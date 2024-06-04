Сауна, просторная кухня и камин в гостиной. Посмотрите, как семья обустроила квартиру с полностью свободной планировкой

Источник материала: realt.by

Полина с мужем Сергеем, дочкой Стешей, собакой Луной и котом Пушком живут в Новой Боровой . Они специально искали большую квартиру со свободной планировкой — чтобы сделать общее пространство и при этом продумать места для отдыха каждого. Так у семьи появились уютная кухня-гостиная с камином, сауна, полная игрушек детская комната. Личные пространства есть даже у питомцев. Интерьер квартиры герои продумывали вместе с дизайнером — при этом они добавили много своих идей и решений. Давайте посмотрим!

«Эстетика важна, но много шкафов не бывает» На пороге квартиры нас встречает Стеша. Девочка сразу делится планами на вечер: в честь окончания первого класса ее ждет пиратская вечеринка. Поэтому мы без промедления начинаем интервью. — Около шести лет мы прожили в Чижовке, в арендной квартире, — вспоминает Полина. — Там много заводов, иногда мы чувствовали неприятные запахи. И, конечно, в том районе в основном старая застройка. Нам хотелось окружить себя чем-то более современным, поселиться среди молодых.

Начав присматривать квартиру для покупки, семья сразу подумала о Новой Боровой. Полина с Сергеем и Стешей стали приезжать сюда, чтобы прогуляться по кварталам, увидеть всё своими глазами. — Мы внимательно изучали метражи, планировки. В итоге выбрали квартиру на 11 этаже, в квартале Северное сияние. Площадь квартиры — 86 квадратных метров. Это что-то среднее между трешкой и четырешкой, с полностью свободной планировкой. Нам сразу понравилось отсутствие стен — мы поняли, что сможем сделать всё, что хотим. Зонирование получилось очень удобным для семьи: кухня с зоной гостиной, два санузла, спальня, детская комната, сауна, постирочная и широкий коридор. Полина с улыбкой говорит, что в это пространство они вместили максимум. — Было важно сделать просторную общую комнату. К нам часто приезжают гости, все сидят за столом, а мне, как хозяйке, хочется что-то нарезать, достать и при этом оставаться вместе с компанией. Так мы запроектировали свою кухню-гостиную.





В уютной комнате — фактурный деревянный пол, белые стены, большой мягкий угловой диван, подушки, пледы. Оконные рамы здесь, как и во всей квартире, сделали черными. С ними удачно сочетаются детали: торшер, полки, журнальный столик. Интерьер гостиной дополняет биокамин с настоящим огнем, который работает на горючей смеси. Над камином герои спроектировали большой настенный шкаф для хранения. Здесь их мнения с дизайнером разошлись, но в итоге шкаф вместил в себя много нужных вещей и за счет белого цвета удачно вписался в общую композицию.

— Мы храним там все новогодние украшения, постельное белье для гостей, настольные игры, документы. Все-таки эстетика важна, но без мест для хранения никакой красоты не будет. Много шкафов не бывает, — улыбается Полина.

Благодаря свободной планировке удалось сделать сауну и постирочную Между зонами гостиной и кухни расположился обеденный стол из массива дерева. Такой же массив смонтирован на стене возле телевизора. Кухня — с белыми фасадами, деревянной столешницей и желтым островом, дополнительно очерчивающим пространство. Кухонные шкафчики до потолка тоже стали неслучайным решением. Полина выбрала их, чтобы не оставлять пустого пространства и не копить пыль, а еще чтобы сделать как можно больше мест для хранения.





В интерьере перекликаются природные мотивы: изображенные на шторах листья, плетеный абажур. На столе — ароматические свечи и яркие подставки для чашек, ни одна из которых не повторяется.









— Мы с семьей часто путешествуем. Я подумала: а почему бы не привозить из разных стран такие подставки? Они яркие, каждая со своим характером, не занимают много места и действительно полезны. Акцент в белой кухне — фартук с узорами. Полина самостоятельно составляла выкладку плитки. Процесс оказался непростым. Нужно было следить, чтобы похожие узоры не пересекались, сформировать единую картинку.





Полина с Сергеем долго думали, как разделить пространства для животных. Активная собака Луна и спокойный кот Пушок получили свои решения — прямо под островом для каждого из питомцев сделали отдельные полки. На верхней стоят мисочки для Пушка, на нижней — для Луны. Отправляемся смотреть другие комнаты. Конечно, очень впечатляет сауна, которую тоже удалось сделать благодаря свободной планировке. В сауне пахнет деревом, эфирными маслами, аромат сразу настраивает на отдых и перезагрузку.





Особое настроение есть и у постирочной. Здесь, помимо корзин, хозяйственных мелочей, стиральной и сушильной машин, можно увидеть семейные фотографии, рисунки Стеши. Помещение как будто напоминает о том, ради чего затеваются все домашние хлопоты, настраивает на спокойный, умиротворенный, домашний лад.





