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«До 12.00 каждый день будет скидка». Сходили в первый магазин «Подружка» в Беларуси
26.06.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в ТЦ Minsk City Mall открылся первый магазин российской сети «Подружка». Скоро заработает еще несколько — в ТЦ «Скала», в «Экспобеле» и в Боровлянах. За год в Беларуси планируют открыть 30 магазинов. Смотрим, что там можно купить.
Магазин косметики и парфюмерии «Подружка» открылся на первом этаже торгового центра, ровно напротив «Лэтуаля», который
Оценить, насколько белорусам интересен новый магазин, пока что сложно: из-за технических сложностей он не открылся в 10 утра, как было запланировано. Но пару девушек ждали у входа еще до 10 часов.
Мы зашли в магазин до открытия и посмотрели, что там продается.
— Из-за названия магазина многие думают, что «Подружка» — это магазин для девушек 15-18 лет, но это абсолютно не так. У каждой есть подружка в любом возрасте, — говорит региональный директор магазина «Подружка» в Беларуси Наталья Хитрова. — Мы постарались представить товары для покупателей разного возраста: от детских до товаров для взрослых разных возрастов. Конечно, магазин больше направлен на женскую аудиторию, но о мужчинах мы тоже не забыли.
Бренд позиционируют как бюджетный и доступный, дешевле «Лэтуаля» и «Золотого яблока».
— Но я вам точно говорю, что по качеству товары не уступают никакой люксовой серии, — уверена Наталья Хитрова. — В «Подружке» представлены эксклюзивные товары, которые будут продаваться только в наших магазинах (речь идет о собственных торговых марках — ред.). Ассортимент будет еще расширяться. У нас есть и белорусская косметика — в ассортименте «Белита Витэкс», «Модум» и точечные производители. Белорусские товары вообще не уступает по качеству другим, а где-то еще и превосходят.
Собственных торговых марок в магазине действительно много. Это лаки для ногтей Pink Up, товары для депиляции Vox, продукты для волос Gis, аксессуары Deco, пилочки и другие инструменты для ногтей Moritz, украшения Lady Pink, товары для загара и защиты от солнца Sun Look, парфюмерия Besties, в которой есть серия парфюмированной воды — аналогов известных ароматов. Всего в «Подружке» представлено 12 собственных торговых марок.
В магазине будет работать программа лояльности. По карте «Подружка» товары можно купить со скидками.
— Выгодные цены будут меняться из месяца в месяц. В каждой категории будут свои выгодные цены. Акций будет много. Карта лояльности будет работать только в белорусских магазинах «Подружка», — рассказала Наталья Хитрова.
Кроме этого, каждый день до 12.00 на все товары будет скидка 5%.
В магазине говорят, что торжественное открытие пройдет в начале июля и обещают сюрприз для покупателей (дату назовут позже).
Завтра, 27 июня откроется второй магазин «Подружка» — в ТЦ «Скала» недалеко от станции метро «Спортивная». В ближайшее время открытие запланировано на «Экспобеле» и в ТЦ «НоваМолл» в Боровлянах. В этом году в Минске и регионах планируют открыть 30 магазинов.
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Сегодня в ТЦ Minsk City Mall открылся первый магазин российской сети «Подружка». Скоро заработает еще несколько — в ТЦ «Скала», в «Экспобеле» и в Боровлянах. За год в...
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