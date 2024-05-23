ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эти минские дома были парадными воротами в закрытый военный городок. Что здесь сейчас продается?

23.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Когда-то бывший военный городок Уручье был закрыт для гражданских лиц. Потеря пропуска для школьника означала прогул уроков, а для местных − ночевку на КПП. Это продолжалось до начала нулевых, когда бывший военный городок расформировали и сделали минским микрорайоном Великий лес. Сегодня в воротах бывшего городка (атмосферных сталинках) продается несколько интересных квартир. Посмотрим, сколько они стоят.


Этот военный городок появился рядом с Минском в 1920-х годах и был связан со 120-й гвардейской стрелковой дивизией, солдаты которой потом принимали участие в освобождении Беларуси и Польши от фашистов. Некоторые улицы городка позже назвали в честь тех, кто сражался за победу – так здесь появились улицы Пономарева и Беляева.

В советские годы городок застроили четырехэтажными сталинками, а затем пятиэтажными хрущевками и девятиэтажными брежневками. Парадными воротами в городок стала улица Пономарева, на которой установили памятник Воину (безымянному солдату). В городке проложили широкие бульвары, построили необходимую инфраструктуру. Сегодня дома бывшего военного городка утопают в зелени.



Частью Минска городок стал в 2006 году, когда военный городок решили расформировать и разделить на 7 частей. Пару лет назад мы делали большой репортаж про микрорайон Великий лес.


Сейчас в микрорайоне практически нет проблем с инфраструктурой. тут работают две школы и два детских сада, строится новая поликлиника. Рядом с домами можно найти кафе, магазины, гипермаркет, рынок, а также − бассейн и спортклуб. С транспортом в бывшем военном городке вопросов также нет. В 5 минутах езды на общественном транспорте находится станция метро «Уручье», рядом − удобный выезд на проспект Независимости и на МКАД. 




В настоящий момент в воротах городка (на улице Пономарева) продается двухкомнатная квартира. Жилье находится на втором этаже четырехэтажного дома 1954 года постройки. Общая площадь квартиры составляет 90 квадратных метров. Особенностью квартиры является просторная кухня (18 квадратов) и большая комната с двумя окнами (33 квадрата), которую при желании можно разделить на две. Двушка полностью готова для проживания: тут есть вся необходимая техника и мебель. Окна жилья выходят на две стороны дома. Прямо напротив расположен лесной массив. Стоимость квартиры – 114 тысяч долларов (1258 долларов за метр).







В соседней кирпичной сталинке 1936 года постройки (тоже − на Пономарева) продается трехкомнатная квартира площадью 71 квадратный метр. Планировка включает в себя три жилые раздельные комнаты. В квартире установлен электрический котел для горячей воды, что гарантирует бесперебойное водоснабжение и позволяет экономить на коммунальных платежах. В трешке со свежим ремонтом − большие окна и толстые стены. Квартира расположена на третьем этаже четырехэтажки.  Стоимость – 94,9 тысячи долларов (1331 доллар – за метр).








Еще один вариант на Пономарева − четырехкомнатная квартира в кирпичном доме 1936 года постройки. Площадь квартиры составляет 83 квадратных метра. Интересная планировка жилья позволит реализовать любые дизайнерские идеи, а последний этаж добавит возможность установить камин. В квартире сделан стандартный ремонт, тут установлены стеклопакеты, заменены сантехнические трубы. Стоимость – 99 тысяч долларов (1180 долларов – за метр).








 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда-то бывший военный городок Уручье был закрыт для гражданских лиц. Потеря пропуска для школьника означала прогул уроков, а для местных − ночевку на КПП. Это...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Публика тут всегда была обеспеченная». Как живут в престижном квартале нулевых рядом с метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.05.2024
Mir24.TV Belarus
23.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика