, что свое имя она получила из-за того, что была первой мощеной улицей в этой части города.
В 1967 году улице Каменной присвоили имя партизанского командира Василия Воронянского. Однако когда спустя 10 лет в этих местах начался интенсивный снос деревянной застройки (и улица стала просто исчезать), дочь партизана написала письмо в газету. В результате городские власти переименовали в Воронянского соседнюю Кузнечную улицу. А старая Каменная улица теперь сохранилась лишь в виде пешеходной тропы вдоль многоэтажек.
Проходим дальше и любуемся обновленным сквером Сеножаны. С названием этого местечка, кстати, тоже связана интересная история. Оказывается, ранее на этом месте располагалось поместье, которое хозяева назвали на французский манер — Сен-Жан. Правда, с французским языком у местных жителей было туговато, поэтому Сен-Жан трансформировался в Санжоны, а затем и в более привычные уху Сеножаны. Здорово, что необычный топоним сохранился в виде зеленого оазиса. Сейчас сквер между улицами Воронянского и Левкова — популярное место отдыха минчан. Тут прогуливаются с колясками и катаются на самокатах.
Здесь под тенью деревьев отдыхает и Галина Васильевна. Женщине уже за 80. Четверть ее жизни связана с этим микрорайоном:
— Я живу здесь уже больше 20 лет. Но и до этого приезжала сюда в гости к брату. Он жил в пятиэтажке на Воронянского. Это были первые многоквартирные дома в районе, а вокруг еще был частный сектор. Интересно, что сейчас тут вечером, несмотря на большое количество домов, тихо-тихо. А вот раньше в 80-х годах было много криминала — наткнуться на хулиганов на улице было проще простого. Мы сами жили в Зеленом луге, но затем муж решил переехать сюда. Я его даже отговаривала — мол, там шум-гам стоит по вечерам. Теперь же это стал очень спокойный район. Нам же — пенсионерам — тут очень хорошо, всего хватает: и поликлиники есть, и частный зубной врач, и государственный. Кстати, отмечу один момент — когда я приезжала в гости к брату, то всегда слышала железную дорогу. Сейчас же в своей квартире я вообще ее не ощущаю. То ли застройка стала плотнее, то ли меньше грузов стали перевозить. Еще похвалю коммунальщиков за уборку мусора в квартале — его вывозят регулярно. А вот ЖЭС работает не очень — в подъезды с тряпкой и веником приходят редко.
Галина Васильевна говорит, что контингент в квартале — очень приличный, интеллигентный. Люди в основном строились за свои деньги:
— Многоэтажки тут возводило УКС Мингорисполкома. Я помню, что метр тогда стоил 250 долларов. Это было в конце 1990-х и начале 2000-х годов. За нашу двухкомнатную квартиру мы заплатили около 23 тысяч долларов. По тем временам это были большие деньги. Зарплаты тогда были в районе 100-200 долларов в месяц.
«Квартир дешевле 100 тысяч долларов вы у нас не найдете»
Проходим в тот самый квартал, который лет 20 назад построил город. Интересно, что в этих, с виду обычных панельках, есть даже двухэтажные квартиры. Сегодня дворы девяти- и десятиэтажных домов выглядят максимально уютно. Тут много зелени и детских площадок. Возле подъездов — цветы и плиточка.
На парковке одного из дворов встречаем спортивного мужчину средних лет. Михаил торопится по делам, но успевает сказать пару слов о районе:
— Я живу здесь больше 30 лет, и конечно, за эти годы всё очень изменилось. Сейчас, как открыли метро, мы вообще стали элитным кварталом. Тут публика, если честно, всегда была непростая, обеспеченная. У нас же близко площадь Ленина, Дом правительства, все университеты. Понятно, что тут селились и директора, и чиновники, а позже уже и бизнесмены. Квартир дешевле 100 тысяч долларов вы у нас и не найдете. Тут всё жилье — с хорошим ремонтом, качественной техникой. Да вы на машины на нашей парковке посмотрите — тут можно автосалон открывать. Чего тут не хватает? Разве что нормального торгового центра — с большим гипером.
