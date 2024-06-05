«В Минске всегда при макияже, а тут готова мыться в бочке!». Минчане рассказывают, как на лето переезжают в деревню

«На Новый год загадывала желание, чтобы дома был туалет»

Практически все детство Елена провела в деревне — она родилась в Витебске, а когда девочке было чуть меньше четырех лет, вместе с родителями она переехала из областного центра в деревню в 30 километрах. Там девушка и прожила до 18 лет, а потом поступила учиться в Минск.

— Когда я попала в университет, мне было немного неловко рассказывать, что я из деревни. Я всегда говорила, что жила под Витебском. Хотя наше «под Витебском» было без воды и с туалетом на улице. Помню, как лет в 10 я на Новый год загадывала желание, чтобы у нас дома был туалет! Когда я переехала в Минск на учебу — я не могла нарадоваться душу, хотя сразу жила в общежитии, где душ был не на блок, а на этаж. Но и это было счастьем! Если бы мне сказали, что через 20 лет я по своей воле буду уезжать в дом с туалетом на улице и без нормального душа — я бы покрутила у виска.