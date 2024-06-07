Побывали в первых домах Северного Берега. Вот что там снаружи и внутри

Источник материала: realt.by

Лето для первых дольщиков Северного Берега началось с приятных хлопот – получения ключей от квартир. Мы посмотрели, как выглядят свеженькие новостройки, заглянули внутрь квартир и поговорили с отделом продаж о ближайших перспективах комплекса.



Приезжаем в Северный Берег и сразу же понимаем, что по сравнению с нашей апрельской прогулкой , тут очень многое изменилось. Дороги, дворы, дома, парковки – все это теперь выглядит полностью готовым.

Сейчас ключи от квартир получают собственники жилья в двух первых домах. Всего − 180 семей. Все квартиры тут были проданы еще в прошлом году − на старте продаж, который прошел с ажиотажем.

Попав в новенький квартал, мы сразу же обращаем внимание на интересные фасады и непривычно большие окна первых «Парклэндов». Объем остекления домов здесь, правда, впечатляет. Окна – алюминиевые, с профилем "Алютех".



Сложно представить, что год-два назад тут было еще чистое поле. Семиэтажные дома начали строить летом, а уже сейчас они готовы встречать первых жильцов.

Мы обходим новостройки по тротуарам. Обращаем внимание на парковки. Машин тут уже немало – кто-то еще подписывает последние документы, а кто-то уже запускает в квартиру строителей для внутренних работ.



Жизнь кипит и во встроенных помещениях. Первым тут открылся новый офис продаж застройщика. Интересно, что новоселы тут могут не только подписать акт приемки-передачи квартиры, но и получить весь комплекс услуг. А именно − оформить свидетельство о государственной регистрации квартиры в БТИ, зарегистрировать договор об ипотеке в присутствии сотрудника «МТБанка», подписать договор с «Водоканалом» и «Энергосбытом». Тут же работает Расчетно-справочный центр, где можно получить лицевой счет на оплату ЖКУ, решить вопросы по перепланировке и даже получить паспорт (никуда ехать не надо).



В соседнем здании скоро заработает и офис управляющей компании, которая будет заниматься эксплуатацией всего комплекса. Впрочем, главный инженер и директор – уже на посту.



− Мы организовали полный сервис для наших собственников. Им не нужно тратить свое время на поездки по разным инстанциям, ведь все документы можно оформить прямо здесь, во время передачи ключей. Так пока не делает ни один застройщик, − говорит начальник отдела маркетинга Лариса Фишман.



В новом отделе продаж для буднего дня, кстати, достаточно многолюдно. Сюда приезжают прогуляться по парку, а заодно − посмотреть на новостройки и узнать актуальную стоимость жилья. Судя по составу посетителей, сюда приезжают целыми семьями, включая домашних питомцев.



Мы выходим на улицу и останавливаем взгляд на встроенных помещениях. Так, на одном из первых этажей уже можно заметить вывеску «Продуктовый магазин». Коммерческая инфраструктура здесь будет почти в каждом доме.



− Хочу отметить, что мы не продаем нашу коммерческую недвижимость, а только сдаем ее в аренду, − говорит Лариса Фишман, − Это сделано для того, чтобы мы могли регулировать приход в квартал того или иного бизнеса и контролировать уровень оказываемых услуг. Что касается первого магазина продуктов, то предполагаем, что он начнет работу уже в сентябре. Рядом с магазином также должны заработать банк и аптека. А в соседнем доме чуть позже появится кафе и пункт выдачи известного маркетплейса.

Лариса показывает нам систему сбора мусора. Она в комплексе – практически не заметна, ведь запроектирована подземной.



Далее мы проходим в закрытый двор без машин. Он будет общим для трех домов. Здесь уже установлены детские и спортивные площадки, оборудована зона для отдыха взрослых. Нам поясняют, что некоторые элементы конструкций еще находятся в пути, поэтому двор в ближайшее время станет еще более наполненным.



