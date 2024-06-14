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«Две детские, спальня, кухня-гостиная — и хорошая инфраструктура». Ищем загородный дом для молодой семьи

14.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы продолжаем искать идеальный загородный дом — с помощью эксперта по недвижимости и добровольцев из аудитории Realt. В прошлый раз в фокусе проекта была южная часть минского пригорода. Сейчас посмотрим, что для молодой семьи предлагают в западных и юго-западных направлениях. В решении задачи нам помогут автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, который идеально адаптирован к нашим условиям эксплуатации, и эксперт по недвижимости Артем Завгородний.


Наши герои — Женя, Алина и их дочка Мира

«Для нас важна природа, но хочется жить в окружении современной застройки»

Женя, Алина и их дочка Мира сейчас живут в съемной квартире. О собственном жилье семья задумалась уже давно:

— Мы присматривались к жилым комплексам в Минске, понравился один вариант. Но там подняли стоимость квадратного метра и обязали докупать машиноместо. Мы решили, что квартира того не стоит. И начали думать в сторону собственного дома.

У наших героев уже есть определенный опыт поисков. Женя говорит, что они самостоятельно ездили по близлежащему пригороду Минска. Понравилась коттеджная часть деревни Лесковка (Логойское направление) — там есть детский сад, школа, ФОК. Не особо зашел расположенный у Минского моря агрогородок Сёмково.

— Понимаете, там прямо настоящая деревня. Да, нам важны природа, свежий воздух, простор. Но при этом хочется жить в окружении коттеджной застройки, среди молодых семей. Наша дочь ходит в детский сад, сейчас мы ждем пополнение. Наше идеальное решение — это деревня или поселок с хорошей инфраструктурой.

Пара перечисляет то, что им необходимо: детский сад, школа, хороший интернет, чтобы работать из дома. Конечно, не лишним будет качественное дорожное покрытие. От Минска уезжать далеко не хочется, в идеале жить в радиусе 15-20 километров от города.

— А наш идеальный дом — это 130-170 квадратных метров, две детские, спальня, кухня-гостиная, чтобы вся семья могла проводить время вместе. У нас есть накопления, мы готовы к кредиту. Если найдем хороший участок, согласны и на недострой.

Эксперт нашего проекта — специалист агентства недвижимости «7 этажей» Артем Завгородний — считает запрос наших героев вполне реальным. Он сразу же объясняет, что не стоит торопиться, искать загородный дом именно в сезон. Хороший объект может выйти в продажу и осенью, и зимой.

— Кто-то покупает дом мечты и на Новый год! Всё зависит от особенностей дома и от цены. По моему опыту, чтобы найти идеальное для себя решение, нужно сначала четко определиться с потребностями семьи, с направлением, с удаленностью от Минска, с инфраструктурой, ответить себе самим на вопросы о будущем доме. И тщательно выбирать объекты для просмотров. Иногда при должной подготовке достаточно посмотреть пять-десять домов — и определиться с выбором.

Нашему эксперту удалось подобрать три полностью готовых дома. Составив список и договорившись на просмотры, мы отправились за героями. Женя с семьей живут в достаточно старой застройке, двор, как часто бывает в таких случаях, полностью запаркован.



Выручили задние парктроники, которые есть уже в базовой комплектации Chery Tiggo 4 Pro, и камера кругового обзора 360. Легко и быстро закрепляем детское кресло (спасибо системе удержания детских кресел Isofix), не беспокоимся за безопасность малышки (замки задних дверей блокируются от открываний детьми), удобно располагаемся сами (сиденья можно регулировать в 6 направлениях) — и вперед!



Первый вариант: уединение и вид на город с возвышения

Чтобы посмотреть первый дом, мы отправились в деревню Должаны. Навигатор повел нас через Заславль. Выехав из города, водитель сразу оценил систему помощи водителю ADAS: предупреждение о смене полосы, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль. Дорога показалась очень быстрой – мы дополнили атмосферу внутри машины интерьерной подсветкой и музыкой, подключив смартфон к прокачанной медиасистеме с 10,25-дюймовым тачскрином.



