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В планах на этот год – полностью возвести коробку. Узнали, как поживает ЖК «Смарт» в Минске
13.06.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс, который строится на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в Минске, успел потрепать нервы дольщикам. Из-за конфликта застройщика с генподрядчиком возведение ЖК «Смарт» приостанавливалось, а сроки сдачи многоэтажки переносились. Но теперь все передряги, кажется, остались позади. Вот уже несколько месяцев работа на стройке идет бодрыми темпами. Мы посмотрели, как движется стройка, и узнали у застройщика, когда «Смарт» сдадут в эксплуатацию.
Отметим, что новостройку должны были сдать в конце прошлого года, однако из-за конфликта с генподрядчиком, стройка застопорилась на несколько месяцев. Взволнованные дольщики тогда обращались во все инстанции и, в результате, стройка возобновилась.
Уже несколько месяцев работа на стройке идет в хорошем темпе. Третья очередь наконец-то начала показываться из котлована и приобретать проектные очертания.
Вот, что рассказала о ходе стройки директор компании Вероника Зеневич:
− На данный момент из-под пятна застройки третьей очереди вынесены все инженерные сети, выполнено свайное основание жилого дома и монолитная плита под все секции. Сам монолитный каркас готов на 6-7-й и 3-4-й секциях на 2 этажа. На территории стройки располагается частный дом – сейчас он уже отселен, в пятницу жильцы окончательно выедут.
Сейчас на стройплощадке продолжается устройство монолитного каркаса, в первую очередь работы идут на 5-6 секциях, чтобы там также догнать до 2 этажей. Далее работа на всех секциях будет вестись одновременно. Плюс сюда же будут добавлены каменщики для кладки стен. Уже сейчас ежедневно на стройке работает около 60-70 человек. В ближайшее время к ним добавится еще одна бригада, и общая численность строителей составит около сотни. Наши задачи на ближайшие месяцы − монолит многоэтажного дома, снос частного жилого дома, устройство свай под паркинг и конструкций паркинга.
Также в компании отметили, что с января новых расторжений договоров по инициативе дольщиков не было. А вот продажи новых квартир сейчас идут. При этом прямой зависимости «строим только, если продали что-то новое» − нет, на возведение дома хватает оборотных средств и рассрочек по проданным ранее квартирам.
А вот в готовой части дома квартир на продажу – немного. На нашей площадке мы нашли всего 3 предложения. Все это – квартиры без отделки.
Самый экономичный вариант – однокомнатная
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Еще одна квартира на продажу – это
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Этот жилой комплекс, который строится на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в Минске, успел потрепать нервы дольщикам. Из-за конфликта застройщика с...
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