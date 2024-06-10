ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Холодильник Bosch - почти в два раза дешевле. Сходили в еще один магазин уцененной техники

10.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Realt продолжает изучать, где в Минске можно купить вещи с хорошими скидками. Мы уже рассказывали про магазин «Техносток», где скидки на технику до 75% и магазин «На скидке», где продается не только электроника, но и сантехника, и мебель. Сегодня мы рассказываем про магазин «Уцененка», где продается как новая, так и бывшая в употреблении техника по акционным ценам. Продавцы говорят, что бэушной техника может быть буквально один день.


Магазин «Уцененка» находится по адресу Мележа, 1А. Это здание по соседству с бизнес-центром «Парус» на Мележа. Вы узнаете магазин по заметной вывеске красного цвета. Здесь же, у входа, перечислены бренды, техника которых продается в магазине. Среди них Bosch, Philips, Samsung и другие, менее известные.  

Помещение магазина достаточно небольшое. Порой покупателям даже приходится поднапрячься, чтобы разойтись с теми, кто тоже идет между стеллажами. Но товаров на полках — полно. Есть все от чехлов для телефонов до холодильников и духовых шкафов. Но акцент сделан на бытовую технику и электронику. 






На некоторых ценниках предусмотрены две цены — цена, по которой товар продается в этом магазине, и рыночная — за сколько его можно купить в других точках. Правда, рыночная цена указана далеко не на всех товарах. Еще из небольших неудобств — на многой технике не указаны модели. То есть быстро пробить стоимость в интернете сложновато, за каждым разом придется обращаться к продавцу. Но продавцы, справедливости ради, приветливы и отвечают на все вопросы. 




У всех товаров есть гарантия — чаще всего 6 или 12 месяцев. Об этом тоже написано на ценниках. Если товар не новый, эта информация тоже указана.

— Здесь нет товаров, бэушных по 10 лет, часто это бывают позиции, бывшие в употреблении 1 день. А к нам они попадают после сервиса, — рассказывает продавец. — Многие товары вообще новые.   

Как и в других магазинах уцененной техники, дефекты могут быть совсем незначительные — от царапин на корпусе до мятой коробки, в которой приехал товар. Такая ситуация, например, с большой напольной колонкой. Из-за мятой упаковки ее стоимость упала практически в два раза. 




Кофемашина — в три раза дешевле, стиральная машина — 1490 вместо 2 900

Что по ценам? Из того, что сильно отличается от других магазинов — итальянская встраиваемая кофемашина AEG, которая продается от 8 700 до 9 800 рублей, в «Уцененке» стоит 2 950. Cтиральная машинка Vard, которая в 5 элементе стоит 2 900, здесь продается за 1 490 рублей. За 985 рублей можно купить холодильник Beko, который в других магазинах стоит больше 1 300, а робот-пылесос Tefal — 790 рублей при стоимости выше двух тысяч в других магазинах. Увлажнитель воздух Dyson c чуть заметными царапинами стоит 790 рублей (больше 1 500 рублей в других магазинах). Встраиваемый холодильник Bosch — 2 350 рублей (рыночная цена — больше 4 500). Велотренажер CardioPower — 895 рублей (около 1 300 в других магазинах).





Что еще можно купить в магазине? Например, за 39 рублей продается кольцевая лампа, за 49 — профессиональный фен для волос, за 75 — кофемолка Bosch, в 558 рублей обойдется проигрыватель виниловых пластинок, 1 090 рублей — швейная машинка (на ценнике написано, что ее рыночная цена — 1670-1950 рублей), а вот швейную машинку, в которой не хватает детали, продают за 150 рублей.



Кроме бытовой техники, в магазине есть товары для дачи и детские игрушки. Например, газонокосилка Wortex, которая стоит от 405 до 538 рублей в других магазинах, в «Уцененке» продается за 375. Есть модель за 435 рублей (от 530 до 620 рублей в других местах).


Из тех, кто постоянно закупается в этом магазине, — Александр (имя изменено). Мужчина занимается арендным бизнесом — он купил, полностью отремонтировал и теперь сдает квартиры. Всего в Минске у него 5 квартир.

— Практически всю технику я покупал в магазинах уцененных товаров, в этом в том числе. Но вряд ли кто-то из арендаторов об этом сможет догадаться: это хорошие качественные вещи, которые ничем не отличаются от новых ни по внешнему виду, ни по работе. Когда тебе нужно купить пять духовых шкафов, столько же холодильников, плит, стиральных машин — конечно, экономия получается не просто существенная, а просто решающая. Мне кажется, арендатору приятнее пользоваться хорошей техникой, даже если там будет чуть заметная вмятина (хотя, повторюсь, что я выбирал то, что выглядело презентабельно) и платить за аренду меньше. Ведь если бы все покупалось дороже, то соответственно выше были бы и цены на аренду. 

Сложно назвать конкретные цифры, сколько мне удалось сэкономить, потому что я покупал все не сразу, а в течение нескольких лет, но, думаю, что пару, а то и тройку хороших холодильников, — улыбается Александр.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Realt продолжает изучать, где в Минске можно купить вещи с хорошими скидками. Мы уже рассказывали про магазин «Техносток», где скидки на технику до 75% и магазин «На...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • Холодильник Bosch - почти в два раза дешевле. Сходили в еще один магазин уцененной техники 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

09.06.2024
Mir24.TV Belarus
10.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика