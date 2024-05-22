«Публика тут всегда была обеспеченная». Как живут в престижном квартале нулевых рядом с метро

Здесь под тенью деревьев отдыхает и Галина Васильевна. Женщине уже за 80. Четверть ее жизни связана с этим микрорайоном:

— Я живу здесь уже больше 20 лет. Но и до этого приезжала сюда в гости к брату. Он жил в пятиэтажке на Воронянского. Это были первые многоквартирные дома в районе, а вокруг еще был частный сектор. Интересно, что сейчас тут вечером, несмотря на большое количество домов, тихо-тихо. А вот раньше в 80-х годах было много криминала — наткнуться на хулиганов на улице было проще простого. Мы сами жили в Зеленом луге, но затем муж решил переехать сюда. Я его даже отговаривала — мол, там шум-гам стоит по вечерам. Теперь же это стал очень спокойный район. Нам же — пенсионерам — тут очень хорошо, всего хватает: и поликлиники есть, и частный зубной врач, и государственный. Кстати, отмечу один момент — когда я приезжала в гости к брату, то всегда слышала железную дорогу. Сейчас же в своей квартире я вообще ее не ощущаю. То ли застройка стала плотнее, то ли меньше грузов стали перевозить. Еще похвалю коммунальщиков за уборку мусора в квартале — его вывозят регулярно. А вот ЖЭС работает не очень — в подъезды с тряпкой и веником приходят редко.