Обращаем внимание на почти взрослые деревья (не прутики!). По концепции застройщика определенная часть насаждений всегда будет оставаться зеленой.





А так в доме выглядят подъезды, они тут – проходные. Это удобно, поскольку жильцы могут попасть как во двор, так и на улицу – к парковкам или общественным зонам.



Попадаем внутрь и отмечаем, что лобби дома похоже на ресепшн в хорошем отеле. Тут и мягкие кресла, и цветы, и книги. На полу – плитка Kerama Marazzi, на стенах – картины.





На первом этаже также не забыли про лапомойки и колясочные.





На этажах тут разместились по 1-4 квартиры. В подъезде установлено по одному грузовому лифту Fuji. Подняться можно и по лестнице, она находится тут же.



Заходим в новенькую квартиру. Это – большая евротрешка с двумя санузлами. Тут все готово к тому, чтобы хозяева приступили к чистовой отделке. Есть стяжка, штукатурка, разводка электрики. Замечаем на полу красные следы – таким образом, застройщик для удобства пометил трубы отопления.





Все квартиры в СБ сдаются с объединенным пространством кухни и гостиной, но при этом будущие жильцы могут разделить их согласно своим представлениям о прекрасном. Главное, что в каждом из помещений будут окна.



Из окна смотрим, как строится дома «Айвилэйн 1», «Айвилэйн 2», «Спринвуд 1» и «Спринвуд 2». Кстати, в двух домах первой фазы («Парклэнд 4» и "Спринвуд 2") будут квартиры с полной отделкой.





Перемещаемся на балкон, с которого открывается вид во двор. Соседний дом, кстати, сдадут уже совсем скоро – в ближайшем месяце. А всего в этом году планируется завершить строительство пяти домов (включая те два, что уже сданы).



Кстати, к каждой квартире в Северном Береге в подарок идет кладовая на цокольном этаже. Мы решаем посмотреть и их. Туда можно спуститься прямо на лифте. Нам показывают аккуратные комнаты площадью 3-4 квадрата. Кладовки полностью доделаны − хоть завтра сюда можно затаскивать шины, банки да велосипеды. К слову, кладовка как бонус предлагалась не только жильцам первых домов. Эта опция пока что доступна всем дольщикам.





Переходим в следующий дом и попадаем в еще одну квартиру. Это – евродвушка площадью около 50 квадратов. Обращаем внимание на продуманную планировку. Тут – тоже два санузла, выделенное место для гардеробной, большие окна в кухне, гостиной и спальне.



Из окон дома рассматриваем окрестности. − Перед нами – вторая фаза строительства. Обратите внимание, вот эта лесная зона останется на месте. Мы лишь облагородим ее и превратим в Форэст парк. Сейчас тут строятся дома «Эден» и «Ария». Эти дома уже находятся в продаже, а скоро мы начнем продавать и третий дом этого квартала. Здесь же будет возведен паркинг с супермаркетом, а также первый детский сад, который мы уже начинаем строить. Сдать детский сад мы планируем в следующем году, − поясняет начальник отдела маркетинга.





Ну а пока что вдалеке просматривается микрорайон Новинки и строящийся выставочный центр.





Кстати, Лэйксайд парк, который уже стал точкой притяжения минчан, будет увеличиваться по мере роста жилого комплекса.



Нам рассказывают про еще одну фишку Северного Берега − клуб жильцов. Первый из них откроется в доме «Парклэнд 4». Там будет кинотеатр и спортзал. Пользоваться этой инфраструктурой смогут жильцы первой фазы. Планируется, что в первый год клуб будет бесплатным, а далее жильцы должны будут возмещать лишь часть затрат. Кстати, в первой фазе строительства в одном из строящихся домов позже откроется свой бассейн на 4 дорожки.



Что касается первой линии у водохранилища, то там сейчас строятся три дома, которые будут стоять на общем стилобате (в нем будет паркинг). Это жилье, как и анонсировалось ранее, будут продавать готовым.

