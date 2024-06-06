Черный, с окнами-стенами и смотровой площадкой. Под Минском построили очень необычный дом

На этом экскурсия не заканчивается и по консольной лестнице из гостиной мы поднимаемся на второй этаж. Субъективно, без этой надстройки дом ничуть не потерял бы в архитектурном плане, но у владельца был запрос на личную территорию – для работы, отдыха, уединения. Помещение представляет собой большую студию без перегородок с выходом на крышу навеса над парковкой и на крышу дома. Сюда выведены водопровод и канализация с расчетом установки кофемашины.