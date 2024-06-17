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«80% квартир уже нашли покупателей». В Depo представили дом с компактными планировками

18.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня вечером в Минске можно было встретить необычный трамвай. Оказывается, старичок не просто так вышел на линию – он презентовал новый дом в квартале Depo. Журналисты Realt прокатились на раритетном транспорте, узнали все подробности о старте продаж шестиэтажного дома и посмотрели, как выглядит готовое жилье в премиальном квартале.


Началась наша экскурсия с конечной остановки трамваев на площади Мясникова. В атмосферный трамвай прошлого века пускали по специальным билетикам, которые приглашенным «продавал» колоритный кондуктор.



Во время поездки гид Евгений Масловский (он же – кондуктор) устроил для собравшихся небольшой исторический ликбез, касающийся минского трамвая.

Если вы не знали, то первый трамвай (а точнее – конка) в столице появился в 1892 году, благодаря неутомимому Каролю Чапскому. Трамвай тогда представлял собой вагончик на 25 пассажиров, который лошади тянули по рельсам. Кстати, ездить на трамвае в те годы было модно. И хотя этот транспорт мог развивать скорость всего в 5 километров в час, желающих прокатиться всегда было много.


А вот электрическим минский трамвай стал только в 1929 году (на 30 с лишним лет позже Витебска). Первый трамвайный маршрут начинался от товарной станции и заканчивался на Комаровке. Практически этим же маршрутом проехали и участники презентации нового квартала.


Интересно, что когда-то эти места (район современных улиц Кульман, Веры Хоружей, Богдановича и Красной) были заболоченной окраиной губернского города, теперь же это – самый центр столицы, сердце Минска.


Наш трамвайчик буквально за 15 минут добрался от вокзала до площади Победы. Здесь уже видны краны строящегося квартала Depo.


У этой территории, конечно, тоже есть своя история. Накануне Первой мировой войны тут размещался  Конский рынок, а в 1929 году появилось трамвайное депо, обеспечивавшее работу нового вида транспорта. После войны, когда по центру города пошли троллейбусы, депо стало трамвайно-троллейбусным. Оно проработало вплоть до начала нулевых.


Новая жизнь у территории рядом с площадью Победы началась с 2017 года.  Перспективный участок выкупил с аукциона застройщик «А-100 Девелопмент» и начал воплощать в жизнь один из своих самых амбициозных проектов.


Сейчас в квартале полностью построены и сданы 3 дома. Еще 3 шестиэтажки находятся на разных этапах строительства: один из них сдадут в эксплуатацию совсем скоро, еще две – в следующем году.


Ну а в данный момент застройщик приступает к началу строительства девятой очереди проекта, которая будет состоять из четырех домов. Эту группу зданий только-только начинают строить. Пока что на ее месте можно увидеть лишь горы песка, а уже через несколько лет тут будет кипеть жизнь.


Первый дом (под номером 9.2 по генплану) участникам презентации представила управляющая проектом Depo Анна Центер.

− Этот дом – особенный. Он находится в самом сердце нашего квартала. В доме будет 6 этажей и 26 квартир. Из интересного − дом будет возведен на перепаде высот в 13 метров. Это позволит расположить с одной стороны здания входы в жилую часть, а с другой – выходы во двор и дополнительные встроенные помещения: спортивный зал, велобокс и кладовые (по одной на каждую квартиру). Кстати, у дома будет общественная нагрузка – посещать спортзал смогут все жители квартала.


Анна рассказала, что еще до старта продаж на квартиры в новом доме сформировался лист ожидания. Объясняется это в том числе и тем, что в доме предлагают компактные квартиры площадью от 48 квадратных метров. Что касается цены, то квартиры в доме будет стоить от 190 до 640 тысяч долларов.

− В целом, около 80-85% квартир в квартале уже нашли своих покупателей. Сейчас мы распродаем остатки и переходим непосредственно к продажам девятой очереди, − отметила управляющая проектом Depo.


После презентации нового дома журналистам показали квартиры-шоурумы в одном из сданных домов. Так, сейчас к покупке доступны три квартиры площадью 122-124 квадрата. Это жилье располагается друг над другом – на первом, втором и третьем этажах.




В каждой квартире присутствует свой стиль отделки: сдержанный «Лен», стильный «Кашемир» и дерзкий «Шелк».




Одинаковые планировки в каждой квартире обыграли по-разному. Где-то выделили отдельные детские, где-то оборудовали рабочий кабинет, где-то предложили спальню с личной гардеробной с окном. Кстати, в одной из квартир окно мы заметили даже в санузле. Но не спешите нервничать – с  внешней стороны стекло не прозрачно.


Представители застройщика рассказали, что первый шоурум, который показывали в прошлом году, уже купили. Новые же презентационные квартиры пока еще ждут своих покупателей. К слову, учитывая интерес к готовому жилью, в одном из строящихся домов будет предложено сразу  14 квартир с отделкой на выбор. Метр в такой готовой квартире будет стоить 4700-5200 долларов.


Ну а в качестве десерта нам показали пентхаус на 200 с лишним квадратов на последнем этаже. В отличие от других квартир, он также пока не продан. Мы сразу обращаем внимание на потрясающий вид из панорамных окон гостиной (он на первом фото в этом материале). По плану архитекторов через весь квартал пройдет пешеходная улица, которая как будто продлит Козлова до Красной. Именно пешеходный бульвар и будут наблюдать будущие жители этой квартиры. 


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня вечером в Минске можно было встретить необычный трамвай. Оказывается, старичок не просто так вышел на линию – он презентовал новый дом в квартале Depo....
 
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