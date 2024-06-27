ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Зеленой гавани начали строить и продавать лайнхаусы. Чем интересны эти дома и кому они подходят?

27.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Жить в своем доме на природе и при этом иметь рядом все блага цивилизации (дороги, стильное благоустройство, инфраструктуру) — это ли не мечта? В Беларуси ближе всего к ее исполнению подошел жилой комплекс Зеленая гавань. В этом «городе на природе» с малоэтажной застройкой можно жить круглогодично, не отказывая себе в комфорте и пользуясь доступностью всей инфраструктуры. Сейчас в комплексе строят квартал с лайнхаусами. О том, что это за тип жилья, кому он подойдет и сколько будет стоить — наш материал.


Для того чтобы посмотреть на лайнхаусы, мы отправились непосредственно в Зеленую гавань. Путь от МКАД до нового жилого комплекса занимает около 5 минут. В настоящий момент в квартал уже ходит маршрутка. Въезд пока осуществляется по старой дороге, однако совсем скоро тут откроется новая. Ее контуры уже отлично просматриваются.



Мы подъезжаем к офису застройщка. Он теперь находится рядом с новой площадью Зеленой гавани. Тут уже работают магазин продуктов, фруктовая лавка, готовится к открытию кафе.



О том, что такое лайнхаусы, нам рассказывает продакт-менеджер компании-застройщика «А-100 Девелопмент» Александр Кучур. Строительство первых таких домов в Зеленой гавани началось в 2020 году. Их разместили на центральном бульваре комплекса.



Александр Кучур

— Вновь мы вывели этот продукт на рынок в 2023 году, когда увидели заинтересованность в таком формате жилья. При этом учли отзывы и пожелания покупателей, улучшив и модернизировав проект. Наши новые лайнхаусы расположатся в очень живописном месте — в «Долине холмов». У этих домов будут шикарные витражные окна в гостиной и увеличенные земельные участки. Всего мы запроектировали 10 квартир в лайнхаусах. Это — эксклюзивный продукт, который станет настоящим украшением квартала. Сдать лайнхаусы планируем уже в конце этого года.



 В чем ключевые особенности лайнхаусов? Откуда вообще пришла к нам эта концепция?

— Покупая квартиру в лайнхаусе, ты покупаешь не просто жилье. С одной стороны, ты живешь фактически в собственном загородном доме, с отдельным участком, а с другой стороны — ты получаешь комфорт и удобства двухуровневой квартиры. Наши лайны и тауны за эти годы стали визитной карточкой Зеленой гавани, которая на 100% отражает концепцию «жить полной жизнью». Первые подобные дома появились во Франции еще в 17 веке, затем они получили широкое распространение в Англии, а далее их стали строить по всей Европе и в США. Очень много блокированной застройки (то есть, жилых домов с общими стенами и отдельными выходами) сейчас возводится в скандинавских странах. Это современная, минималистичная, композиционно-выверенная архитектура.



 Чем лайнхаусы отличаются от таунхаусов?

— Вид застройки один и тот же — блокированные жилые дома, собранные в одну линию и имеющие общий цоколь. В одной линии может быть 3, 4, 5 или более квартир. Фактически это отдельные дома, которые для эффективности собраны в одну линию.



По поводу отличий можно сказать, что лайнхаус — это улучшенная версия таунхауса. Так, лайнхаусы больше по площади, у них премиальная отделка и более просторный придомовой участок. Также у лайнхауса есть навес для автомобиля, под которым очень удобно оставлять машину. Получается, что автомобиль защищен от осадков, кроме того — сюда можно вывести розетку для зарядки «электричек».



 Почему покупатели выбирают лайнхаусы? Насколько комфортной может быть жизнь в таком доме? Кому подходит этот формат жилья?

— Ты приезжаешь из Минска домой и оказываешься на природе. При этом вся цивилизация находится тут же, рядом, а о твоем комфортном проживании (работе всех сетей и благоустройстве территории) заботится управляющая организация.



Среди наших покупателей — семьи с детьми, молодые пары, люди постарше. Главное, что всем им интересен этот необычный формат недвижимости. Для белорусов традиционно делать сложнейший выбор между квартирой и собственным домом. В случае же с лайнхаусом выбирать не придется. Лайнхаус прекрасно совмещает в себе два типа недвижимости.



— Какие планировки в лайнхаусах сейчас предлагает застройщик?

— Общая площадь каждой квартиры составляет 143 квадратных метра. Во всех квартирах у нас предусмотрены высокие потолки (2,8 метра), алюминиевые окна в пол, собственная котельная.

Уникальный формат лайнхаусов, которые мы строим из монолита, позволяет разделить гостевую и приватную части. На первом этаже дома проходит вся общественная жизнь, а на втором находятся спальни.

Так, снизу мы запроектировали прихожую, кладовую, котельную, гостевой санузел и кухню-гостиную. На втором этаже предусмотрено место для двух санузлов, а также двух или трех спальных комнат. Так как мы сдаем жилье со свободной планировкой, будущие хозяева могут выделить себе кабинет, организовать детскую комнату или мастер-спальню с отдельным санузлом и гардеробной.



Лайнхаусы на рендерах

Из гостиной первого этажа можно будет выйти прямо на участок. Второй этаж дополнит балкон с видом на окрестности.



