«Появился интерес даже к недостроям». Эксперты рассказали, что происходит с загородкой в начале лета

Есть хорошие новости для продавцов недостроев. Такие объекты обычно продаются сложнее всего, но сейчас покупатели просматривают и их.

— Зачастую те люди, которые готовы заняться строительством, недострои рассматривают как альтернативу даче. И в этом случае очень важно, каким будет проект и, конечно, стоимость. Иногда мы сталкиваемся с тем, что продавцы неохотно соглашаются выставить рыночную цену. Мы оцениваем недострой, допустим, в 45 тысяч долларов. Продавец недоумевает: только участок стоит больше 30-и, неужели коробка-недострой может стоить только 15 тысяч?! Конечно, может. Иногда может быть даже так, что участок стоил бы дороже, чем он же с коробкой. Ведь у каждого покупателя в голове свой проект. Ваш вариант может быть для него слишком большим или слишком маленьким, либо окна выходят не туда, куда хотелось бы покупателю… Вариантов, что может не подойти, — масса. И с этим покупателю придется мириться.