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«Не верилось, что это произойдет». Посмотрели, как сносят частный сектор в Минске
21.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наш сегодняшний репортаж нельзя назвать веселым или жизнеутверждающим. Прямо сейчас на юге Минска прощаются со своими домами десятки семей. Речь о территории рядом с Лошицким парком, где по плану градостроителей в будущем должны появиться многоквартирные дома для минчан. Ну а жилье тех, кто прожил тут 30-50-70 лет, прямо сейчас ровняют с землей бульдозеры. Мы прошлись по опустевшим за последние месяцы улицам, пообщались с теми, кто расстается со своими домами, и посмотрели, как проходит снос.
Мы проходим по старому Лошицкому проезду и встречаем еще одну хату – в этом желтом доме, вероятно, жила большая семья. Заглянуть внутрь постройки на момент съемок мог любой желающий. Так, вместе с нами рядом с домом крутится стайка местной детворы.
− Тут в комнатах мебель осталась, а наверху еще и чердак есть, но туда забраться сложно, − сообщает мне один из мальчишек.
Идем по улице Чижевских по направлению к парку. Большая часть домов тут пока на своем месте. Так, не тронута хата рядом с памятником Марии и Елене Чижевским и Надежде Моисеевой. Этот монумент создал скульптор Валентин Занкович. Он посвящен памяти местных подпольщиц − 45-летней учительницы Марии Чижевской, ее 19-летней дочери Елены и студентки медицинского института Надежды Моисеевой. Женщины готовили подрыв генерального комиссара Беларуси Карла фон Готберга, но взрывчатку нашла нацистская служба охраны. Больше месяца подпольщиц пытали в гестапо, а потом повесили в родной деревне.
Готовя репортаж, мы знакомимся с мужчиной, чей дом до недавнего времени также располагался на улице Лошицкой. Андрей рассказывает нам свою историю:
− Этот дом строил еще дедушка моей жены. Он работал на Камвольном комбинате, и в 1953 году ему дали тут землю. Ну а с 1999 года в доме поселились мы с семьей – женой и двумя дочками. Я тут многое переделал, сделал пристройку. Про снос мы слышали уже давно, но все не верилось, что это когда-то произойдет.
По словам Андрея, желания переезжать из родных стен у него не было. К тому же, у мужчины и его семьи возникли вопросы к жилью, которое им предложили взамен дома. Минчане пробовали решить проблему − ходили на прием к чиновникам, пытались обжаловать уже принятые решения суда.
− Получилось, что мы какие-то сроки прозевали, какие-то сроки они прозевали. Я надеялся, что нам удастся договориться о каком-то приемлемом варианте. Думал, нас никто не тронет, но в итоге, УКС Мингорисполкома подал в суд и в мае к нам просто пришли из ОПИ с решением о выселении. Показали документы и просто начали грузить наши вещи в машину! Все это продолжалось до 5 утра следующего дня. Какой стресс мы пережили – не рассказать. Вот так прожили тут почти 30 лет, а выселили нас за один день. Принудительно перевезли в многоэтажку в Малиновке. Во время переезда поломали нам половину мебели, а там в этой квартире и замок сломан, и ручка сломана, и щели повсюду, и ни одной лампочки. Да, мы подписали акт приемки, но все нюансы разглядели только потом.
Минчанин понимает, что все службы действовали по закону, но семья не ожидала, что к ним отнесутся так неуважительно. Андрей говорит, что после принудительного выселения хотел поехать обратно в дом − снять батареи, но ему сказали, что это больше не его собственность.
− Ничего не смог забрать – ни окон, ни дверей, ни батарей. Ну а потом сюда забрались бомжи и сдали это все на металлолом.
Женщина говорит, что владельцам коттеджей в УКСе Мингорисполкома также сказали готовиться к сносу.
− Мы были в прошлом году у них, и нам сказали, что сначала закончат улицу Чижевских полностью, а потом уже возьмутся за нас. Говорили, что может в конце этого года уже будут предлагать квартиры, но точных сроков нам пока неизвестно. Может быть, год надо будет подождать, может меньше. Да, некоторые жители судятся, но не думаю, что это поможет. Всех нас снесут. Не хочется уезжать, но другого выхода нет, мы свыклись уже с этой мыслью.
Местная жительница пояснила, что пока не трогают три улицы частного сектора.
− Вы знаете, нас пока эта стройка никак не касается. Вот когда там (показывает в сторону восьмой Лошицы) многоэтажки строили, рыли траншеи, тогда люди не знали, куда спасаться от этой пыли и грязи. А сейчас конкретно возле нас тихо. Да, к парку уже, как раньше, не пройдешь и по Чижевских не погуляешь, но возле домов все хорошо. Вообще, нам сказали, что для нас всех, кто тут сейчас остался, будут строить дом в Лошице. Построят и переселят. Но как там на самом деле будет, я не знаю.
Недавно снос в Лошице
− Единовременно всех выселить и снести дома невозможно. Кто-то согласен с предлагаемым вариантом решения его имущественных прав, а кто-то отстаивает иное мнение вплоть до обращения в суд.
Глава администрации отметил, что УКС Мингорисполкома принимает меры по недопущению попадания посторонних в отселенные дома: эта территория находится в поле зрения автопатрулей Ленинского РУВД.
− Снос и новое строительство − постоянный процесс, который в Лошице идет не один год. Многие собственники соглашаются на переезд в другие районы, их устраивают предлагаемые варианты. Некоторые владельцы хотели бы и дальше проживать где-то поблизости. Такая возможность у них будет. В частности для переселения жителей в Лошице-5 «МАПИД» построит два многоквартирных дома − № 5.3 и 5.4 по генплану.
Каким будет новый микрорайон?
Проект пятой Лошицы разрабатывают специалисты института «Минскпроект». Предполагается, что застройка тут будет разноэтажная. Ближе к парку планируют возвести 3-5 этажные дома в индивидуальном исполнении. Дальше вырастут здания на 7-8 этажей со встроенными помещениями и подземными автостоянками. Ну а на пересечении магистральных улиц разместят высотки по 14 этажей. Помимо домов, в Лошице-5 запланированы два детских сада, школа и пешеходный бульвар, который пройдет по центру всего микрорайона.
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Наш сегодняшний репортаж нельзя назвать веселым или жизнеутверждающим. Прямо сейчас на юге Минска прощаются со своими домами десятки семей. Речь о территории...
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