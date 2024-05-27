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«Зеленый спокойный район в самом центре Минска». Посмотрели на жизнь колоритной Берестянской улицы
27.05.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Примерно месяц назад улица Берестянская оказалась в центре внимания. Именно здесь находится
Если смотреть по карте, то на улице Берестянской размещается всего 24 здания, но если пройти ее от начала до конца, то маленькой она уже не ощущается. Причем жилых домов здесь совсем немного, но можно увидеть Военное кладбище, школы - среднюю и художественную, Единый центр занятости и Посольство Китайской народной республики. С двух сторон улица упирается в скверы: с одной - в сквер Симона Боливара, а с другой - в сквер города-побратима Чанчунь. Но кроме этого, проходя по улице, обращаешь внимание, как много на ней зелени, причем не только во дворах.
“Не могли привыкнуть к шуму трамваев, но со временем адаптировались”
Вячеслав живет на пересечении улиц Берестянская и Козлова с 1995 года. За практически тридцать лет он изучил все, что находится в окрестностях.
- Я часто выхожу на прогулки с собаками, поэтому за такой период времени смог узнать об улице больше. Да и сам я по профессии географ, изучать местность, можно сказать, мне положено по работе. Здесь в принципе хороший район. В начале улицы находится общежитие Минского архитектурно-строительного колледжа, дальше раньше был ресторан “Славянскi кут”, я там даже какое-то время работал, но сейчас его закрыли. Возможно, не был востребован, проходимость же здесь не сказать, что большая. Если далее пройти по улице можно увидеть одно из старейших кладбищ Минска - Военное. Рядом с ним Александро-Невский храм - очень старое и светлое место. А еще у нас на улице находится шикарная мастерская, где делают качественный ремонт обуви. Это место существует здесь давно, и о нем знают многие. Часто приезжают специально сюда из разных уголков Минска. В принципе если пройтись по этой улице можно увидеть много административных зданий, в отличие от жилых домов. В четырехэтажках в начале улицы обычно на первом этаже еще находятся какие-нибудь заведения. Вот у нас тут какое-то время была открыта кофейня, где делали отличные напитки, очереди собирались за ними, но сейчас смотрю, что она уже какое-то время закрыта, может, совсем, а может, хозяин просто в отпуске, - рассказывает он.
Дом на Козлова, 15, где живет Вячеслав, совмещен с домами на Козлова, 14 и Берестянской, 7. Сейчас со стороны это все выглядит одним зданием, но изначально, в 1939 году, был построен "пятнадцатый". И лишь в 1954-м рядом появилась еще одна четырехэтажка.
- Когда-то здесь жила партийная элита Беларуси, а когда началась война, дом использовался для НКВД БССР. В нем даже есть убежище. Сейчас оно не заблокировано, как во многих подобных домах Минска, а используется жителями в качестве подвальных помещений. Интересно, что туда во времена убежища уже была проведена вода, - отмечает он.
Вячеслав обращает внимание, что дома на улице построены из красного закаленного кирпича, поэтому у всех отличная шумоизоляция. Сами по себе квартиры очень просторные. Трехкомнатная, например, составляет примерно 76 квадратов. Из них кухня - 12 квадратов. “Раньше, в послевоенное время, эти дома были коммуналками, рассчитанными на несколько семей. Сейчас, конечно же, такого нет. Мы, когда заселялись, в квартирах были деревянные полы (у меня они заменены на паркет) и камины, которые потом централизованно убрали. Для меня еще был удивлением такой факт: туалет и ванная в наших квартирах не то, что раздельные, а находятся в разных точках. В ванной, кстати, еще и окно есть. Мы вот раньше жили в хрущевке на Калинина, что недалеко от Парка Челюскинцев, там построены военные дома, а у меня отец был полковником. Так жилье и получили, но у нас вообще там не было балконов, а тут на одну квартиру целых два. Да и район мне этот больше нравится - центр и рядом все необходимое”.
С негативом за прожитые здесь практически тридцать лет мужчине все же пришлось столкнуться. “Мы, когда только сюда заселились, не могли привыкнуть к шуму трамваев. Тогда казалось, что это нереально громко. Но со временем произошла какая-то адаптация, и сейчас вообще на них не обращаем внимание. А еще пришлось повозиться с крышей. Так как мы живем на четвертом, у нас одно время сильно крыша текла, но ремонт никто не делал, пока я не обратился в соответствующие органы. После этого процесс сдвинулся с мертвой точки, и ремонт состоялся. Примерно восемь лет назад нам сделали еще и капитальный ремонт, во время которого заменили все необходимые коммуникации”, - вспоминает Вячеслав.
