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«Две детские, спальня, кухня-гостиная — и хорошая инфраструктура». Ищем загородный дом для молодой семьи
14.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем искать идеальный загородный дом — с помощью эксперта по недвижимости и добровольцев из аудитории Realt. В
«Для нас важна природа, но хочется жить в окружении современной застройки»
Женя, Алина и их дочка Мира сейчас живут в съемной квартире. О собственном жилье семья задумалась уже давно:
— Мы присматривались к жилым комплексам в Минске, понравился один вариант. Но там подняли стоимость квадратного метра и обязали докупать машиноместо. Мы решили, что квартира того не стоит. И начали думать в сторону собственного дома.
У наших героев уже есть определенный опыт поисков. Женя говорит, что они самостоятельно ездили по близлежащему пригороду Минска. Понравилась коттеджная часть деревни Лесковка (Логойское направление) — там есть детский сад, школа, ФОК. Не особо зашел расположенный у Минского моря агрогородок Сёмково.
— Понимаете, там прямо настоящая деревня. Да, нам важны природа, свежий воздух, простор. Но при этом хочется жить в окружении коттеджной застройки, среди молодых семей. Наша дочь ходит в детский сад, сейчас мы ждем пополнение. Наше идеальное решение — это деревня или поселок с хорошей инфраструктурой.
Пара перечисляет то, что им необходимо: детский сад, школа, хороший интернет, чтобы работать из дома. Конечно, не лишним будет качественное дорожное покрытие. От Минска уезжать далеко не хочется, в идеале жить в радиусе 15-20 километров от города.
— А наш идеальный дом — это 130-170 квадратных метров, две детские, спальня, кухня-гостиная, чтобы вся семья могла проводить время вместе. У нас есть накопления, мы готовы к кредиту. Если найдем хороший участок, согласны и на недострой.
Эксперт нашего проекта — специалист агентства недвижимости «7 этажей»
— Кто-то покупает дом мечты и на Новый год! Всё зависит от особенностей дома и от цены. По моему опыту, чтобы найти идеальное для себя решение, нужно сначала четко определиться с потребностями семьи, с направлением, с удаленностью от Минска, с инфраструктурой, ответить себе самим на вопросы о будущем доме. И тщательно выбирать объекты для просмотров. Иногда при должной подготовке достаточно посмотреть пять-десять домов — и определиться с выбором.
Нашему эксперту удалось подобрать три полностью готовых дома. Составив список и договорившись на просмотры, мы отправились за героями. Женя с семьей живут в достаточно старой застройке, двор, как часто бывает в таких случаях, полностью запаркован.
Выручили задние парктроники, которые есть уже в базовой комплектации
Первый вариант: уединение и вид на город с возвышения
Чтобы посмотреть первый дом, мы отправились в деревню Должаны. Навигатор повел нас через Заславль. Выехав из города, водитель сразу оценил
Деревня Должаны, расположенная к северо-западу от Минского моря и от Заславля, встретила нас тишиной и свежим воздухом, насыщенным озоном после дождя. Первый в нашей программе дом расположился на возвышении. С уединенного участка, с двух сторон окруженного тихими соседями, открывается вид на город. Очень красиво!
Дом одноэтажный, построенный в 2018 году из газосиликатных блоков, снаружи оштукатуренный. На крыше уложена металлочерепица. А внутри — всё как нужно нашим героям. Три уютные комнаты, просторный санузел и огромная гостиная, совмещенная с кухней.
Хозяйка рассказала, что здесь есть центральные коммуникации (газ, вода, электричество, телефон), а также местная канализация. Для отопления установлен газовый котел, для подогрева воды — бойлер.
Участок площадью 16 соток уже благоустроен — но место для ландшафтного творчества и воплощения своих идей осталось! Сразу прикидываем, где можно расположить летнюю кухню, баню, беседку.
— Очень крутой ландшафт, приятно находиться. Уже есть понимание, как здесь можно жить, — делится своими впечатлениями Женя. — Хорошо, что дом только с двух сторон окружен соседями, видны деревья, чувствуется природа. Нам понравилась большая кухня-гостиная. Мы заметили некоторые недоделанные в строительстве моменты. На мой взгляд, сюда еще придется вложить определенную сумму — и самому что-то доделать. К сожалению, для нашего запроса все-таки далековато. Да, здесь мы получим всю инфраструктуру Заславля, но для нас приоритетнее близость к Минску.
