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«Реально, шторы по цене окон?». Сгоняли в гости к владельцам дома из бетонных панелей под Минском
12.06.2024 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Хронометраж этой истории вселяет веру в то, что можно начать стройку в мае, а уже Новый год отпраздновать в собственном доме. Речь пойдет не про каркасные технологи – у этого коттеджа стены из бетонных плит. Жилье весьма энергоэффективное – как показала эта зима, счета за отопление ниже в два раза, чем у соседей. То есть, как не посмотри – сплошные плюсы. Специально съездили в СТ под Минском, чтобы узнать как в таком живется постоянно и есть ли слабые стороны.
Дом из бетона. Сборного
Дом Алексея и Виктории в СТ возле Вячи выглядит вполне классически: один этаж, прямоугольный, с двускатной крышей. Прошлой осенью, когда мы приезжали посмотреть, как собираются частные дома из заводских панелей, вид у него был довольно брутальный – как обычно и выглядит голый бетон. Теперь его не узнать: чистый белый фасад, черно-матовая металлочерепица, черные рамы окон, смотрится очень эффектно.
– Изначально мы планировали покрывать фасад декоративной штукатуркой, – рассказывает Алексей. – Но у нас были сомнения, будет ли такая отделка держаться на гладких поверхностях стеновых панелей? Поэтому мы просто покрасили стены фактурной силиконовой краской – получилось дешевле и практичнее. Даже швы между панелями со специальным герметиком хорошо прокрасились и в глаза не бросаются.
Здесь стоит сказать, что для фасадчиков, похоже, это был один из самых легких объектов – стены не нужно было ровнять, утеплять и штукатурить – просто загрунтовали гладкие бетонные поверхности и покрасили в два слоя. Результат же вы видите на фото – краска легла ровно, аккуратно, без переходов и пятен. Идеально.
Напомним, что дом строился из сборного железобетона – практически из таких же панелей, что и многоэтажки. Это проверенное временем решение: ровные и гладкие бетонные поверхности внутри и снаружи, внутри – эффективный утеплитель.
Здесь нужно сделать ремарку – панели изготавливались под конкретный проект, с проемами под окна нужного размера, необходимой высоты и длины внешних стен и перегородок. Даже для фронтонов отливались отдельные изделия.
Производством панелей и монтажом дома занималась минская компания «Конкрит Хаус» – они специализируются на проектировании и строительстве домов из сборного железобетона. Их фишка в том, что они из своих панелей могут собрать дом по индивидуальному проекту, любой конфигурации, с плоской или скатной крышей. Максимальная высота панели — 3,35 метра, длина — 8,7 метра, ширина проемов под окна в пол может быть до 5,5 метров.
Панели собираются без сварки, зазор между ними до сантиметра. Швы заполняются специальным тепло и гидроизоляционным материалом, поэтому в этом месте нет мостика холода.
Домокомплект, из которого собирался дом Алексея и Виктории, комплектовался деревянными стропильными фермами, которые приехали с завода в готовом виде. Их нужно было только установить и закрепить. Собраны они из антисептированой древесины, скреплены специальными оцинкованными пластинами, что обеспечило простой и быстрый монтаж.
Вся стройка, с отделочными работами внутри и снаружи заняла 8 месяцев — 3 мая залили фундамент, 23 декабря ребята уже перевозили вещи. И это не тот случай, когда новоселы вынуждены въезжать в дом с бетонными полами и голой штукатуркой – чистовая отделка была готова, отопление, водоснабжение и канализация работали. Если чего и не было, так это мебели.
– Так что Новый год мы встретили, хоть и на табуретках и коробках, но в своем доме, – говорит Виктория.
Интерьер современный, светлый и лаконичный – белые стены и потолки, на полу керамогранит светло-бежевого цвета, встроенная мебель. На общем белом фоне классно выглядят межкомнатные темно-коричневые шпонированные двери без наличников. Они, кстати, белорусские – производятся в Витебске.
– Интерьер придумывали сами и в процессе реализации несколько раз корректировали, – говорит Виктория. – Для себя поняли, что дизайн нужно было продумывать на этапе проектирования и в идеале иметь дизайн-проект. Но так как все рождалось в попыхах, то мы в процессе жизни увидели, что кое-что сделано не так, как надо было бы. Например, мы планировали камин в гостиной и изначально он должен был стать у входа. Но в итоге мы так не определились ни с местом, где он должен стать, ни с тем, нужен ли он нам в принципе. В санузле мы отказались от маленькой раковины, хотя она там помещалась. А теперь понимаем, что в повседневной жизни она бы пригодилась. Еще можно было бы более рационально использовать пространство в детской, но это уже мелочи и в целом мы довольны.
А теперь тем, кто сталкивался с отделочными работами, дадим повод для зависти. Во-первых, в этом доме ничего не знают о штроблении, штроборезах и перфораторах – все кабель-каналы, подрозетники и технологические отверстия были уже отлиты в бетоне. Электрики лишь протянули и соединили проводку.
Во-вторых, стены домокомплекта идеально ровные, отклонение по вертикали всего 2−3 мм на 3 метра. Это значит, что их не пришлось штукатурить.
Отделочники работали по упрощенной программе: грунтовка, минимальный слой шпаклевки и покраска. На всякий случай укрепили углы и откосы сеткой. И заметьте – даже без стеклохолста краска легла почти идеально. Таким образом, владельцы на отделке сэкономили и деньги, и время.