В интерьере спальни видим уже знакомые нам шторы с цветочными мотивами, только на темном фоне. Узнаем и плетеный абажур лампы. Для спальни Полина с Сергеем тоже выбрали белые стены, а в качестве украшений — фото, небольшие скульптуры, цветы в горшках.





Природные мотивы перешли и на стены коридора. Причем здесь удачное решение появилось не сразу: изначально герои по совету дизайнера выбрали обои с изображениями больших цветов. За счет геометрии коридора они создавали не очень приятное впечатление, схожее с гипнозом. Поэтому их решили переклеить.





— Работая в сотворчестве с дизайнером, мы добавляли много ярких акцентов. Чего нам пока не хватает в интерьере? Пожалуй, я бы добавила произведения искусства. Сейчас в квартире, в основном, только Стешино творчество, — говорит Полина. Пока мы общаемся, Стеша то и дело исчезает в детской, чтобы по очереди показать весь свой домашний транспорт. По квартире она перемещается разными способами. Иногда выезжает на широкий коридор на скейтборде, в некоторых случаях выбирает самокат.





А мы задаем важный вопрос: как изменилась жизнь наших героев с переездом? — Новая Боровая — это место, которое объединяет и вдохновляет. Мой муж, долго работавший в найме, после переезда сюда основал свою компанию по импорту компьютерного, офисного и серверного оборудования «Техноферрум Трейд». Я открыла для себя нумерологию, метафорические карты, стала проводить ресурсные женские встречи с общением и мастер-классами. Причем я устраиваю их прямо здесь — в нашей гостиной. Например, перед Новым годом мы составляли мудборды желаний, а потом делали парение и общались в сауне. Перед выходом на улицу Полина предлагает нам вытянуть по одной метафорической карте. Никакой магии: нужно задать вопрос самой себе, достать любую карту наугад и быстро, не раздумывая, расшифровать увиденное изображение. Так можно в чем-то признаться себе, осознать свои реальные желания. Можно считать это напутствием на будущее или подсказкой «здесь и сейчас» — в зависимости от того, что действительно нужно на этом этапе жизни.

«Новая Боровая — это как маленький город, из которого не хочется уезжать» Вдохновившись разгадкой метафорических карт, отправляемся во двор. Стеша тут же оказывается на детской площадке. А мы берем поводок и ведем Луну, попутно захватив пакетик из специального уличного контейнера для уборки за питомцами. — Кстати, я уже отпускаю дочку на улицу. Это очень удобно: Стеша играет на площадке, а я могу присматривать за ней из окна. И, конечно, мы очень любим гулять по Новой Боровой все вместе. Ходим в небольшой лесок через дорогу от нашего дома. Там можно подышать свежим воздухом, послушать птиц, отпустить Луну, чтобы она побегала без поводка. Еще любим аллею с сиренью, инсталляции с самолетами.





Сергей, Полина и Стеша покупают свежий хлеб в местной пекарне «Дражина», часто ходят в «Итальянскую лавку», где можно выбрать сыры, оливки, вяленые помидоры. Луна — клиентка салона AsDog, куда ее водят на груминг. А еще героям нравятся все кафе в Новой Боровой.





— После переезда я начала заниматься йогой, студия находится недалеко от дома. Школа, куда мы водим Стешу, тоже в шаговой доступности. Наверное, самый главный плюс Новой Боровой в том, что здесь действительно всё есть — это как маленький город, из которого не хочется уезжать.





Гуляя с Полиной, Стешей и Луной, рассматриваем окружающие нас кварталы. Каждый со своим характером — и при этом удивительно гармонирующие между собой, в естественных оттенках, живые, наполненные самой разнообразной инфраструктурой. Встречаем людей с детскими колясками, спортсменов, велосипедистов. Чувствуем насыщенность буднего дня. И, конечно, присматриваемся к тому, что прямо сейчас возводит и предлагает застройщик.





Недавно группа компаний «A-100 Девелопмент» презентовала АРТ-квартал . Первый дом квартала будет построен в концепции кубизма. Здесь используют интересный архитектурный прием: «вычитание» частей от объема фасада и добавление их в других местах, в виде треугольных балконов. В центре двора появятся площадь с навесом, детская площадка и зона барбекю. Для дополнительной шумоизоляции пространство оградят соснами и можжевельниками. Еще одно решение квартала — система подземного мусорохранения в каждой группе домов. В первом доме АРТ-квартала предложат квартиры евроформата площадью от 37 до 151 квадратных метров. Подробнее о доме можно узнать на сайте Новой Боровой . Также будущим новоселам предлагают уникальные форматы квартир: двухуровневые, с террасами, с «оранжереями» на кровле и другие. Благодаря удобной механике на сайте можно выбрать идеальное для себя решение, в котором будут учтены все потребности. Изучайте, присматривайтесь, приезжайте в Новую Боровую, чтобы погулять и почувствовать это место! Звоните по номеру +375 (29) 155-69-31 — и выбирайте квартиру для нового этапа своей жизни.