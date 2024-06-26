Названы самые популярные микрорайоны Минска для покупки квартир на вторичке. Вот они

Источник материала: realt.by

Больше всего квартир в столице в 2024-м покупают в Минск Мире - там совершено почти 12% от всех сделок этого года. Это следует из данных новой аналитики Realt о вторичном рынке недвижимости. Рассказываем, какие еще микрорайоны в лидерах по сделкам.

Realt сделал большой аналитический материал по сделкам на вторичном рынке квартир Минска. Мы разделили город на 70 микрорайонов и собрали данные по каждому из них. Узнали, какие квартиры, на каких улицах и в каких домах там покупали. Цены реальных сделок - тоже имеются. Вот пример нескольких слайдов:

А еще по этой аналитике можно посмотреть, в каких именно микрорайонах Минска сейчас покупают больше всего жилья. Итак, на первом месте, ожидаемо, Минск Мир. Там в 2024 году совершили 11,7% сделок с квартирами на вторичке. Цены - от 31,8 до 140 тысяч долларов.

На втором месте - микрорайон Лебяжий, где в 2024 году совершено 4,6% сделок. Цены - от 35,6 до 433 тысяч долларов.

На третьем месте - Серебрянка. Там в 2024 году совершили 3,8% сделок. Цены - от 31,5 до 199 тысяч долларов.

Вы наверняка заметили, что нижний порог сделок - подозрительно маленький. Но дело в том, что это именно те данные, которые стороны сделки прописывают в официальных документах. Это тоже своеобразный индикатор рынка.

Полную же картину по ценам в каждом районе можно посмотреть самостоятельно в новой аналитике Realt . Причем купить ее можно как целиком для всего Минска, так и отдельно для каждого микрорайона.

Цена за первый аналитический отчет по микрорайону - 5 рублей. Цена за второй и последующие - 3 рубля. А весь отчет по Минску стоит 79 рублей.

Эта информация поможет вам лучше ориентироваться в том, по каким итоговым ценам покупают квартиры в Минске прямо сейчас. Ведь цена предложения часто выше, чем окончательная стоимость квартиры.