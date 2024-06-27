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В Зеленой гавани начали строить и продавать лайнхаусы. Чем интересны эти дома и кому они подходят?
27.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жить в своем доме на природе и при этом иметь рядом все блага цивилизации (дороги, стильное благоустройство, инфраструктуру) — это ли не мечта? В Беларуси ближе всего к ее исполнению подошел жилой комплекс
Для того чтобы посмотреть на
— Вновь мы вывели этот продукт на рынок в 2023 году, когда увидели заинтересованность в таком формате жилья. При этом учли отзывы и пожелания покупателей, улучшив и модернизировав проект. Наши новые лайнхаусы расположатся в очень живописном месте — в
— В чем ключевые особенности лайнхаусов? Откуда вообще пришла к нам эта концепция?
— Покупая квартиру в лайнхаусе, ты покупаешь не просто жилье. С одной стороны, ты живешь фактически в собственном загородном доме, с отдельным участком, а с другой стороны — ты получаешь комфорт и удобства двухуровневой квартиры. Наши лайны и тауны за эти годы стали визитной карточкой Зеленой гавани, которая на 100% отражает концепцию «жить полной жизнью». Первые подобные дома появились во Франции еще в 17 веке, затем они получили широкое распространение в Англии, а далее их стали строить по всей Европе и в США. Очень много блокированной застройки (то есть, жилых домов с общими стенами и отдельными выходами) сейчас возводится в скандинавских странах. Это современная, минималистичная, композиционно-выверенная архитектура.
По поводу отличий можно сказать, что лайнхаус — это улучшенная версия таунхауса. Так,
— Почему покупатели выбирают лайнхаусы? Насколько комфортной может быть жизнь в таком доме? Кому подходит этот формат жилья?
— Ты приезжаешь из Минска домой и оказываешься на природе. При этом вся цивилизация находится тут же, рядом, а о твоем комфортном проживании (работе всех сетей и благоустройстве территории) заботится управляющая организация.
Среди наших покупателей — семьи с детьми, молодые пары, люди постарше. Главное, что всем им интересен этот необычный формат недвижимости. Для белорусов традиционно делать сложнейший выбор между квартирой и собственным домом. В случае же с лайнхаусом выбирать не придется.
— Какие планировки в лайнхаусах сейчас предлагает застройщик?
— Общая площадь каждой квартиры составляет 143 квадратных метра. Во всех квартирах у нас предусмотрены высокие потолки (2,8 метра), алюминиевые окна в пол, собственная котельная.
Уникальный формат лайнхаусов, которые мы строим из монолита, позволяет разделить гостевую и приватную части. На первом этаже дома проходит вся общественная жизнь, а на втором находятся спальни.
Так, снизу мы запроектировали прихожую, кладовую, котельную, гостевой санузел и кухню-гостиную. На втором этаже предусмотрено место для двух санузлов, а также двух или трех спальных комнат. Так как мы сдаем жилье со свободной планировкой, будущие хозяева могут выделить себе кабинет, организовать детскую комнату или мастер-спальню с отдельным санузлом и гардеробной.
— Один из самых больших плюсов лайнхаусов — это собственные участки. Что можно реализовать на этих пространствах?
— Участки у лайнхаусов достаточно большие. Площадь территории у каждой квартиры составит примерно 150 квадратов или полторы сотки. А так как мы везде по максимуму сохраняем имеющиеся деревья, будущие жители могут получить участок со взрослыми хвойными и лиственными деревьями.
Что можно реализовывать на этих пространствах? Вариантов использования участка — масса! Можно просто оставить участок в газоне, можно замостить его каким-то интересным покрытием, можно сделать зону барбекю и дополнительную террасу, а можно отдать всю территорию под детские активности. Это могут быть батуты, бассейны, горки, песочницы или еще что-то. Мы видим, что кто-то из наших жителей обустраивает пространство для встречи гостей, кто-то вешает проектор, раскладывает кресла-мешки и получает кинотеатр на свежем воздухе.
— А не мешают ли соседские активности друг другу?
— Когда ты понимаешь и принимаешь философию таунхауса или лайнхауса, то у тебя не возникнет желания как-то мешать соседям и создавать окружающим какие-то неудобства. Мы видим, что люди, которые выбирают этот формат недвижимости, формируют определенное комьюнити, живущее по принципам добрососедства и взаимоуважения.
— В лайнхаусах предусмотрены открытые балконы, а их как можно использовать?
— Да, в каждом
— Кстати, а в какой части Зеленой гавани строятся лайнхаусы? Что будет по соседству с домами?
— Мы строим лайнхаусы в
С одной стороны у лайнхаусов будут таунхаусы, с другой — взрослые деревья, которые отделяют гольф-поля от застройки. Въезд в квартал ограничим шлагбаумом.
— Какая инфраструктура будет расположена рядом с лайнхаусами?
— В шаговой доступности от лайнхаусов будет двухэтажный паркинг, в котором мы предусмотрели открытие коммерческих помещений. Акцент в этой локации будет сделан на спортивной функции. Там мы запроектировали тренажерный зал с панорамными окнами, магазин спорттоваров и здорового питания. Чуть подальше, в кварталах по соседству с
За 10-15 минут жители лайнхаусов смогут дойти до центральной площади или других объектов инфраструктуры. Так, ближе к ситихаусам мы построим детский сад и школу. Недалеко от въезда в комплекс появится первый торговый центр. В целом мы ориентируемся на концепцию 15-минутного города, когда все необходимые тебе сервисы находятся в пешей доступности.
Сколько стоит жилье в лайнхаусе?
В настоящий момент цена квадратного метра в лайнхаусах начинается от 1950 долларов/м² (расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь). Крайние квартиры в домах обойдутся чуть дороже. У потенциальных покупателей есть возможность покупки лайнхауса в кредит по партнерским программам, а также — в рассрочку до конца строительства.
Для того чтобы познакомиться с комплексом, лучше всего записаться на консультацию к менеджерам и вместе прогуляться по всей Зеленой гавани или проехать на электросамокатах. Только так вы сможете прочувствовать неповторимую атмосферу комфортной загородной жизни.
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Жить в своем доме на природе и при этом иметь рядом все блага цивилизации (дороги, стильное благоустройство, инфраструктуру) — это ли не мечта? В Беларуси ближе...
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