В планах на этот год – полностью возвести коробку. Узнали, как поживает ЖК «Смарт» в Минске

Уже несколько месяцев работа на стройке идет в хорошем темпе. Третья очередь наконец-то начала показываться из котлована и приобретать проектные очертания.

Вот, что рассказала о ходе стройки директор компании Вероника Зеневич:

− На данный момент из-под пятна застройки третьей очереди вынесены все инженерные сети, выполнено свайное основание жилого дома и монолитная плита под все секции. Сам монолитный каркас готов на 6-7-й и 3-4-й секциях на 2 этажа. На территории стройки располагается частный дом – сейчас он уже отселен, в пятницу жильцы окончательно выедут.