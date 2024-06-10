Холодильник Bosch - почти в два раза дешевле. Сходили в еще один магазин уцененной техники

У всех товаров есть гарантия — чаще всего 6 или 12 месяцев. Об этом тоже написано на ценниках. Если товар не новый, эта информация тоже указана.

— Здесь нет товаров, бэушных по 10 лет, часто это бывают позиции, бывшие в употреблении 1 день. А к нам они попадают после сервиса, — рассказывает продавец. — Многие товары вообще новые.

Как и в других магазинах уцененной техники, дефекты могут быть совсем незначительные — от царапин на корпусе до мятой коробки, в которой приехал товар. Такая ситуация, например, с большой напольной колонкой. Из-за мятой упаковки ее стоимость упала практически в два раза.