«Реально, шторы по цене окон?». Сгоняли в гости к владельцам дома из бетонных панелей под Минском

– Интерьер придумывали сами и в процессе реализации несколько раз корректировали, – говорит Виктория. – Для себя поняли, что дизайн нужно было продумывать на этапе проектирования и в идеале иметь дизайн-проект. Но так как все рождалось в попыхах, то мы в процессе жизни увидели, что кое-что сделано не так, как надо было бы. Например, мы планировали камин в гостиной и изначально он должен был стать у входа. Но в итоге мы так не определились ни с местом, где он должен стать, ни с тем, нужен ли он нам в принципе. В санузле мы отказались от маленькой раковины, хотя она там помещалась. А теперь понимаем, что в повседневной жизни она бы пригодилась. Еще можно было бы более рационально использовать пространство в детской, но это уже мелочи и в целом мы довольны.