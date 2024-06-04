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«Тут будет каркасник на 3 подъезда». Узнали, что построят на месте снесенных малоэтажек на Хоружей
04.06.2024 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе столичных улиц Веры Хоружей и Кропоткина начался снос старых жилых домов. Перемены этому тихому уголку Минска
Для начала напомним, о каком районе идет речь. Это − квартал площадью в 34 гектара, расположенный в пределах улиц Кропоткина, Богдановича и Веры Хоружей в Советском районе. Сейчас его значительную часть занимает фабрика «Алеся» и склады фабрики «Милавица». В будущем всю эту территорию планируется расчистить и возвести на этом месте жилой квартал.
Что же тут собираются построить? Заказчиком строительства выступает ОАО «Стройтрест №35». Именно туда мы и обратились за комментарием.
− Это будет каркасный дом на 10 этажей, с подземной гараж-стоянкой и встроенными помещениями. Всего в доме будет 3 подъезда. Планируем построить многоэтажку за свои деньги, а уже потом продавать там квартиры, − рассказали нам на предприятии.
Ввести новостройку в эксплуатацию строители намереваются весной 2026 года.
Что касается живой пока еще промзоны, то согласно озвученным несколько лет назад планам, на месте фабрики «Алеся» и прилегающей к ней территории должен появиться жилой комплекс из нескольких многоэтажных домов. Помимо высоток, тут также обещали построить детский сад и организовать пешеходную зону со сквером.
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В районе столичных улиц Веры Хоружей и Кропоткина начался снос старых жилых домов. Перемены этому тихому уголку Минска пророчили еще 6 лет назад, но серьезные...
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