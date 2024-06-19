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Здесь будет новый загс? Посмотрели, как идет реконструкция исторических зданий в Лошицком парке

19.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Реконструкцию этих атмосферных зданий обсуждают, кажется, уже лет 20. Тем не менее, исторические постройки возле Лошицкого парка долгое время стояли заброшенными. Работы здесь начались в прошлом году. В начале лета мы съездили в Лошицу и проверили, как движется дело.


Конечно, про эти старинные здания, расположенные в районе улицы Чижевских, знают многие минчане. Ведь именно здесь рядом с прудом располагается один из входов в Лошицкий парк.

До революции они имели четкое предназначение – в них размещались винокурня, мельница и другие постройки, принадлежавшие роду Прушинских, а потом и Любанских.


А вот в советское время производственные здания приспособили под жилье. Трудно поверить, но тут были квартиры, в которых вплоть до нулевых жили люди. Затем жителей исторических построек расселили, а сами здания стали готовить к реконструкции.


Сегодня три объекта полностью очищены от ветхих пристроек и других «наростов», появившихся за долгое время эксплуатации.


Так, рядом с бывшей винокурней уже нет белой двухэтажной пристройки.


Мельница осталась без крыши и хозяйственных помещений. Вероятно, каркас здания потребовал усиления − сейчас дом стянут стальными балками.


А длинный дом, выходящий  фасадом на Чижевских (он был наполовину каменным, наполовину – деревянным) и вовсе снесли. От него осталась только небольшая кирпичная постройка.


В настоящий момент вся территория стройки огорожена забором. И если раньше к парку все-таки можно было подобраться, то теперь посетителям лучше воспользоваться другими входами. Или как вариант − искать дикие тропы в густой прибрежной растительности.


На момент нашего визита активных работ на стройке не велось. Только возле здания мельницы стояли грузовик и кран-погрузчик, с которого рабочие разгружали какие-то материалы.


На паспорте объекта, который висит у входа на стройплощадку, точных сроков окончания реконструкции пока нет.


Впрочем, будущее трех уцелевших зданий в Лошицком парке уже известно. В исторических постройках, которые планируют воссоздать в прежнем виде, появятся гостиница, загс и ресторан. Эксплуатирующей организацией комплекса назначен отель «Европа», заказчиком − «Минская спадчина», а генподрядчиком − СУ-19 Стройтреста № 1.



Весной директор отеля «Европа» Дмитрий Куприянюк рассказывал «Минск-Новостям», что на территории парка появится многофункциональный комплекс, где планируется разместить заведения общепита, включая пиццерии, кафе и не только.


Самый сложный объект для строителей − здание, где будет отель и ресторан на 85 посадочных мест. Интерьерные решения для него полностью готовы. Тут найдется место и большому залу для бракосочетаний.


Новобрачным будут доступны такие услуги, как выездная церемония на летней террасе и свадебная роспись на воде. Рядом со строениями запроектирована просторная площадь, где будут проводиться районные и городские мероприятия, включая ярмарки и выставки, а также автостоянка на 75 машино-мест.

Ну а на улице появится игровая зона, выполненная в виде старинной мельницы.


 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкцию этих атмосферных зданий обсуждают, кажется, уже лет 20. Тем не менее, исторические постройки возле Лошицкого парка долгое время стояли заброшенными....
 
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