– Всем отделочникам понравилось работать с такими стенами, – говорит Алексей. – Но есть нюанс, который проявляется только при сверлении – вокруг отверстия откалывается тонкий верхний слой бетона, приходится работать сначала сверлом малого диаметра, потом побольше, чтобы отверстие получилось ровным.
Потолки в доме натяжные, с теневым профилем и встроенными полосками светодиодного освещения. Полотно, кстати, не самое простое – ребята заказывали европейский материал Teqtum с классом горючести Г2.
– Испытанием для нас стал выбор штор на окна, – рассказывает хозяйка. – Их мы решили повесить, когда поняли, что так дом просматривается насквозь, хотя раньше думала, что если я из окна никого не вижу, то и меня никто не видит. Однажды вечером выносила мусор и обернувшись, увидела, что вся гостиная как на ладони, а из-за яркого уличного фонаря все прекрасно просматривается. Нашли через инстаграм мастера, объяснили, что хотим, дали размеры. Цена нас шокировала – ткани и тюль с работой на три окна затянули на 5 800 рублей. Тогда мы просто молча постояли и ушли. Потом заглянули в салон в одном торговом центре – там насчитали уже 7 тысяч. Тут я уже не выдержала, говорю – реально, шторы по цене окон?
Дальше был ЦУМ, там выбрали ткань, нашли мастера. Дополнительно заказали еще римские шторы. Получилось дешевле, правда, не с первого раза, отдавали на переделку. Итого – 960 долларов за все.
Сейчас для полного счастья владельцам не хватает лишь столешниц на кухне и новой мебели для столовой группы.
– Столешницы из кварца ждем уже неприлично долго, с марта, – говорят они. – Замерщик приехал, сказал что большая очередь, ориентировал на конец апреля, предоплату взял. Потом обещал в мае, а теперь и вовсе сказал до середины июня.
– Система работает идеально, дом отлично держит тепло, – говорит Алексей. – Конденсационный котел доказал свою эффективность: всю зиму проработал, нагревая теплоноситель в теплых полах до минимально возможной температуры, до 25 градусов. И мы не увеличивали ее – было тепло, и даже окно в пол ни разу даже не запотело. Мы с соседями сравнивали потребление газа в отопительный сезон и получилось, что у нас на отопление уходит в 2,5 раза меньше, чем в их домах из блоков. Если в цифрах, то за газ на отопление и горячую воду в отопительный сезон в среднем нагорало на 120 рублей, и это при том, что в СТ газ как и электричество считается по максимальному тарифу.
Как это жить в СТ постоянно?
Дом находится в садовом товариществе в окрестностях Вячи – места красивые, а Минск совсем рядом. Товарищество молодое, перспективное, с современной застройкой, газифицированное, с центральным водопроводом и широкими улицами. Все это хорошо, но не усложнилась ли жизнь семьи, ведь работа и школа остались в Минске?
– Маршрут дом–школа–работа стал занимать на 15 минут дольше, что не критично, – говорит Виктория. – Но если вдруг сломалась машина, то это уже проблема. Автобус ходит, но добираться на нем до школы совсем неудобно.
Ребята говорят, что жизнь за городом их не разочаровала. Им нравится, что ни снизу, ни над головой нет соседей, что можно встречать восходы и закаты, просто выйдя за дверь.
– У детей стерлась граница между домом и улицей. Приезжают со школы, хватают велосипеды и погнали по поселку. Сейчас в СТ много детей, они знакомятся, общаются друг с другом.
Близость к природе имеет и обратную сторону медали.
– Насекомые – это наше первое откровение о загородной жизни, – говорит Виктория. – Не знаю как в прошлые годы, но в этом очень много комаров. Про них мы как-то и не подумали, поэтому сразу не заказали москитные сетки на окна. Теперь ждем, когда изготовят. А еще муравьи – они проникают в дом постоянно и еще предстоит придумать, как с этим бороться.
– К чему я точно был не готов, так это к бесконечному уходу за участком – газоном, туями, – добавляет Алексей. – Первый газон получился не очень – с проплешинами и одуванчиками. Но трава все равно выросла, надо вот газонокосилку покупать.
Сильное впечатление, что ты здесь сам за себя. В квартире самой большой трагедий было отключение горячей воды летом. Если что-то происходит, например, вода пропала, то бежишь в котельную и начинаешь лихорадочно соображать, что случилось. В квартире вызвал бы аварийную службу и пусть они разбираются. В своем доме так не получится, нужно самому. Можно, конечно, вызывать специалистов, но не все хотят ехать сюда из Минска по звонку – нужно ждать.
Ну и точек контроля много: нужно периодически обслуживать станцию водоподготовки, соль засыпать, периодически смотреть, как работает котел. Зато ты сам включаешь и выключаешь отопление когда нужно. И горячая вода всегда есть, на лето никто ее тебе не отключает.
– Все это будет сделано, но не так спешно, – говорит Алексей. – Наша стройка была похожа на марш-бросок, с мая по декабрь прошлого года провели в большом напряжении, вымотались эмоционально. Но мы добились поставленной цели и теперь решили, что пора и отдохнуть.
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Хронометраж этой истории вселяет веру в то, что можно начать стройку в мае, а уже Новый год отпраздновать в собственном доме. Речь пойдет не про каркасные...
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