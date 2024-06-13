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«Это − образ жизни, когда уже не хочешь соглашаться на меньшее». Как архитектура влияет на нашу психологию
13.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не секрет, что окружающая архитектура и ландшафтный дизайн ежедневно влияют на наше настроение, работоспособность и даже здоровье. Одни микрорайоны и здания почему-то вызывают депрессию и тревогу, а другие, наоборот, позволяют чувствовать себя расслабленно и уверенно. О том, как архитектура влияет на человека, вместе с Realt порассуждали руководитель группы архитектуры
«Вечером на тротуаре загорается взлетная полоса»
Экскурсию по Новой Боровой мы начинаем с новой площади на улице Михаила Миля.
Валерия:
— Раньше у нас была только одна площадь в самом первом квартале. Это востребованное место, где собираются и родители, и дети, и те, кто занимается спортом. Но так как Новая Боровая разрасталась, этого пространства стало не хватать. Мы поняли, что пришло время создать новую площадь с разнообразными функциональными зонами. Тут есть и зона с амфитеатром, и территория, где по праздникам стоят фудтраки и работает живой фонтан.
— А какие кварталы уже возведены в Новой Боровой?
Андрей:
— Всего у нас построено семь кварталов — Кедровый, Сосновый, Цветной, FORrest, Квартал-Парк, Нескучный сад и Северное сияние. Ну а сейчас мы находимся в
— Каждый наш
— А каким будет новый парк?
Валерия:
— Здесь будет современный городской парк с молодыми деревьями. Он будет разбит на отдельные зоны. Тут будет и где прогуляться, и где посидеть в беседках, и где поиграть с детьми. В центре мы планируем сделать большую детскую площадку, а в конце парка появится пространство для спорта. Мы знаем, что спортивные игры бывают достаточно шумными, и если площадки расположить близко к домам, то жителям будет не очень комфортно. Тут же спортивные активности никому не помешают.
— Кто-то скажет, что спорт, фонтаны и площадки — это хорошо, но что насчет социальной инфраструктуры?
— В этом году именно в Центральном парке откроется новая школа на 1125 детей. Она будет названа «Школа талантов». Учебное заведение сдадут в июле, а уже сейчас в него набирают учеников. Одновременно с этим формируют педагогический состав. Уже работает
Конечно, спроектировали школьный комплекс наши архитекторы. Школа будет отличаться от типовых учреждений образования и будет представлять собой три корпуса с отдельными входами и остекленными переходами. Места внутри школы хватит и для учебы, и для отдыха, и для внешкольных мероприятий. Тут будет большая игровая, амфитеатр для будущих музыкантов и медиацентр для юных блогеров. В спортивной зоне можно будет поиграть в настольный теннис или почитать об известных спортсменах, а в одной из секций предусмотрена выставочная зона для картин и арт-объектов. Также в Центральном парке уже началось строительство нового детского сада.
Андрей:
— Вот эти сдвоенные дома построены из железобетонных панелей нашего завода «СБК». Обратите внимание, что дома стоят на стилобате, а вся дворовая территория, которая приподнята над землей, является приватной. Под двором находится паркинг — это наш первый опыт расположения открытого паркинга под домом. Рядом сейчас строится еще одна группа домов с таким же принципом.
— А расскажите, что собой представляет современная панель? Как в новых домах решаются вопросы звукоизоляции, сохранения тепла?
— Форматом этих домов мы хотим показать то, каким может быть сборный железобетон. На наш взгляд, по некоторым параметрам он даже лучше монолитных домов. Конкретно вот эти дома выходят фасадами на главную площадь и только украшают ее. Это — яркий пример того, как должна выглядеть современная архитектура.
Валерия:
— Да, с одной стороны в монолитном доме в квартире со свободной планировкой можно реализовать любой дизайн-проект. Но с другой стороны это удлиняет и делает более дорогим процесс ремонта. Ведь нужно еще походить по инстанциям, получить соответствующие разрешения. Если же брать дом из сборного железобетона, то здесь уже будет возведена большая часть стен, выделены санузлы, спальни и другие функциональные помещения. При этом свободное пространство для экспериментов в домах из сборного железобетона также есть.
Кстати, в наших домах из сборного железобетона мы сейчас предусматриваем технологические каналы, через которые можно протянуть электрику, не штробя несущие стены. Это отличие от монолита ускоряет процесс разводки электрики и, соответственно, последующей отделки.
— Как вы анализируете и учитываете обратную связь от жителей уже заселенных кварталов при проектировании новых?
Андрей:
— Все планировки квартир в домах от СБК мы разрабатываем с нуля, основываясь именно на потребностях людей. Так, мы видим, что сейчас никто не хочет платить за ненужные коридоры, огромные прихожие или непонятные закутки — все хотят получить квадратные метры, которые можно функционально использовать. Именно поэтому мы стараемся предложить планировки, в которых каждый метр нужен. Для потребителя это означает большую функциональность, но при этом — экономию средств. Также мы анализируем, что самый популярный запрос на сегодня — это квартиры евроформата (общая кухня-гостиная и отдельные спальни). Именно на него мы и ориентируемся.
«Мы первыми предложили террасы, а сегодня люди активно их обживают»
— Новая Боровая — это про интересную и при этом ненавязчивую геометрию. Как продумываются проекты кварталов? Чем они отличаются?
