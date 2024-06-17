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«80% квартир уже нашли покупателей». В Depo представили дом с компактными планировками
18.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня вечером в Минске можно было встретить необычный трамвай. Оказывается, старичок не просто так вышел на линию – он презентовал новый дом в квартале Depo. Журналисты Realt прокатились на раритетном транспорте, узнали все подробности о старте продаж шестиэтажного дома и посмотрели, как выглядит готовое жилье в премиальном квартале.
Во время поездки гид Евгений Масловский (он же – кондуктор) устроил для собравшихся небольшой исторический ликбез, касающийся минского трамвая.
Если вы не знали, то первый трамвай (а точнее – конка) в столице появился в 1892 году, благодаря неутомимому Каролю Чапскому. Трамвай тогда представлял собой вагончик на 25 пассажиров, который лошади тянули по рельсам. Кстати, ездить на трамвае в те годы было модно. И хотя этот транспорт мог развивать скорость всего в 5 километров в час, желающих прокатиться всегда было много.
Интересно, что когда-то эти места (район современных улиц Кульман, Веры Хоружей, Богдановича и Красной) были заболоченной окраиной губернского города, теперь же это – самый центр столицы, сердце Минска.
У этой территории, конечно, тоже есть своя история. Накануне Первой мировой войны тут размещался Конский рынок, а в 1929 году появилось трамвайное депо, обеспечивавшее работу нового вида транспорта. После войны, когда по центру города пошли троллейбусы, депо стало трамвайно-троллейбусным. Оно проработало вплоть до начала нулевых.
Первый дом (под номером 9.2 по генплану) участникам презентации представила управляющая проектом Depo Анна Центер.
− Этот дом – особенный. Он находится в самом сердце нашего квартала. В доме будет 6 этажей и 26 квартир. Из интересного − дом будет возведен на перепаде высот в 13 метров. Это позволит расположить с одной стороны здания входы в жилую часть, а с другой – выходы во двор и дополнительные встроенные помещения: спортивный зал, велобокс и кладовые (по одной на каждую квартиру). Кстати, у дома будет общественная нагрузка – посещать спортзал смогут все жители квартала.
Анна рассказала, что еще до старта продаж на квартиры в новом доме сформировался лист ожидания. Объясняется это в том числе и тем, что в доме предлагают компактные квартиры площадью от 48 квадратных метров. Что касается цены, то квартиры в доме будет стоить от 190 до 640 тысяч долларов.
− В целом, около 80-85% квартир в квартале уже нашли своих покупателей. Сейчас мы распродаем остатки и переходим непосредственно к продажам девятой очереди, − отметила управляющая проектом Depo.
Одинаковые планировки в каждой квартире обыграли по-разному. Где-то выделили отдельные детские, где-то оборудовали рабочий кабинет, где-то предложили спальню с личной гардеробной с окном. Кстати, в одной из квартир окно мы заметили даже в санузле. Но не спешите нервничать – с внешней стороны стекло не прозрачно.
Представители застройщика рассказали, что первый шоурум, который показывали в прошлом году, уже купили. Новые же презентационные квартиры пока еще ждут своих покупателей. К слову, учитывая интерес к готовому жилью, в одном из строящихся домов будет предложено сразу 14 квартир с отделкой на выбор. Метр в такой готовой квартире будет стоить 4700-5200 долларов.
Ну а в качестве десерта нам показали пентхаус на 200 с лишним квадратов на последнем этаже. В отличие от других квартир, он также пока не продан. Мы сразу обращаем внимание на потрясающий вид из панорамных окон гостиной (он на первом фото в этом материале). По плану архитекторов через весь квартал пройдет пешеходная улица, которая как будто продлит Козлова до Красной. Именно пешеходный бульвар и будут наблюдать будущие жители этой квартиры.
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Сегодня вечером в Минске можно было встретить необычный трамвай. Оказывается, старичок не просто так вышел на линию – он презентовал новый дом в квартале Depo....
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