Рядом с элитной многоэтажкой останавливаем еще одного молодого человека. Станислав говорит, что он впервые побывал в этом районе примерно в 2012 году, и он ему сразу понравился:
— Улица Жуковского с широкими и зелеными тротуарами, близость к центру и тишина — вот что меня тут привлекло. А в 2015 году я сюда переехал. Сначала жил в доме 1998 года на Жуковского, теперь — в доме 1985 года на Воронянского. Конечно, с того времени здесь уже немало поменялось. Как минимум — построили метро и продлили улицу Жуковского до Минск Мира. Но вообще, раньше мне этот район нравился даже больше. Сейчас тут стало больше и людей, и машин. Да, это еще все тот же тихий центр, но теперь он — уже и не такой тихий.
Также Станислав обращает внимание на то, как в районе изменилась торговля. Ведь когда он сюда заселился, тут еще работал универсам «Чкаловский»:
— Даже на середину 2010-х это был один из лучших несетевых магазинов города. А потом на его месте появился «Рублевский», стало сильно хуже. Теперь тут «Санта» и они, стоит отдать должное, стараются держать уровень «Чкаловского». Но больше мне тут особо никакие магазины не нравятся. Да, была «Корона» на Могилевской, но она, к сожалению, недавно закрылась. Благо, говорят, скоро в «Червенском» откроется Green. До него нужно будет пройти минут 15, но мне это не сложно.
«Формат рынка давно устарел, нормальный торговый центр здесь бы не помешал»
Рядом с «Альбатросом» разместилась еще одна примечательная кирпичная многоэтажка. Дело в том, что квартиры в этом важном доме давали работникам Белорусской железной дороги, в том числе и руководителям предприятия. Дом на 144 квартиры сдали в 1998 году. Многоэтажка могла похвастаться интересными планировками и высокими потолками.
Идем дальше и знакомимся с Натальей. Она переехала на улицу Жуковского совсем недавно, раньше жила в Заводском районе. Говорит, что новое место жительства ей нравится близостью к центру и большим количеством зелени. А еще Наталья помнит старый Червенский рынок, ведь туда когда-то она приезжала с родителями за продуктами и одеждой.
— Мое детство пришлось на 90-е. Помню, что мы ездили на Червенский рынок на троллейбусе, жили тогда рядом с Партизанским проспектом. Конечно, это было колоритное местечко! Сначала мы покупали мясо и овощи-фрукты, а потом, если что-то оставалось, могли заглянуть за одеждой. Я помню эти бесконечные палатки-«бутики», примерку джинсов на картонке, модные советы от продавцов. Тогда это казалось нормальным, а вот в последние годы своего существования рынок был уже не тот — его формат окончательно устарел. Сейчас я только обживаюсь в этом районе, с магазинами еще не разобралась. За продуктами хожу в небольшой магазин у дома (правда, кефир там всегда быстро заканчивается), за одеждой езжу в центр. Конечно, нормальный торговый комплекс тут не помешал бы. Я с нетерпением жду открытия нового ТРЦ на месте старого рынка. Часто проезжаю мимо — и уже хочу заглянуть внутрь .
Когда откроется новый ТРЦ «Червенский»?
Мы узнали, что
Постепенно в
ТРЦ «Червенский» расположился в центре Минска — на пересечении улиц Маяковского и Аранской. Сюда легко добраться на автобусе, троллейбусе, маршрутном такси, даже на велосипеде и самокате. А жители ближайших кварталов (улиц Маяковского, Аранской, Воронянского, Жуковского, Могилевской, Володько и других) наверняка будут приходить пешком — ведь новый торговый центр находится совсем рядом с жилыми многоэтажками. Узнать все последние новости «Червенского» можно в
Накануне первого этапа открытия управляющая компания активно подписывает договоры с арендаторами. Уже сейчас можно выбрать подходящий вариант для аренды, чтобы начать или развить свой бизнес в ТРЦ «Червенский». Заявку на аренду можно оставить
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До 1970-х годов этот минский микрорайон представлял собой безбрежное море частных домов, в 1990-х здесь хулиганила молодежь, а в 2000-х появились элитные дома с...
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