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Черный, с окнами-стенами и смотровой площадкой. Под Минском построили очень необычный дом
06.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тотально-черный фасад, плоская крыша, сложная конфигурация из кубических форм, остекление от пола до потолка, огромная площадь террас и смотровая площадка – так вкратце можно описать дом под Минском, который спроектировали в архитектурной студии ZROBIM architects. Объект очень необычный и мы не могли пройти мимо – съездили посмотреть, как там все устроено.
Дом находится в конце новой улицы, упирающейся в лес. Соседи только с одной стороны и им суждено видеть практически глухой черный фасад. С дороги охватить взглядом весь дом, так, чтобы у смотрящего сложилось понимание о его размерах и конфигурации, не получится – архитекторы предложили особое решение, как будто составленное из нескольких черных кубов.
В основе дома железобетонный каркас с заполнением керамзитобетонными блоками и монолитным перекрытием. Фасад вентилируемый, утеплен 100 мм каменной ваты. Для облицовки использовались лиственничный планкен со скрытым крепежом и фиброцементные плиты. Все поверхности окрашены в черный цвет, водосточная система скрытая, поэтому издалека дом смотрится практически монолитной конструкцией.
При въезде мы находим парковку на две машины под парящей консолью-навесом без видимых опор. Конструкция рассчитана так, чтобы крышу над ней можно было использовать как дополнительную террасу второго этажа. Как такового гаража нет, но есть техническое помещение, закрытое гаражными роллетными воротами. Там можно хранить весь садовый инвентарь, мотоцикл, шины, газонокосилку и прочее хозяйство. Вход в дом также прячется под навесом, что очень практично.
На нижнем уровне находим набор стандартных помещений: кухня, гостиная, столовая, спальни и технические помещения. Второй же этаж задумывался как некая мужская резервация, обособленная территория. Архитектор из команды Zrobim Марк Гарда, говорит, что таким образом были перекрыты все пожелания владельца, не уходя в излишества.
Вернемся к планировке. С парковки под крышей сразу попадаем в прихожую дома. Из этой части дома открывается вид над гостиную с панорамными окнами во всю стену (о ней чуть позже).
Из прихожей можно сразу попасть в гостевой санузел. Это помещения является одновременно и СПА-зоной дома – здесь нашлось место для сауны с душевой.
Гостиная совмещена с кухней и столовой. Зона кухни сейчас представлена глухой стеной со сплошной 5-ти метровой лентой остекления сверху.
Главная фишка гостиной – панорамное остекление с раздвижной системой Patio в алюминиевом профиле. При необходимости окна сдвигаются в стороны и открывается проем шириной 4 метра. По словам Марка, это, возможно, самая большая сдвижная конструкция, реализованная белорусским производителем "Алютех".
Архитектор обратил наше внимание на то, что столь длинный оконный проем удалось реализовать без подпорных стоек – конструктор рассчитал сечение и форму железобетонной балки, которая работает совместно с монолитным перекрытием.
Напротив диванной зоны – перегородка, которая визуально отделяет общественную зону от приватной. В приватной части дома предполагается две практически одинаковые комнаты с панорамными глухими окнами с верхней фрамугой для проветривания на сервоприводе.
Рядом – общий санузел с ванной, душевой, туалетом.
Здесь стоит напомнить, что участок крайний, дальнейшая застройка не предвидится, с трех сторон к нему подступает смешанный лес, поэтому приватность обеспечена естественным образом. Впрочем, закрыть окно всегда можно жалюзи.
В спальне три стены от пола до полка в ней стеклянные. Из окон открывается вид на террасу, сад камней и лес в конце участка. Причем здесь тоже нет угловых опор, стеклопкеты соединяются без использования профиля и импостов.
На этом экскурсия не заканчивается и по консольной лестнице из гостиной мы поднимаемся на второй этаж. Субъективно, без этой надстройки дом ничуть не потерял бы в архитектурном плане, но у владельца был запрос на личную территорию – для работы, отдыха, уединения. Помещение представляет собой большую студию без перегородок с выходом на крышу навеса над парковкой и на крышу дома. Сюда выведены водопровод и канализация с расчетом установки кофемашины.
Из этой части дома можно выйти на крышу первого этажа. Все эти площади по сути являются верхними террасами. Основная, которая находится над гостиной, сделана из лиственницы. Еще две площадки оформлены как изумрудные лужайки – использовалось специальное кровельное покрытие с искусственным газоном.
С одной стороны идея понятна и выглядит рационально – по максимуму использовать преимущество плоской крыши. Но вопросик все же имеется – как часто будут использоваться эти верхние террасы?
И ведь это еще не все – на крышу второго этажа ведет лестница и там имеется большая смотровая площадка.
А что по инженерной части? Здесь тоже не обошлось без необычных решений. Главное из них – воздушное отопление, на американский манер. По всем помещениям разведены тепло- и звукоизолированные воздуховоды, по которым поступает воздух определенной температуры и влажности, а климат поддерживается в автоматическим режиме. Система сложная, состоящая из дорогостоящей вентиляционной установки и вполне обыкновенного газового котла. Под все это оборудование выделена просторная комната, которая будет использоваться еще как постирочная.
В доме полная система автоматизации, все провода и трубы разведены и спрятаны под штукатуркой под готовый дизайн-проект. Его, кстати, сделали в Zrobim – интерьер на рендерах выглядит стильно, ярко. Для участка имеется еще и проект ландшафтного дизайна.
То есть, в отделку и ландшафт еще нужно вложиться. Но как нам рассказали, планы владельца изменились и дом он собирается продавать. Думаем, что мы скоро увидим объявление в базе Realt и тогда же узнаем цену – как думаете, сколько он будет стоить?
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Тотально-черный фасад, плоская крыша, сложная конфигурация из кубических форм, остекление от пола до потолка, огромная площадь террас и смотровая площадка – так...
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