“Высокие потолки, отличная шумоизоляция и простор - такие здесь квартиры”
Центром притяжения на Берестянской, причем не только для местных, можно считать пекарню Bro Bakery. Это самое оживленное место на улице, особенно, когда начинается сезон леток. Здесь же за одним столиком мы встречаем двух подруг и обеих зовут Мариями. Сами девушки на этой улице не живут, но часто приходят сюда прогуляться и насладиться особой атмосферой.
- Я из тех людей, которые предпочитают маленькие малоэтажные застройки высоким многоэтажкам. Есть в них своя красота и колорит. Об этой улице знаю давно, жила в одной троллейбусной остановке от нее, на улице Ботанической. С тех пор есть мечта приобрести здесь жилье, есть в нем что-то особенное. Во-первых, улица имеет удобное месторасположение, совсем недалеко от центра города. Во-вторых, она очень спокойная, а мне есть с чем сравнивать: сейчас я живу в Минск Мир, где о спокойствии можно напрочь забыть. А в-третьих, на Берестянской много зелени и мало людей что днем, что вечером. Замечу, что с каждым годом улица преображается, развивается в лучшую сторону. Например, здесь открываются какие-то новые заведения и кофейни, еще пару лет назад этого не было, - рассказывает одна из них.
Несмотря на то, что девушка сейчас живет не рядом, бывает здесь все равно часто. Недалеко отсюда ее сын занимается футболом, поэтому она активно подыскивает жилье в этом районе. “Кроме того, что после переезда сыну будет легче добираться до учебы, я вижу еще ряд преимуществ. Например, здесь отличное транспортное сообщение, рядом трамвайные пути и метро. Также развитая инфраструктура: совсем недалеко кинотеатр, бассейн и даже теннисные корты. А еще буквально напротив нас во дворах есть местная голубятня, что необычно. Я туда водила детей смотреть на птиц”.
Ее подруга, также Мария, отмечает еще одну положительную сторону жизни на Берестянской. “Мне кажется, что особенность этого района в том, что с каждым годом он становится все спокойнее. На самом деле, здесь осталось не так много старожилов, все чаще заселяется молодежь, которой как раз и нравятся такие спокойные атмосферные места. Накануне мы с подругой обсуждали, что хотелось бы найти жилье в каком-то из этих домов. Я бывала внутри и могу сказать, что квартиры здесь тоже хорошие. Высокие потолки, отличная шумоизоляция из-за кирпичных стен и простор”, - подчеркивает она.
“Здесь аккуратные, камерные дворы с большим количеством зелени”
Своей атмосферностью Берестянская улица привлекла и Светлану. Здесь они с молодым человеком присматривали себе жилье на покупку.
- Нам нравится, что эта улица находится недалеко от метро Площадь Победы, где вообще много жилья старого фонда типа сталинок с высокими потолками. К тому же, здесь очень аккуратные, камерные дворы с большим количеством зелени. Удивительно, но, хотя эту улицу дважды пересекают трамвайные пути, что создает лишний шум, а рядом находится оживленная улица Козлова, на самой Берестянской как-то спокойно и приятно, - отмечает девушка.
Ей также нравится, что сам район находится немного дальше от проспекта, но при этом сохраняется настроение и колорит Площади Победы. “Еще большим плюсом для меня является то, что здесь рядом находится все, необходимое для жизни. Особо подкупает бассейн в шаговой доступности. Для меня это важный пункт, потому что часто посещаю. В целом, это зеленый спокойный район в самом центре города, а мне такое нравится”, - заключает Светлана.
Что тут продается?
Сейчас на Берестянской продается примерно десять квартир - преимущественно однокомнатные и двухкомнатные. Цены варьируются от 59 до 130 тысяч долларов.
В доме по адресу Берестянская, 2 предлагается неплохой вариант -
Интересно, что в этом же доме продается
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Примерно месяц назад улица Берестянская оказалась в центре внимания. Именно здесь находится та самая кофейня из тиктока, где варят кофе по-восточному на песке....
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