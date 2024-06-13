«Это − образ жизни, когда уже не хочешь соглашаться на меньшее». Как архитектура влияет на нашу психологию

— Кто-то скажет, что спорт, фонтаны и площадки — это хорошо, но что насчет социальной инфраструктуры?

— В этом году именно в Центральном парке откроется новая школа на 1125 детей. Она будет названа «Школа талантов». Учебное заведение сдадут в июле, а уже сейчас в него набирают учеников. Одновременно с этим формируют педагогический состав. Уже работает Телеграм-канал «Школы талантов».

Конечно, спроектировали школьный комплекс наши архитекторы. Школа будет отличаться от типовых учреждений образования и будет представлять собой три корпуса с отдельными входами и остекленными переходами. Места внутри школы хватит и для учебы, и для отдыха, и для внешкольных мероприятий. Тут будет большая игровая, амфитеатр для будущих музыкантов и медиацентр для юных блогеров. В спортивной зоне можно будет поиграть в настольный теннис или почитать об известных спортсменах, а в одной из секций предусмотрена выставочная зона для картин и арт-объектов. Также в Центральном парке уже началось строительство нового детского сада.