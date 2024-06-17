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«Категорически не хотим переезжать отсюда». Узнали у местных, как живется на переулке Козлова
17.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Обычно среди недостатков жизни в больших городах отмечают сильную загазованность и большое количество шума. Такое по душе не каждому. Однако в Минске есть места, где жители с этими проблемами не сталкиваются. Например, переулок Козлова, который, если смотреть по карте, находится как бы между станций метро "Площадь Победы" и "Тракторный завод". Как здесь живется местным - в материале Realt.
Сразу стоит сказать, что вдоль переулка находится Слепянская водная система с бесконечными парками и скверами. Здесь можно увидеть множество плакучих ив, небольших водопадов и декоративных островков. Местные считают, что такое количество зеленых зон и приближенность к природе - это основное преимущество жизни на переулке Козлова.
“Район немного разросся, но каких-то кардинальных изменений за 45 лет здесь не было”
Зоя и Галина живут на переулке Козлова уже более 45 лет. Обе полностью довольны районом и не готовы переехать отсюда.
- Дома здесь строились еще в конце 1950-х - начале 1960-х. Это хрущевки. Конечно, они маленькие по площади, но нас все устраивает, тем более семьи сами по себе небольшие. Квартиру шикарную хотелось бы, но я больше смотрю на район, где находится жилье. У нас очень спокойный переулок, вокруг много зелени, есть где прогуляться, рядом хороший канал, чистый воздух. Поэтому я не готова переехать отсюда ни в какие новостройки, - отмечает Галина.
Зоя же обращает внимание, что переулок Козлова находится практически в центре города.
- От нас совсем недалеко метро Площадь Победы, да и транспортное сообщение здесь отличное. Можно быстро добраться в нужное место: рядом находятся трамвайные пути. Для молодежи здесь тоже хорошее место - и погулять есть где, и сады, школы рядышком. У меня вот, например, дочь также живет здесь в однокомнатной квартире. Она категорически не хочет переезжать ни в какие другие районы. Здесь очень хорошо, особенно весной и летом, когда много зелени вокруг. Сам по себе район остался примерно таким же, как и во времена, когда я сюда заселилась. Да, он немного разросся, но каких-то кардинальных изменений не было.
“Если будем менять жилье, то решили также смотреть что-то в этом районе”
Возле одного из домов мы встречаем Ольгу. На переулке Козлова она живет с 2019-го года. Это их первое жилье с супругом.
- При покупке жилья мы ориентировались прежде всего на стоимость. Также важно было количество дальнейших вложений и метраж. К конкретному району привязки тогда не было. И в тот период мы осмотрели огромное количество вариантов. Были ситуации, когда приезжали на просмотр, но уже во дворе понимали, что место не наше, к нему душа не лежит. Здесь же приобрели квартиру уже с мебелью и ремонтом, поэтому сразу заехали и уже по мере сил кое-что меняли. Сложилось так, что нам сейчас очень удобно здесь жить, потому что и мне, и супругу близко добираться до работы.
Сейчас Ольга и ее муж задумываются о смене жилья.
- У нас уже есть опыт покупки, за время жизни здесь появились другие ценности, поэтому критерии поиска будут совсем другими. Например, точно не буду покупать жилье с совмещенным санузлом, как здесь. Также у нас в квартире нет балкона, поэтому в новом жилье хотим, чтобы он обязательно был. А так нас здесь даже не смущает жизнь на первом этаже. Главное - соседи хорошие, нет проблемных людей, да и шумоизоляция отличная. В новых домах она однозначно в несколько раз хуже. Кстати, забыла сказать, что наша квартира при покупке была перепланирована, и в ней кухня совмещена с комнатой. Но я знаю, что в остальных квартирах кухни очень маленькие. Если бы не эта перепланировка, я бы вряд ли купила жилье с крохотной кухней.
Девушка подчеркивает, что подбирать квартиру она также хочет в этом районе. Очень он полюбился ее семье.
- Мы к этому микрорайону уже привыкли, уезжать не хочется. Поэтому если будем менять жилье, то решили смотреть что-то неподалеку. К тому же, в новых микрорайонах много минусов, несмотря на то, что они современные. Там плотность населения гораздо выше. Здесь же микрорайон не слишком густонаселен, потому что нет высотных домов. Рядом центр города, хорошее транспортное сообщение, недалеко парковая зона, всегда есть места в детских садах и школах, что для нас важно, так как есть ребенок. А еще мне очень нравится, что здесь недалеко находится хлебозавод и часто у нас на улице пахнет выпечкой и свежим хлебом. Очень люблю этот запах.
“Дома здесь находятся в не очень хорошем состоянии и требуют ремонта”
С детства на переулке жила Александра. Сейчас она переехала также на Козлова, только уже улицу, но сюда часто приходит в гости к родителям.
- По моим ощущениям, здесь намного приятнее живется. Этот район более тихий, люди здесь спокойные и в большинстве своем дружелюбные. Там же общежития, случается разное и много шума. Поэтому я частенько прихожу сюда к родителям. Мы переехали в этот район в 2000-м году. Тогда сюда еще селили авторитетных сидельцев, если можно так сказать. Вот даже в нашем доме жил один из них. Но со временем все поменялось: уже приезжает много новых жильцов, квартиры также сдаются, но этого особо незаметно. Все вокруг очень спокойно.
Из минусов девушка отмечает то, что сами дома уже находятся в плохом состоянии и требуют ремонта.
- Квартиры в домах компактные, кухни маленькие, а также совмещенные санузлы небольшого метража. На площадке в домах по четыре квартиры - однушка, две двушки и трешка. Эти все дома - хрущевки, которые строились в 1960-х. Понятно, что сейчас их состояние не очень хорошее. Ремонт все собираются и собираются делать, но так до него дело и не доходит. Вроде конкретно в нашем доме планируют в следующем году, но как в итоге получится непонятно. У нас тут вот в соседнем доме прямо сейчас проводится капитальный ремонт. Мы с соседями-собачниками часто видимся на прогулках, когда выгуливаем своих питомцев, так они говорят, что весь процесс длится долго и тяжело. Люди уже два месяца живут без воды и газа. На площадку выведен один кран, куда жильцы всех четырех квартир ходят набирать воду. Это тяжело.
Большим преимуществом жизни на переулке Козлова девушка считает наличие нескольких парков и зеленых зон рядом. Здесь она часто гуляет со своим питомцем.
- Для собачников тут есть отличная опция, которой я сама часто пользуюсь. Один из кинологов-любителей каждые выходные недалеко в парке проводит тренировки для собак. Каждый желающий может привести своего питомца, чтобы с ним позанимались, разучили специальные команды. Это все на добровольных началах, но по опыту могу сказать, что результат с этого всего есть.
Что здесь продается?
Вариантов приобрести здесь жилье совсем немного - всего четыре. Причем стоимость варьируется от 49 500 до 114 тысяч долларов.
Так, самая дешевая квартира -
Самая дорогая из предложенных вариантов - это
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Обычно среди недостатков жизни в больших городах отмечают сильную загазованность и большое количество шума. Такое по душе не каждому. Однако в Минске есть места,...
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