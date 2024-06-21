14 тысяч долларов за участок в 30 км от Минска. Результаты земельного аукциона

Напомним, что на аукционе в мае этого года участок на ул. Михайловская, 12, продан за 68 205 рублей, или 21 153 доллара. Начальная цена на лот составила 35 000 рублей. За него боролись 7 человек. На мартовском аукционе участок на ул. Михайловская, 10, был реализован за 62 500 рублей, или 19 204 доллара. За лот боролись 4 человека. В феврале земельный надел на ул. Михайловская, 10 А, удалось продать за 62 004 рубля, или 19 142 доллара. На лот претендовали 3 человека. На аукционе в январе этого года участок на ул. Михайловской, 12, продан за 101 000 рублей, или 32 002 доллара. На него претендовали 4 человека.

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.