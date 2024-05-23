|
Эти минские дома были парадными воротами в закрытый военный городок. Что здесь сейчас продается?
23.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда-то бывший военный городок Уручье был закрыт для гражданских лиц. Потеря пропуска для школьника означала прогул уроков, а для местных − ночевку на КПП. Это продолжалось до начала нулевых, когда бывший военный городок расформировали и сделали минским микрорайоном Великий лес. Сегодня в воротах бывшего городка (атмосферных сталинках) продается несколько интересных квартир. Посмотрим, сколько они стоят.
Этот военный городок появился рядом с Минском в 1920-х годах и был связан со 120-й гвардейской стрелковой дивизией, солдаты которой потом принимали участие в освобождении Беларуси и Польши от фашистов. Некоторые улицы городка позже назвали в честь тех, кто сражался за победу – так здесь появились улицы Пономарева и Беляева.
В советские годы городок застроили четырехэтажными сталинками, а затем пятиэтажными хрущевками и девятиэтажными брежневками. Парадными воротами в городок стала улица Пономарева, на которой установили памятник Воину (безымянному солдату). В городке проложили широкие бульвары, построили необходимую инфраструктуру. Сегодня дома бывшего военного городка утопают в зелени.
Частью Минска городок стал в 2006 году, когда военный городок решили расформировать и разделить на 7 частей. Пару лет назад мы делали большой
Сейчас в микрорайоне практически нет проблем с инфраструктурой. тут работают две школы и два детских сада, строится новая поликлиника. Рядом с домами можно найти кафе, магазины, гипермаркет, рынок, а также − бассейн и спортклуб. С транспортом в бывшем военном городке вопросов также нет. В 5 минутах езды на общественном транспорте находится станция метро «Уручье», рядом − удобный выезд на проспект Независимости и на МКАД.
В настоящий момент в воротах городка (на улице Пономарева) продается двухкомнатная
В соседней кирпичной сталинке 1936 года постройки (тоже − на Пономарева) продается трехкомнатная
Еще один вариант на Пономарева − четырехкомнатная
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда-то бывший военный городок Уручье был закрыт для гражданских лиц. Потеря пропуска для школьника означала прогул уроков, а для местных − ночевку на КПП. Это...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)