«Не верилось, что это произойдет». Посмотрели, как сносят частный сектор в Минске

По словам Андрея, желания переезжать из родных стен у него не было. К тому же, у мужчины и его семьи возникли вопросы к жилью, которое им предложили взамен дома. Минчане пробовали решить проблему − ходили на прием к чиновникам, пытались обжаловать уже принятые решения суда.

− Получилось, что мы какие-то сроки прозевали, какие-то сроки они прозевали. Я надеялся, что нам удастся договориться о каком-то приемлемом варианте. Думал, нас никто не тронет, но в итоге, УКС Мингорисполкома подал в суд и в мае к нам просто пришли из ОПИ с решением о выселении. Показали документы и просто начали грузить наши вещи в машину! Все это продолжалось до 5 утра следующего дня. Какой стресс мы пережили – не рассказать. Вот так прожили тут почти 30 лет, а выселили нас за один день. Принудительно перевезли в многоэтажку в Малиновке. Во время переезда поломали нам половину мебели, а там в этой квартире и замок сломан, и ручка сломана, и щели повсюду, и ни одной лампочки. Да, мы подписали акт приемки, но все нюансы разглядели только потом.