В Зеленой гавани начали строить и продавать лайнхаусы. Чем интересны эти дома и кому они подходят?

— Почему покупатели выбирают лайнхаусы? Насколько комфортной может быть жизнь в таком доме? Кому подходит этот формат жилья?

— Ты приезжаешь из Минска домой и оказываешься на природе. При этом вся цивилизация находится тут же, рядом, а о твоем комфортном проживании (работе всех сетей и благоустройстве территории) заботится управляющая организация.