Выход на террасу (рендер)


Фасадная часть лайнхауса (рендер)

Мы решаем продолжить интервью на природе, чтобы посмотреть уже построенные кварталы Зеленой гавани. Гуляя по уютным тропинкам комплекса, отмечаем тишину и красоту вокруг. После шумного города кажется, что ты попал в другой мир.



— Один из самых больших плюсов лайнхаусов — это собственные участки. Что можно реализовать на этих пространствах?

— Участки у лайнхаусов достаточно большие. Площадь территории у каждой квартиры составит примерно 150 квадратов или полторы сотки. А так как мы везде по максимуму сохраняем имеющиеся деревья, будущие жители могут получить участок со взрослыми хвойными и лиственными деревьями.



Что можно реализовывать на этих пространствах? Вариантов использования участка — масса! Можно просто оставить участок в газоне, можно замостить его каким-то интересным покрытием, можно сделать зону барбекю и дополнительную террасу, а можно отдать всю территорию под детские активности. Это могут быть батуты, бассейны, горки, песочницы или еще что-то. Мы видим, что кто-то из наших жителей обустраивает пространство для встречи гостей, кто-то вешает проектор, раскладывает кресла-мешки и получает кинотеатр на свежем воздухе. 

Еще очень классно на участке чувствуют себя домашние питомцы — благодаря наличию приватной территории у них есть возможность проводить весь день на свежем воздухе



 А не мешают ли соседские активности друг другу?

— Когда ты понимаешь и принимаешь философию таунхауса или лайнхауса, то у тебя не возникнет желания как-то мешать соседям и создавать окружающим какие-то неудобства. Мы видим, что люди, которые выбирают этот формат недвижимости, формируют определенное комьюнити, живущее по принципам добрососедства и взаимоуважения. 

 В лайнхаусах предусмотрены открытые балконы, а их как можно использовать?

— Да, в каждом лайнхаусе будет открытый балкон, выходящий на лицевую часть дома. Он расположится со стороны мастер-спальни, то есть, пара может обустроить себе небольшую зону отдыха — поставить стульчики, стол, цветы. Тем более, площадь балкона это позволяет. Никакой проездной дороги рядом не будет. Это закрытый квартал, поэтому выйти утром на балкон, попить кофе или сделать зарядку можно будет совершенно без проблем.



 Кстати, а в какой части Зеленой гавани строятся лайнхаусы? Что будет по соседству с домами?

— Мы строим лайнхаусы в квартале «Долина холмов». Это премиальный квартал, который максимально приближен к гольф-полям. Там будет только жилье бизнес-класса с авторской архитектурой, интересным благоустройством, модными современными фасадами — это таунхаусы, лайнхаусы, урбан-виллы. 

С одной стороны у лайнхаусов будут таунхаусы, с другой — взрослые деревья, которые отделяют гольф-поля от застройки. Въезд в квартал ограничим шлагбаумом.



Так сейчас выглядят строящиеся лайнхаусы (они расположены справа)

 Какая инфраструктура будет расположена рядом с лайнхаусами?

— В шаговой доступности от лайнхаусов будет двухэтажный паркинг, в котором мы предусмотрели открытие коммерческих помещений. Акцент в этой локации будет сделан на спортивной функции. Там мы запроектировали тренажерный зал с панорамными окнами, магазин спорттоваров и здорового питания. Чуть подальше, в кварталах по соседству с «Долиной холмов», также появятся продуктовые магазины, кафе, обучающие студии, детские развивающие центры.



За 10-15 минут жители лайнхаусов смогут дойти до центральной площади или других объектов инфраструктуры.  Так, ближе к ситихаусам мы построим детский сад и школу. Недалеко от въезда в комплекс появится первый торговый центр. В целом мы ориентируемся на концепцию 15-минутного города, когда все необходимые тебе сервисы находятся в пешей доступности.



 А на что будут выходить окна лайнхаусов?

— Все квартиры получат шикарные виды на окружающую природу. Причем, шикарные — без преувеличения. Ведь окна гостиных будут выходить на сохраненную зеленую зону, где не предполагается никакой вырубки.



Сколько стоит жилье в лайнхаусе?

В настоящий момент цена квадратного метра в лайнхаусах начинается от 1950 долларов/м² (расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь). Крайние квартиры в домах обойдутся чуть дороже. У потенциальных покупателей есть возможность покупки лайнхауса в кредит по партнерским программам, а также — в рассрочку до конца строительства.


Для того чтобы познакомиться с комплексом, лучше всего записаться на консультацию к менеджерам и вместе прогуляться по всей Зеленой гавани или проехать на электросамокатах. Только так вы сможете прочувствовать неповторимую атмосферу комфортной загородной жизни.

Спланируйте свой визит! Позвоните по номеру +375 (29) 326−19−06 или оставьте заявку на сайте Зеленой гавани.


Сегодня «Зеленая гавань» − это масштабный комплекс на 220 гектаров. Из них на 50 гектарах уже построены 6 ситихаусов, 59 коттеджей, 31 таунхаус и лайнхаусы. К концу 2026 года комплекс станет домом для 4 тысяч человек, а к завершению строительства здесь будет около 20 тысяч жителей.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жить в своем доме на природе и при этом иметь рядом все блага цивилизации (дороги, стильное благоустройство, инфраструктуру) — это ли не мечта? В Беларуси ближе...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Названы самые популярные микрорайоны Минска для покупки квартир на вторичке. Вот они
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.06.2024
Mir24.TV Belarus
27.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика