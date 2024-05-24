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«Этот район может стать вторым центром города». Поговорили с экспертом о перспективных локациях Минска
24.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы только начинаете поиски квартиры, то, скорее всего, размышляете над тем, какой микрорайон лучше выбрать. Действительно, определиться с конкретным местом жительства непросто. Ведь в Минске – 9 районов, 30 микрорайонов и более 100 разнообразных жилых комплексов. На что обращать внимание — на транспортную доступность или на близость парков? Где будет комфортнее — в высотке рядом с центром или в малоэтажке на окраине? Вместе с БСБ Банком, предоставляющим услугу
— Вопрос о том, какой микрорайон или жилой комплекс выбрать, я слышу практически каждый день, — говорит специалист в сфере недвижимости
Если же мы говорим о перспективах, то нам нужно смотреть, как будет развиваться выбранный микрорайон. Мы должны оценить это место с точки зрения ликвидности: будет ли эта локация привлекательна через 5-10 лет? Возможно, тут скоро откроются торговые центры, появится метро или построят школы и садики. Как показывает практика, по мере появления инфраструктуры цена на квартиры в том или ином микрорайоне только увеличивается.
«Застройщик часто сдает дома раньше срока»
— Начнем с ЖК «Левада». Это интересный комплекс на берегу Свислочи в районе улицы Нововиленской. Здесь уже появился целый микрорайон, который продолжает строиться, полностью новое пространство для жизни. «Левада» — это дома на 4-9 этажей, закрытые дворы, приятные соседи, продуманные детские площадки и зоны отдыха. Тут есть где погулять — ведь рядом набережная. Еще отмечу высокое качество строительства и то, что застройщик часто сдает свои дома раньше срока. Также тут уже появилось много вариантов квартир на вторичном рынке. Комплекс быстро наполняется инфраструктурой. А еще это совсем недалеко от центра.
Далее я бы отметил жилой комплекс «Олимпик парк» в микрорайоне Лебяжий. Это — невысокая застройка, закрытые дворовые территории и хорошие планировки. Одна часть комплекса, расположенная ближе к заказнику, уже построена и сдана в эксплуатацию, вторая (ближе к рынку «Ждановичи») — еще строится. Там в домах есть приятная фишка — первый этаж, выделенный под машиноместа. То есть, ваш автомобиль находится под домом, а квартиры начинаются со второго этажа.
Рядом с этим ЖК можно найти много мест для отдыха и прогулок. Тут и водохранилище Дрозды, и заказник. Что касается инфраструктуры, то район пока еще новый, но рядом уже много чего построено и открыто.
«За Минск Мир покупатель голосует кошельком»
— Конечно, мы не можем обойти стороной Минск Мир, — говорит Павел. — Что бы не говорили об этом микрорайоне, он пользуется спросом и весьма популярен, особенно у молодежи. Это тот случай, когда покупатель голосует своим кошельком. Сейчас Минск Мир активно наполняется инфраструктурой — тут появляются школы, детские сады, магазины, а скоро откроется и станция метро. То есть, перспективы у района очень хорошие. К тому же, сейчас там строится большой торговый центр Avia Mall, а также Международный финансовый центр. Учитывая всё это, Минск Мир вполне может стать вторым центром города. Сюда будут ехать за покупками, на бизнес-встречи и просто для того, чтобы отдохнуть вечером или в выходной день. В прошлом году в Минск Мире стали продавать апартаменты, которые можно использовать как для коммерции, так и для жизни. И это тоже интересное предложение на перспективу.
Интересуемся у Павла, а не станет ли микрорайон слишком перенаселенным, откуда люди будут стремиться уехать в какие-то тихие уголки?
— Это зависит от предпочтений конкретного человека. Кому-то нравится вся эта атмосфера большого города, кому-то — нет. Я продавал квартиры во всех районах Минска, и в каждом встречал людей, которые говорили мне: «Павел, у нас — лучший район. Мы здесь знаем каждый дом, каждый кустик, мы никуда отсюда не уедем». Вообще, это такой феномен Минска: у нас нет откровенно плохих районов, в каждом есть и плюсы, и минусы. Тот же Минск Мир очень любит молодежь, там живет много молодых семей.
«Тот самый тихий центр, о котором многие мечтают»
— Если же человека интересует более приватная обстановка, то можно обратить внимание на «Комфорт парк» в районе улиц Тимирязева и Грибоедова. Здесь застройка не такая плотная, да и весь проект состоит из шести домов. Плюсы этого ЖК — закрытая территория, отличные детские площадки, невысокие дома с современными планировками и панорамными окнами. Это тот самый тихий центр, о котором многие мечтают. Отмечу, что квартиры в этом ЖК продаются только в готовом виде, то есть покупателям не придется волноваться за то, что дом не успеют сдать в срок или построят не то, что они хотели. К слову, там рядом находится железная дорога, но это — не активный трафик поездов, а ремонтное депо. То есть, никакого особого неудобства жителям она не приносит. К тому же, железная дорога отсекается автомобильной, дополнительный барьер создается деревьями. Сейчас в этом ЖК еще строят торговый центр. Вообще, несмотря на то, что цены в «Комфорт парке» выше средних по Минску, жилье там пользуется спросом. Среди плюсов: сложившийся район, близость центра, но при этом много зеленых зон, рядом — бульвар Грибоедова.
Среди перспективных проектов я назову и Северный берег. При сохранении темпов строительства этот жилой комплекс будет влиять на весь рынок недвижимости Минска. Плюсы первых кварталов Северного берега — невысокая застройка (максимум — 9 этажей), закрытые дворы, дизайнерские лобби и клубы жильцов. То есть, там сразу будет какая-то инфраструктура (кинотеатр, тренажерный зал), которой смогут пользоваться только жильцы дома. Конечно, один из главных плюсов проекта — место. Первые дома располагаются прямо рядом с новым парком и Цнянским водохранилищем. Это значит, что тут всегда будет свежий воздух, что уже немало.
А бывает, чтобы и комфортно, и бюджетно?
— Если рассматривать что-то комфортное, новое, но при этом недорогое, то я бы посоветовал присмотреться к ЖК «Дубравинский». Этот жилой комплекс строится в районе проспектов Жукова и Дзержинского. Тут будет несколько высотных многоэтажек со своей территорией. В эксплуатацию уже сданы первые два дома (в продаже появляются варианты от собственников), остальные — еще только строятся. Плюсы этого квартала — тихое и спокойное место, развивающийся микрорайон, близость к центру и метро.
Там же неподалеку (на Грушевке) строится жилой комплекс «Минский квартал». Большинство домов уже сданы, сейчас строится последний дом проекта. Да, эти дома — относительно простые по архитектуре, но зато монолитные, с хорошими планировками и невысокой ценой. Новоселов будут окружать такие же новые дома, рядом — станция метро, множество магазинов, кафе.
Из бюджетного мне кажется перспективным и жилой комплекс «Вершина» в Сухарево. Он расположен рядом с МКАД и инфраструктуры там пока маловато, но проект только набирает обороты. Рядом строится много домов, а также инфраструктуры — по плану здесь будет школа и детский сад. Думаю, когда микрорайон обживется, то «Вершина» будет комфортным местом для жизни.
В целом, перспективными и комфортными микрорайонами Минска можно назвать те, где строятся современные дома — с актуальными планировками, дворами без машин, хорошими детскими площадками и так далее. Люди должны понимать, что они покупают не только квартиру, но и окружение соседей, и подъезд, и прилегающую территорию.
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«Этот район может стать вторым центром города». Поговорили с экспертом о перспективных локациях Минска
Если вы только начинаете поиски квартиры, то, скорее всего, размышляете над тем, какой микрорайон лучше выбрать. Действительно, определиться с конкретным местом...
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