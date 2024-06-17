«Категорически не хотим переезжать отсюда». Узнали у местных, как живется на переулке Козлова

“Район немного разросся, но каких-то кардинальных изменений за 45 лет здесь не было”

Зоя и Галина живут на переулке Козлова уже более 45 лет. Обе полностью довольны районом и не готовы переехать отсюда.

- Дома здесь строились еще в конце 1950-х - начале 1960-х. Это хрущевки. Конечно, они маленькие по площади, но нас все устраивает, тем более семьи сами по себе небольшие. Квартиру шикарную хотелось бы, но я больше смотрю на район, где находится жилье. У нас очень спокойный переулок, вокруг много зелени, есть где прогуляться, рядом хороший канал, чистый воздух. Поэтому я не готова переехать отсюда ни в какие новостройки, - отмечает Галина.