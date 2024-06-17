«80% квартир уже нашли покупателей». В Depo представили дом с компактными планировками

Анна рассказала, что еще до старта продаж на квартиры в новом доме сформировался лист ожидания. Объясняется это в том числе и тем, что в доме предлагают компактные квартиры площадью от 48 квадратных метров. Что касается цены, то квартиры в доме будет стоить от 190 до 640 тысяч долларов.

− В целом, около 80-85% квартир в квартале уже нашли своих покупателей. Сейчас мы распродаем остатки и переходим непосредственно к продажам девятой очереди, − отметила управляющая проектом Depo.