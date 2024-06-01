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Дома в деревне под дачу до 5 тысяч долларов. Смотрим хорошие варианты в часе езды от Минска

01.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня подыскиваем варианты под дачу в деревнях – в первую очередь нас будут интересовать жилые дома с отоплением и электричеством, до 5 тысяч долларов. И вот что мы нашли.


Лавница, Московское направление, 107 км от МКАД

Деревня небольшая и тихая, магазинов нет, но несколько раз в неделю в деревню приезжает автолавка. В пешей доступности грибной и ягодный лес, а для любителей рыбалки недалеко протекает реки Бобр и Березина.

Здесь можно купить дом с целой крышей, высокими потолками и крепкими полами. Общая площадь 43 квадрата. 


Отопление печное, электричество подведено. Имеется возможность подключения электроотопления. Вода из колонки на улице.




Земли нарезано предостаточно – 25 соток. На нем растет сад и большие деревья. 

Стоимость 4 000 долларов.

Балаши, Мядельское направление, 80 км от МКАД

Лесная деревня, места грибные. С цивилизацией ее соединяют асфальтированная дорога и железная дорога (рядом станция «Страж»). 




Дом по деревенским меркам большой – 70 квадратов. Выглядит крепко, досмотрено. 




Отапливается печками, вода и электричество заведены в дом. 

Этот вариант стоит рассмотреть тем, кто мечтал о большом участке – здесь только официально оформлено 37 соток, но в пользование (ЛПХ) можно взять гораздо больше.

Стоимость привлекательная – 3 200 долларов.

Пасека, Слуцкое направление, 151 км от МКАД

Это агрогородок в 15 км от Старых дорогах. Места тихие, вокруг леса, рядом протекает небольшая речка.



Здесь продается просторный дом на 69 квадратов с двумя спальнями и кухней. Установлены современные окна ПВХ. 

Вода подведена, есть горячая. Отопление печное. В печи на кухне можно готовить. 



На 15 сотках имеются гараж, сарай и колодец. Участок огорожен по периметру. Растут яблони, груши, сливы, смородина.

И за все это просят 2 500 долларов.

Клешево, Слуцкое направление, 93 км от МКАД

Довольно большая деревня в окружении сельскохозяйственных угодий – поля до горизонта, в какую сторону не посмотри.




Дом здесь деревянный, крепкий, с жестяной крышей. Общая площадь – 49 м2. В нем одна большая комната, кухня, сени и кладовка с выходом на чердак.




Отопление печное, электричество подведено, вода в колодце (рядом с участком проходит центральный водопровод). 

Участок ухоженный, 24 сотки.

Стоимость 3 500 долларов.

Залужье, Пуховичское направление, 112 км

Еще одна деревня рядом со Старыми Дорогами. Места грибные, рядом имеется живописное водохранилище Левки.


Дом жилой, досмотренный, крыша целая, стены и полы крепкие. Общая площадь – 55 м2. Фото интерьера нет, но из описания следует, что отопление печное, электричество подведено, вода в колодце.







На участке 10 соток имеются баня, гараж и сарай. В объявлении так же говорится, что с реальным покупателем готовы торговаться, но в продаже дом будет только до 6 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня подыскиваем варианты под дачу в деревнях – в первую очередь нас будут интересовать жилые дома с отоплением и электричеством, до 5 тысяч долларов. И вот что...
 
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