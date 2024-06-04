«Тут будет каркасник на 3 подъезда». Узнали, что построят на месте снесенных малоэтажек на Хоружей

Что же тут собираются построить? Заказчиком строительства выступает ОАО «Стройтрест №35». Именно туда мы и обратились за комментарием.

− Это будет каркасный дом на 10 этажей, с подземной гараж-стоянкой и встроенными помещениями. Всего в доме будет 3 подъезда. Планируем построить многоэтажку за свои деньги, а уже потом продавать там квартиры, − рассказали нам на предприятии.