Деревня Должаны, расположенная к северо-западу от Минского моря и от Заславля, встретила нас тишиной и свежим воздухом, насыщенным озоном после дождя. Первый в нашей программе дом расположился на возвышении. С уединенного участка, с двух сторон окруженного тихими соседями, открывается вид на город. Очень красиво!

Дом одноэтажный, построенный в 2018 году из газосиликатных блоков, снаружи оштукатуренный. На крыше уложена металлочерепица. А внутри — всё как нужно нашим героям. Три уютные комнаты, просторный санузел и огромная гостиная, совмещенная с кухней.



Хозяйка рассказала, что здесь есть центральные коммуникации (газ, вода, электричество, телефон), а также местная канализация. Для отопления установлен газовый котел, для подогрева воды — бойлер.

Участок площадью 16 соток уже благоустроен — но место для ландшафтного творчества и воплощения своих идей осталось! Сразу прикидываем, где можно расположить летнюю кухню, баню, беседку.



— Очень крутой ландшафт, приятно находиться. Уже есть понимание, как здесь можно жить, — делится своими впечатлениями Женя. — Хорошо, что дом только с двух сторон окружен соседями, видны деревья, чувствуется природа. Нам понравилась большая кухня-гостиная. Мы заметили некоторые недоделанные в строительстве моменты. На мой взгляд, сюда еще придется вложить определенную сумму — и самому что-то доделать. К сожалению, для нашего запроса все-таки далековато. Да, здесь мы получим всю инфраструктуру Заславля, но для нас приоритетнее близость к Минску.



Пока мы осматривали дом и общались с хозяйкой, случилось сразу два мэтча. Мира подружилась с хозяйской дочкой, а нас с фотографом «атаковали» пушистые шпицы. Конечно, уезжать не хотелось, но оставалось не так много времени до показа следующего объекта, к тому же, начинался дождь. Пока бежали к машине, оценили бесключевой доступ, а когда оказались уже в салоне — подогрев сидений. Просто спасение в такую погоду! Помчались дальше.



Дом №2: эффектный барнхаус в два полноценных этажа

Чтобы доехать в Чачково, заложили порядка получаса: сначала по МКАД-2, потом по Гродненской трассе. Бензиновый турбированный двигатель с цепным приводом ГРМ и рабочим объемом 1,5 литра равномерно гудел, а мы понимали, что приедем точно в назначенный час. Даже грунтовая дорога в деревне не стала помехой. Передняя независимая подвеска McPherson Chery Tiggo 4 Pro обеспечила точное рулевое управление и отличное сцепление с дорогой. Полузависимая пружинная подвеска, расположенная сзади, поддержала стабильность автомобиля на маршруте.

Итак, Чачково. Это уже полноценный агрогородок: школа, детский сад, почта, три магазина. Отсюда можно не выезжать и неделю, и две, наслаждаясь тишиной и загородным комфортом. Барнхаус, который подобрал наш эксперт, мы заметили сразу. Архитектура всё еще нетипичная для наших широт — и очень впечатляющая.



Двухэтажный каркасно-деревянный коттедж 2018-го года с высоким уровнем энергоэффективности дополнен пристроенной террасой и мастерской. Площадь участка — 15 соток, общая площадь дома — 152,4 м². Здесь два полноценных этажа, на первом уровне — комфортная зона гостиной с кухонным оборудованием, кабинет, гардеробная комната, санузел, котельная. На втором — четыре спальни и санузел.

По коммуникациям всё решено: собственная скважина, местная канализация, электричество с выводом розетки для зарядки электромобиля, газовое отопление.



Участок ровный, готов к благоустройству и расположению дополнительных построек. За забором — поле с красивейшей дорогой, по которой так и хочется отправиться на прогулку.



— Потрясающие виды из окон, которые выходят на поле. Я уже представляю, как круто будет здесь просыпаться. Однако, насколько я знаю, подобные каркасники достаточно легко и бюджетно возводятся, — говорит наш герой Женя. — А в перспективе, по сравнению с теми же блочными домами, они требуют больше ухода. Например, замены утепляющей ваты, контроля за состоянием дерева. К тому же, учитывая реалии наших широт, нужно будет накрыть террасу, то есть, еще вложить сюда деньги. На мой взгляд, в этом агрогородке для нас было бы более рационально купить участок и заказать строительство под ключ.



Прощаемся с живущим здесь котиком — ни один просмотр сегодня не обходится без животных — и едем дальше. Бонусом решаем подъехать к Птичи, всё равно по пути. Спокойствие речного берега сразу напоминает обо всех плюсах загородной жизни. Tiggo 4 Pro легко справляется с ответвлением маршрута: клиренс 190 мм, кроссовер мощный и проходимый.



Третье решение — высокие потолки, панорамные окна и отапливаемый подвал

По пути к третьему дому, расположенному в агрогородке Самохваловичи, встречаем зайца. Да, мы специально затормозили, чтобы понаблюдать за ним. Да, мы все вместе вышли из машины, чтобы сделать фотографии. Заяц, конечно, не оценил — и умчался, только уши сверкали. Зато вечер дополнился еще одним интересным впечатлением!



Самохваловичи встретили нас плотной застройкой, автобусными остановками, сельхозпредприятиями. Замечаем ДК, детский сад, школу, амбулаторию, банк. Пожалуй, из всех рассмотренных локаций эта — лучшая по инфраструктуре. Едем к дому.



Построенный в 2021-м году из керамзитобетонных блоков, дом снаружи окрашен и оштукатурен. На крыше — металлический профнастил. Участок — 9,39 сотки, общая площадь дома — 172,4 м².

Планировка комфортная: терраса, просторный коридор, кухня-гостиная, три раздельные комнаты, два санузла. Ремонт современный, мебель можно оставить по договоренности. И еще одна фишка — под домом расположен просторный отапливаемый подвал с электрическим котлом и бойлером. Что касается других коммуникаций, здесь пробита скважина (вода заведена в дом), работает местная автономная канализация, есть оптоволокно. На кухне работает пеллетный котел.

На участке благоустройства пока нет — будущим хозяевам открывается полный простор для воплощения задумок.

— Нам очень нравится кухня-гостиная. Здесь панорамные окна, высокие потолки — это классно! Но, опять же, замечаю бюджетный выбор материалов, в некоторых моментах вижу экономный подход к строительству. Так или иначе, всё можно по желанию поправить, террасу можно дополнительно благоустроить.

Осмотрев три дома, задав десятки вопросов, получив огромное количество информации, направляемся в Минск



Нашим героям предстоит изучать и выбирать дальше — сегодня они прокачали свои навыки и будут еще более подготовленными к следующим просмотрам. А мы бросаем взгляды на показания кроссовера: проехав 115 километров, автомобиль израсходовал около 8 литров топлива. Экономное и комфортное решение для загородной жизни.

Chery Tiggo 4 Pro интуитивно понятный, надежный и, самое главное, безопасный. Здесь всё продумано до мелочей: бесключевой доступ, датчики света, сенсоры давления и температуры в шинах, беспроводная зарядка для смартфона. Можно ехать, не отвлекаясь от дороги, — поделился своими впечатлениями наш водитель.

Только сейчас действует специальная цена от 61 900 BYN на компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в наличии! И это точно одно из лучших предложений на рынке!


 
Теги: Минск
 
 
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Мы продолжаем искать идеальный загородный дом — с помощью эксперта по недвижимости и добровольцев из аудитории Realt. В прошлый раз в фокусе проекта была южная часть...
 
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