Бросил пить, уехал на Байкал в сланцах, восстанавливает дом деда. Удивительная история парня с Полесья

Мы приехали в агрогородок Рубель, что находится на юге Беларуси. 50 лет назад тут была самая большая деревня страны. Сейчас же людей здесь меньше, чем в довоенные годы, но пустым агрогородок точно назвать нельзя. За час здесь проезжает больше повозок с лошадьми, чем машин.

- У нас это до сих пор основной вид транспорта. Если видите, что кто-то в районе на повозке, знайте, это рубельцы.