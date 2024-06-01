Дома в деревне под дачу до 5 тысяч долларов. Смотрим хорошие варианты в часе езды от Минска
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Источник материала:
realt.by
Сегодня подыскиваем варианты под дачу в деревнях – в первую очередь нас будут интересовать жилые дома с отоплением и электричеством, до 5 тысяч долларов. И вот что мы нашли. Лавница, Московское направление, 107 км от МКАД
Деревня небольшая и тихая, магазинов нет, но несколько раз в неделю в деревню приезжает автолавка. В пешей доступности грибной и ягодный лес, а для любителей рыбалки недалеко протекает реки Бобр и Березина.
Здесь можно купить дом с целой крышей, высокими потолками и крепкими полами. Общая площадь 43 квадрата.
Отопление печное, электричество подведено. Имеется возможность подключения электроотопления. Вода из колонки на улице.
Земли нарезано предостаточно – 25 соток. На нем растет сад и большие деревья.
Балаши, Мядельское направление, 80 км от МКАД
Лесная деревня, места грибные. С цивилизацией ее соединяют асфальтированная дорога и железная дорога (рядом станция «Страж»).
Дом по деревенским меркам большой – 70 квадратов. Выглядит крепко, досмотрено.
Отапливается печками, вода и электричество заведены в дом.
Этот вариант стоит рассмотреть тем, кто мечтал о большом участке – здесь только официально оформлено 37 соток, но в пользование (ЛПХ) можно взять гораздо больше.
Пасека, Слуцкое направление, 151 км от МКАД
Это агрогородок в 15 км от Старых дорогах. Места тихие, вокруг леса, рядом протекает небольшая речка.
Здесь продается просторный дом на 69 квадратов с двумя спальнями и кухней. Установлены современные окна ПВХ.
Вода подведена, есть горячая. Отопление печное. В печи на кухне можно готовить.
На 15 сотках имеются гараж, сарай и колодец. Участок огорожен по периметру. Растут яблони, груши, сливы, смородина.
И за все это
просят 2 500 долларов. Клешево, Слуцкое направление, 93 км от МКАД
Довольно большая деревня в окружении сельскохозяйственных угодий – поля до горизонта, в какую сторону не посмотри.
Дом здесь деревянный, крепкий, с жестяной крышей. Общая площадь – 49 м
2. В нем одна большая комната, кухня, сени и кладовка с выходом на чердак.
Отопление печное, электричество подведено, вода в колодце (рядом с участком проходит центральный водопровод).
Участок ухоженный, 24 сотки.
Залужье, Пуховичское направление, 112 км
Еще одна деревня рядом со Старыми Дорогами. Места грибные, рядом имеется живописное водохранилище Левки.
Дом жилой, досмотренный, крыша целая, стены и полы крепкие. Общая площадь – 55 м
2. Фото интерьера нет, но из описания следует, что отопление печное, электричество подведено, вода в колодце.
На участке 10 соток имеются баня, гараж и сарай. В объявлении так же говорится, что с реальным покупателем готовы торговаться, но в продаже дом будет только до 6 июня.
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Сегодня подыскиваем варианты под дачу в деревнях – в первую очередь нас будут интересовать жилые дома с отоплением и электричеством, до 5 тысяч долларов. И вот что...
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Дома в деревне под дачу до 5 тысяч долларов. Смотрим хорошие варианты в часе езды от Минска
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