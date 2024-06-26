«До 12.00 каждый день будет скидка». Сходили в первый магазин «Подружка» в Беларуси

Магазин косметики и парфюмерии «Подружка» открылся на первом этаже торгового центра, ровно напротив «Лэтуаля», который пришел в Беларусь весной этого года.

Оценить, насколько белорусам интересен новый магазин, пока что сложно: из-за технических сложностей он не открылся в 10 утра, как было запланировано. Но пару девушек ждали у входа еще до 10 часов.

Мы зашли в магазин до открытия и посмотрели, что там продается.