Андрей:
— Все наши кварталы абсолютно разные, у каждого есть свой определенный образ и философия. При этом мы стараемся не заниматься украшательством, а делать так, чтобы архитектура была функциональной. К примеру, у домов на Авиационной — интересный скатный силуэт кровли, создающий красивую линию застройки. Но это не просто красота, это двухуровневые квартиры с террасами. То есть, эта форма обусловлена планировочными решениями. В квартирах такого формата может быть скатный потолок или пространство со вторым светом и большим количеством воздуха. В таких квартирах есть выходы на эксплуатируемую кровлю.
— Какие кварталы в Новой Боровой можно назвать экспериментальными, и что показали эти эксперименты?
Валерия:
— Вообще в Новой Боровой очень многое было сделано впервые. Наш подход к архитектуре и благоустройству — это также эксперимент. К примеру, мы первыми в Минске предложили жителям террасы на нижних этажах. Это было ново и не совсем понятно — как этим пользоваться. Сегодня мы видим, что люди активно обживают свои террасы. У кого-то там мини-клумбы, у кого-то кресла и гамаки, у кого-то — детские зоны.
Андрей:
— Еще один наш эксперимент — дома, где все балконы открытые. Такие решения сначала вызывали немало возражений. Мол, куда нам в нашем климате открытые балконы? Мы же не на юге! К сожалению, многие привыкли, что остекленный балкон — это такая кладовка, где хранится всё, что не поместилось в квартире. Покрышки, велосипеды, санки, банки — всё это портит внешний вид и захламляет пространство. Мы же хотели от этого уйти. Наше предложение — использовать балкон для жизни и отдыха: встречать тут рассвет с чашкой кофе или провожать закат, завернувшись в плед. Как видим, открытые балконы многим пришлись по душе. Что же касается мест для хранения, то в наших планировках мы стараемся предусмотреть такие места в квартирах. Кроме того, некоторые наши дома предлагаются с кладовыми на цокольных этажах.
— Как окружающая архитектура и ландшафтный дизайн влияют на психологический комфорт? На мотивацию? На работоспособность?
Андрей:
— В целом, мы уверены, что люди, которые живут в Новой Боровой, каждый день становятся лучше. Ведь среда, которая тебя окружает, ежедневно на тебя влияет. Ты приехал сюда на машине, поставил ее на удобной парковке, вышел на красивую улицу, дошел до своего уютного двора, попал в подъезд с необычной отделкой. То есть, красота сопровождает и ведет тебя прямо до дверей. Мне кажется, что глядя на все это, тебе не захочется что-то испортить, сломать или намусорить, скорее наоборот — ты захочешь что-то создавать, творить, улучшать, дополнять.
Андрей:
— Да, здесь всё продумано в одной стилистике. Вот эти порталы имитируют горную породу. Тут — «скальные выступы», а здесь — альпинистское снаряжение, чтобы взобраться на вершину. Светильники здесь тоже из настоящих камней. В этом и проявляется наш подход — наполнить каждый дом какими-то своими интересными элементами, которые захочется рассмотреть, потрогать, а не просто пройти мимо.
Валерия:
— Дети, когда видят эти детские площадки, не хотят отсюда уходить. Порой старожилы даже по-доброму завидуют новоселам — ведь кажется, будто каждый новый двор интереснее предыдущего. Чтобы избежать этих сравнений, в нашем новом
«Когда-то мы мечтали, чтобы каждый житель мог выйти за кофе с круассаном, но сейчас этого уже мало»
Мы выходим на центральную улицу Новой Боровой — на Авиационную. Здесь есть и магазины, и кофейни, и салоны красоты, и детские центры. Есть даже студия груминга, где домашних питомцев стригут прямо у окна (милота!).
Валерия:
— Когда-то мы мечтали, чтобы каждый житель Новой Боровой мог выйти с утра за кофе и круассаном рядом с домом. Но сегодня, когда этот стандарт уже соблюден, всем хочется большего. Уже не только выпить кофе, но и где-то полноценно пообедать или поужинать с семьей. Именно поэтому в ближайшее время на новой площади у нас откроется полноценное кафе. Кроме того, тут уже работает «Хинкальня», появляются пиццерии, то есть, район постепенно наполняется разнообразными местами, где можно заказать вкусную еду, чтобы посидеть с семьей или встретиться с друзьями.
В конце прогулки мы решаем посмотреть на дома «Квартал Парка», которые были сданы и заселены около пяти лет назад. Заходим в большой общий двор и как будто попадаем в загородный комплекс. На зеленой лужайке детишки играют в бадминтон, в беседке общаются взрослые, малыши катаются на велосипедах, а на балконе отдыхает чей-то пес. И да — это не картинка из рекламы, это — обычный вечер вторника в
Андрей:
— Здесь мы видим, что открытые балконы, террасы и беседки прекрасно «работают» и в нашем климате. Причем, в каждом сезоне тут царит своя атмосфера. Летом жители проводят время на свежем воздухе, а зимой — наряжают ель и выходят во двор поиграть в снежки или просто пофоткаться в сугробах. Со временем так выглядят все наши кварталы. Да, это та самая мечта, которая оживает, а Новая Боровая — это определенный образ жизни, когда ты уже не хочешь соглашаться на меньшее.
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«Это − образ жизни, когда уже не хочешь соглашаться на меньшее». Как архитектура влияет на нашу психологию
Не секрет, что окружающая архитектура и ландшафтный дизайн ежедневно влияют на наше настроение, работоспособность и даже здоровье. Одни микрорайоны и здания...
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