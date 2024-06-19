Здесь будет новый загс? Посмотрели, как идет реконструкция исторических зданий в Лошицком парке

Новобрачным будут доступны такие услуги, как выездная церемония на летней террасе и свадебная роспись на воде. Рядом со строениями запроектирована просторная площадь, где будут проводиться районные и городские мероприятия, включая ярмарки и выставки, а также автостоянка на 75 машино-мест.

Ну а на улице появится игровая зона, выполненная в виде старинной мельницы.