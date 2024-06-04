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«Тут будет каркасник на 3 подъезда». Узнали, что построят на месте снесенных малоэтажек на Хоружей

04.06.2024 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе столичных улиц Веры Хоружей и Кропоткина начался снос старых жилых домов. Перемены этому тихому уголку Минска пророчили еще 6 лет назад, но серьезные работы стартовали тут только сейчас. В настоящий момент с карты города исчезают два малоэтажных дома. Мы посмотрели, как проходит снос, и узнали у застройщика, что построят на месте послевоенных зданий. Похоже, тут появится дом, за квартирами в котором может выстроиться очередь.


Для начала напомним, о каком районе идет речь. Это − квартал площадью в 34 гектара, расположенный в пределах улиц Кропоткина, Богдановича и Веры Хоружей в Советском районе. Сейчас его значительную часть занимает фабрика «Алеся» и склады фабрики «Милавица». В будущем всю эту территорию планируется расчистить и возвести на этом месте жилой квартал.

Под снос по детальному плану, утвержденному несколько лет назад, должны пойти не только текстильные предприятия, но и оставшиеся в округе частные дома (всего их 7), а также 2 послевоенные малоэтажки.


Судя по тому, что мы увидели в квартале, начать большой снос решили именно с малоэтажных зданий. В самой промзоне пока никаких признаков грядущего сноса не наблюдается. Многие помещения и склады тут сдаются в аренду, поэтому на территории всегда довольно живо.


А вот два дома под номерами 32 и 34 по улице Веры Хоружей «живыми» уже не назовешь. Эти дома отселили несколько лет назад, и последнее время они просто пустовали.  


Первым под бульдозер прямо на наших глазах отправилось желто-бордовое здание общежития. Легким и выверенным движением ковш откалывает от двухэтажки массивные куски, оставляя от семидесятилетнего здания только гору мусора.


Кстати, для того, чтобы пыль от сноса не летела во все стороны, площадку периодически поливают водой.


Надо сказать, что работы на объекте идут очень быстро. Уже на следующий день дом полностью лежит в руинах.


Следующий «пациент» на удаление – трехэтажное здание по соседству. Оно тоже огорожено, и вероятно на этой неделе начнут сносить и его.


Что же тут собираются построить? Заказчиком строительства выступает ОАО «Стройтрест №35». Именно туда мы и обратились за комментарием. 

− Это будет каркасный дом на 10 этажей, с подземной гараж-стоянкой и встроенными помещениями. Всего в доме будет 3 подъезда. Планируем построить многоэтажку за свои деньги, а уже потом продавать там квартиры, − рассказали нам на предприятии.


Ввести новостройку в эксплуатацию строители намереваются весной 2026 года.

Что касается живой пока еще промзоны, то согласно озвученным несколько лет назад планам, на месте фабрики «Алеся» и прилегающей к ней территории должен появиться жилой комплекс из нескольких многоэтажных домов. Помимо высоток, тут также обещали построить детский сад и организовать пешеходную зону со сквером.


 
Теги: Минск
 
 
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В районе столичных улиц Веры Хоружей и Кропоткина начался снос старых жилых домов. Перемены этому тихому уголку Минска пророчили еще 6 лет назад, но серьезные...
 
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