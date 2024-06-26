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Названы самые популярные микрорайоны Минска для покупки квартир на вторичке. Вот они
26.06.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Больше всего квартир в столице в 2024-м покупают в Минск Мире - там совершено почти 12% от всех сделок этого года. Это следует из данных
Realt сделал большой
Вы наверняка заметили, что нижний порог сделок - подозрительно маленький. Но дело в том, что это именно те данные, которые стороны сделки прописывают в официальных документах. Это тоже своеобразный индикатор рынка.
Полную же картину по ценам в каждом районе можно посмотреть самостоятельно в
Цена за первый аналитический отчет по микрорайону - 5 рублей. Цена за второй и последующие - 3 рубля. А весь отчет по Минску стоит 79 рублей.
Эта информация поможет вам лучше ориентироваться в том, по каким итоговым ценам покупают квартиры в Минске прямо сейчас. Ведь цена предложения часто выше, чем окончательная стоимость квартиры.
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Больше всего квартир в столице в 2024-м покупают в Минск Мире - там совершено почти 12% от всех сделок этого года. Это следует из данных новой аналитики Realt о вторичном...
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