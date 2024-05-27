«Зеленый спокойный район в самом центре Минска». Посмотрели на жизнь колоритной Берестянской улицы

- Я часто выхожу на прогулки с собаками, поэтому за такой период времени смог узнать об улице больше. Да и сам я по профессии географ, изучать местность, можно сказать, мне положено по работе. Здесь в принципе хороший район. В начале улицы находится общежитие Минского архитектурно-строительного колледжа, дальше раньше был ресторан “Славянскi кут”, я там даже какое-то время работал, но сейчас его закрыли. Возможно, не был востребован, проходимость же здесь не сказать, что большая. Если далее пройти по улице можно увидеть одно из старейших кладбищ Минска - Военное. Рядом с ним Александро-Невский храм - очень старое и светлое место. А еще у нас на улице находится шикарная мастерская, где делают качественный ремонт обуви. Это место существует здесь давно, и о нем знают многие. Часто приезжают специально сюда из разных уголков Минска. В принципе если пройтись по этой улице можно увидеть много административных зданий, в отличие от жилых домов. В четырехэтажках в начале улицы обычно на первом этаже еще находятся какие-нибудь заведения. Вот у нас тут какое-то время была открыта кофейня, где делали отличные напитки, очереди собирались за ними, но сейчас смотрю, что она уже какое-то время закрыта, может, совсем, а может, хозяин просто в отпуске, - рассказывает он.