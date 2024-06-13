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В планах на этот год – полностью возвести коробку. Узнали, как поживает ЖК «Смарт» в Минске

13.06.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс, который строится на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в Минске, успел потрепать нервы дольщикам. Из-за конфликта застройщика с генподрядчиком возведение ЖК «Смарт» приостанавливалось, а сроки сдачи многоэтажки переносились. Но теперь все передряги, кажется, остались позади. Вот уже несколько месяцев работа на стройке идет бодрыми темпами. Мы посмотрели, как движется стройка, и узнали у застройщика, когда «Смарт» сдадут в эксплуатацию.


Напомним, что участок рядом с проспектом Дзержинского компания «Ника Проект» приобрела с аукциона в начале 2019 года. Застройщик произвел отселение и снос двух десятков частных построек, а затем приступил к строительству.


По плану в многоэтажном доме по улице Глаголева должно быть 7 подъездов, 585 квартир, подземный паркинг и встроенные помещения. 


На данный момент здесь полностью готовы и уже заселяются только 2 подъезда. Еще 5 находятся в активной фазе строительства.


Отметим, что новостройку должны были сдать в конце прошлого года, однако из-за конфликта с генподрядчиком, стройка застопорилась на несколько месяцев. Взволнованные дольщики тогда обращались во все инстанции и, в результате, стройка возобновилась.

Уже несколько месяцев работа на стройке идет в хорошем темпе. Третья очередь наконец-то начала показываться из котлована и приобретать проектные очертания.

Вот, что рассказала о ходе стройки директор компании Вероника Зеневич:

−  На данный момент из-под пятна застройки третьей очереди вынесены все инженерные сети, выполнено свайное основание жилого дома и монолитная плита под все секции. Сам монолитный каркас готов на 6-7-й и 3-4-й секциях на 2 этажа. На территории стройки располагается частный дом – сейчас он уже отселен, в пятницу жильцы окончательно выедут.



Сейчас на стройплощадке продолжается устройство монолитного каркаса, в первую очередь работы идут на 5-6 секциях, чтобы там также догнать до 2 этажей. Далее работа на всех секциях будет вестись одновременно. Плюс сюда же будут добавлены каменщики для кладки стен. Уже сейчас ежедневно на стройке работает около 60-70 человек. В ближайшее время к ним добавится еще одна бригада, и общая численность строителей составит около сотни. Наши задачи на ближайшие месяцы − монолит многоэтажного дома, снос частного жилого дома, устройство свай под паркинг и конструкций паркинга.


Также в компании отметили, что с января новых расторжений договоров по инициативе дольщиков не было. А вот продажи новых квартир сейчас идут. При этом прямой зависимости «строим только, если продали что-то новое» − нет, на возведение дома хватает оборотных средств и рассрочек по проданным ранее квартирам.


Что касается сроков сдачи, то в «НикаПроект» отметили, что в планах на этот год – полностью возвести коробку жилого дома.


Цены на строящееся жилье стартуют от 1280-1290 долларов (именно столько будет стоить квадрат в трешках и еврочетырешках). В евротрешках цена квадратного метра варьируется от 1290 до 1380 долларов. А в однушках и евродвушках – от 1330 до 1480 долларов.


А вот в готовой части дома квартир на продажу – немного. На нашей площадке мы нашли всего 3 предложения. Все это – квартиры без отделки.

Самый экономичный вариант – однокомнатная квартира площадью 41 квадратный метр по СНБ на 11-м этаже. В квартире-студии выполнены следующие работы: стяжка пола, штукатурка стен, разводка электрики, радиаторы отопления, сантехника, домофонная система, ниша для кондиционера в фасаде и интернет. Стоимость – 67,9 тысячи долларов (1648 долларов – за метр).









Аналогичная квартира на 10-м этаже, но  с такими же характеристиками, предлагается за 69 тысяч долларов.






Еще одна квартира на продажу – это евродвушка общей площадью почти 48 квадратных метров на 10-м этаже. Ее стоимость – 72,9 тысячи долларов (1522 доллара – за метр).






 
Теги: Минск
 
 
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Этот жилой комплекс, который строится на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в Минске, успел потрепать нервы дольщикам. Из-за конфликта застройщика с...
 
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