Пока мы осматривали дом и общались с хозяйкой, случилось сразу два мэтча. Мира подружилась с хозяйской дочкой, а нас с фотографом «атаковали» пушистые шпицы. Конечно, уезжать не хотелось, но оставалось не так много времени до показа следующего объекта, к тому же, начинался дождь. Пока бежали к
Дом №2: эффектный барнхаус в два полноценных этажа
Чтобы доехать в Чачково, заложили порядка получаса: сначала по МКАД-2, потом по Гродненской трассе. Бензиновый турбированный двигатель с цепным приводом ГРМ и рабочим объемом 1,5 литра равномерно гудел, а мы понимали, что приедем точно в назначенный час. Даже грунтовая дорога в деревне не стала помехой. Передняя независимая подвеска McPherson
Итак, Чачково. Это уже полноценный агрогородок: школа, детский сад, почта, три магазина. Отсюда можно не выезжать и неделю, и две, наслаждаясь тишиной и загородным комфортом. Барнхаус, который подобрал наш эксперт, мы заметили сразу. Архитектура всё еще нетипичная для наших широт — и очень впечатляющая.
Двухэтажный каркасно-деревянный коттедж 2018-го года с высоким уровнем энергоэффективности дополнен пристроенной террасой и мастерской. Площадь участка — 15 соток, общая площадь дома — 152,4 м². Здесь два полноценных этажа, на первом уровне — комфортная зона гостиной с кухонным оборудованием, кабинет, гардеробная комната, санузел, котельная. На втором — четыре спальни и санузел.
По коммуникациям всё решено: собственная скважина, местная канализация, электричество с выводом розетки для зарядки электромобиля, газовое отопление.
— Потрясающие виды из окон, которые выходят на поле. Я уже представляю, как круто будет здесь просыпаться. Однако, насколько я знаю, подобные каркасники достаточно легко и бюджетно возводятся, — говорит наш герой Женя. — А в перспективе, по сравнению с теми же блочными домами, они требуют больше ухода. Например, замены утепляющей ваты, контроля за состоянием дерева. К тому же, учитывая реалии наших широт, нужно будет накрыть террасу, то есть, еще вложить сюда деньги. На мой взгляд, в этом агрогородке для нас было бы более рационально купить участок и заказать строительство под ключ.
Прощаемся с живущим здесь котиком — ни один просмотр сегодня не обходится без животных — и едем дальше. Бонусом решаем подъехать к Птичи, всё равно по пути. Спокойствие речного берега сразу напоминает обо всех плюсах загородной жизни.
Третье решение — высокие потолки, панорамные окна и отапливаемый подвал
По пути к третьему дому, расположенному в агрогородке Самохваловичи, встречаем зайца. Да, мы специально затормозили, чтобы понаблюдать за ним. Да, мы все вместе вышли из машины, чтобы сделать фотографии. Заяц, конечно, не оценил — и умчался, только уши сверкали. Зато вечер дополнился еще одним интересным впечатлением!
Построенный в 2021-м году из керамзитобетонных блоков, дом снаружи окрашен и оштукатурен. На крыше — металлический профнастил. Участок — 9,39 сотки, общая площадь дома — 172,4 м².
Планировка комфортная: терраса, просторный коридор, кухня-гостиная, три раздельные комнаты, два санузла. Ремонт современный, мебель можно оставить по договоренности. И еще одна фишка — под домом расположен просторный отапливаемый подвал с электрическим котлом и бойлером. Что касается других коммуникаций, здесь пробита скважина (вода заведена в дом), работает местная автономная канализация, есть оптоволокно. На кухне работает пеллетный котел.
На участке благоустройства пока нет — будущим хозяевам открывается полный простор для воплощения задумок.
— Нам очень нравится кухня-гостиная. Здесь панорамные окна, высокие потолки — это классно! Но, опять же, замечаю бюджетный выбор материалов, в некоторых моментах вижу экономный подход к строительству. Так или иначе, всё можно по желанию поправить, террасу можно дополнительно благоустроить.
Осмотрев три дома, задав десятки вопросов, получив огромное количество информации, направляемся в Минск.
Нашим героям предстоит изучать и выбирать дальше — сегодня они прокачали свои навыки и будут еще более подготовленными к следующим просмотрам. А мы бросаем взгляды на показания кроссовера: проехав 115 километров, автомобиль израсходовал около 8 литров топлива. Экономное и комфортное решение для загородной жизни.
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«Две детские, спальня, кухня-гостиная — и хорошая инфраструктура». Ищем загородный дом для молодой семьи
Мы продолжаем искать идеальный загородный дом — с помощью эксперта по недвижимости и добровольцев из аудитории Realt. В прошлый раз в фокусе проекта была южная часть...
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