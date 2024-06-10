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Холодильник Bosch - почти в два раза дешевле. Сходили в еще один магазин уцененной техники
10.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Магазин «Уцененка» находится по адресу Мележа, 1А. Это здание по соседству с бизнес-центром «Парус» на Мележа. Вы узнаете магазин по заметной вывеске красного цвета. Здесь же, у входа, перечислены бренды, техника которых продается в магазине. Среди них Bosch, Philips, Samsung и другие, менее известные.
На некоторых ценниках предусмотрены две цены — цена, по которой товар продается в этом магазине, и рыночная — за сколько его можно купить в других точках. Правда, рыночная цена указана далеко не на всех товарах. Еще из небольших неудобств — на многой технике не указаны модели. То есть быстро пробить стоимость в интернете сложновато, за каждым разом придется обращаться к продавцу. Но продавцы, справедливости ради, приветливы и отвечают на все вопросы.
У всех товаров есть гарантия — чаще всего 6 или 12 месяцев. Об этом тоже написано на ценниках. Если товар не новый, эта информация тоже указана.
— Здесь нет товаров, бэушных по 10 лет, часто это бывают позиции, бывшие в употреблении 1 день. А к нам они попадают после сервиса, — рассказывает продавец. — Многие товары вообще новые.
Как и в других магазинах уцененной техники, дефекты могут быть совсем незначительные — от царапин на корпусе до мятой коробки, в которой приехал товар. Такая ситуация, например, с большой напольной колонкой. Из-за мятой упаковки ее стоимость упала практически в два раза.
Кофемашина — в три раза дешевле, стиральная машина — 1490 вместо 2 900
Что по ценам? Из того, что сильно отличается от других магазинов — итальянская встраиваемая кофемашина AEG, которая продается от 8 700 до 9 800 рублей, в «Уцененке» стоит 2 950. Cтиральная машинка Vard, которая в 5 элементе стоит 2 900, здесь продается за 1 490 рублей. За 985 рублей можно купить холодильник Beko, который в других магазинах стоит больше 1 300, а робот-пылесос Tefal — 790 рублей при стоимости выше двух тысяч в других магазинах. Увлажнитель воздух Dyson c чуть заметными царапинами стоит 790 рублей (больше 1 500 рублей в других магазинах). Встраиваемый холодильник Bosch — 2 350 рублей (рыночная цена — больше 4 500). Велотренажер CardioPower — 895 рублей (около 1 300 в других магазинах).
Что еще можно купить в магазине? Например, за 39 рублей продается кольцевая лампа, за 49 — профессиональный фен для волос, за 75 — кофемолка Bosch, в 558 рублей обойдется проигрыватель виниловых пластинок, 1 090 рублей — швейная машинка (на ценнике написано, что ее рыночная цена — 1670-1950 рублей), а вот швейную машинку, в которой не хватает детали, продают за 150 рублей.
Из тех, кто постоянно закупается в этом магазине, — Александр (имя изменено). Мужчина занимается арендным бизнесом — он купил, полностью отремонтировал и теперь сдает квартиры. Всего в Минске у него 5 квартир.
— Практически всю технику я покупал в магазинах уцененных товаров, в этом в том числе. Но вряд ли кто-то из арендаторов об этом сможет догадаться: это хорошие качественные вещи, которые ничем не отличаются от новых ни по внешнему виду, ни по работе. Когда тебе нужно купить пять духовых шкафов, столько же холодильников, плит, стиральных машин — конечно, экономия получается не просто существенная, а просто решающая. Мне кажется, арендатору приятнее пользоваться хорошей техникой, даже если там будет чуть заметная вмятина (хотя, повторюсь, что я выбирал то, что выглядело презентабельно) и платить за аренду меньше. Ведь если бы все покупалось дороже, то соответственно выше были бы и цены на аренду.
Сложно назвать конкретные цифры, сколько мне удалось сэкономить, потому что я покупал все не сразу, а в течение нескольких лет, но, думаю, что пару, а то и тройку хороших холодильников, — улыбается Александр.
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Realt продолжает изучать, где в Минске можно купить вещи с хорошими скидками. Мы уже рассказывали про магазин «Техносток», где скидки на технику до 75% и магазин «На...
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