«Две детские, спальня, кухня-гостиная — и хорошая инфраструктура». Ищем загородный дом для молодой семьи

Источник материала: realt.by

Мы продолжаем искать идеальный загородный дом — с помощью эксперта по недвижимости и добровольцев из аудитории Realt. В прошлый раз в фокусе проекта была южная часть минского пригорода. Сейчас посмотрим, что для молодой семьи предлагают в западных и юго-западных направлениях. В решении задачи нам помогут автомобиль Chery Tiggo 4 Pro , который идеально адаптирован к нашим условиям эксплуатации, и эксперт по недвижимости Артем Завгородний.

Наши герои — Женя, Алина и их дочка Мира

«Для нас важна природа, но хочется жить в окружении современной застройки»

Женя, Алина и их дочка Мира сейчас живут в съемной квартире. О собственном жилье семья задумалась уже давно:

— Мы присматривались к жилым комплексам в Минске, понравился один вариант. Но там подняли стоимость квадратного метра и обязали докупать машиноместо. Мы решили, что квартира того не стоит. И начали думать в сторону собственного дома.

У наших героев уже есть определенный опыт поисков. Женя говорит, что они самостоятельно ездили по близлежащему пригороду Минска. Понравилась коттеджная часть деревни Лесковка (Логойское направление) — там есть детский сад, школа, ФОК. Не особо зашел расположенный у Минского моря агрогородок Сёмково.

— Понимаете, там прямо настоящая деревня. Да, нам важны природа, свежий воздух, простор. Но при этом хочется жить в окружении коттеджной застройки, среди молодых семей. Наша дочь ходит в детский сад, сейчас мы ждем пополнение. Наше идеальное решение — это деревня или поселок с хорошей инфраструктурой.

Пара перечисляет то, что им необходимо: детский сад, школа, хороший интернет, чтобы работать из дома. Конечно, не лишним будет качественное дорожное покрытие. От Минска уезжать далеко не хочется, в идеале жить в радиусе 15-20 километров от города.

— А наш идеальный дом — это 130-170 квадратных метров, две детские, спальня, кухня-гостиная, чтобы вся семья могла проводить время вместе. У нас есть накопления, мы готовы к кредиту. Если найдем хороший участок, согласны и на недострой.