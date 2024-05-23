Эти минские дома были парадными воротами в закрытый военный городок. Что здесь сейчас продается?

Сейчас в микрорайоне практически нет проблем с инфраструктурой. тут работают две школы и два детских сада, строится новая поликлиника. Рядом с домами можно найти кафе, магазины, гипермаркет, рынок, а также − бассейн и спортклуб. С транспортом в бывшем военном городке вопросов также нет. В 5 минутах езды на общественном транспорте находится станция метро «Уручье», рядом − удобный выезд на проспект Независимости и на МКАД.