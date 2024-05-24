«Этот район может стать вторым центром города». Поговорили с экспертом о перспективных локациях Минска

Если же мы говорим о перспективах, то нам нужно смотреть, как будет развиваться выбранный микрорайон. Мы должны оценить это место с точки зрения ликвидности: будет ли эта локация привлекательна через 5-10 лет? Возможно, тут скоро откроются торговые центры, появится метро или построят школы и садики. Как показывает практика, по мере появления инфраструктуры цена на квартиры в том или ином микрорайоне только увеличивается.

«Застройщик часто сдает дома раньше срока»

— Начнем с ЖК «Левада». Это интересный комплекс на берегу Свислочи в районе улицы Нововиленской. Здесь уже появился целый микрорайон, который продолжает строиться, полностью новое пространство для жизни. «Левада» — это дома на 4-9 этажей, закрытые дворы, приятные соседи, продуманные детские площадки и зоны отдыха. Тут есть где погулять — ведь рядом набережная. Еще отмечу высокое качество строительства и то, что застройщик часто сдает свои дома раньше срока. Также тут уже появилось много вариантов квартир на вторичном рынке. Комплекс быстро наполняется инфраструктурой. А еще это совсем недалеко от центра.