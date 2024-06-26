ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«До 12.00 каждый день будет скидка». Сходили в первый магазин «Подружка» в Беларуси

26.06.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сегодня в ТЦ Minsk City Mall открылся первый магазин российской сети «Подружка». Скоро заработает еще несколько — в ТЦ «Скала», в «Экспобеле» и в Боровлянах. За год в Беларуси планируют открыть 30 магазинов. Смотрим, что там можно купить.


Магазин косметики и парфюмерии «Подружка» открылся на первом этаже торгового центра, ровно напротив «Лэтуаля», который пришел в Беларусь весной этого года. 

Оценить, насколько белорусам интересен новый магазин, пока что сложно: из-за технических сложностей он не открылся в 10 утра, как было запланировано. Но пару девушек ждали у входа еще до 10 часов. 

Мы зашли в магазин до открытия и посмотрели, что там продается.



Магазин не сильно большой по площади, но при этом достаточно просторный. Искать товары долго не придется, а покупатели спокойно могут разойтись между стеллажами. Все оформлено в ярких цветах, лампы светят холодным светом. 




— Из-за названия магазина многие думают, что «Подружка» — это магазин для девушек 15-18 лет, но это абсолютно не так. У каждой есть подружка в любом возрасте, — говорит региональный директор магазина «Подружка» в Беларуси Наталья Хитрова. — Мы постарались представить товары для покупателей разного возраста: от детских до товаров для взрослых разных возрастов. Конечно, магазин больше направлен на женскую аудиторию, но о мужчинах мы тоже не забыли.



Бренд позиционируют как бюджетный и доступный, дешевле «Лэтуаля» и «Золотого яблока».   

— Но я вам точно говорю, что по качеству товары не уступают никакой люксовой серии, — уверена Наталья Хитрова. — В «Подружке» представлены эксклюзивные товары, которые будут продаваться только в наших магазинах (речь идет о собственных торговых марках — ред.). Ассортимент будет еще расширяться. У нас есть и белорусская косметика — в ассортименте «Белита Витэкс», «Модум» и точечные производители. Белорусские товары вообще не уступает по качеству другим, а где-то еще и превосходят.

Собственных торговых марок в магазине действительно много. Это лаки для ногтей Pink Up, товары для депиляции Vox, продукты для волос Gis, аксессуары Deco, пилочки и другие инструменты для ногтей Moritz, украшения Lady Pink, товары для загара и защиты от солнца Sun Look, парфюмерия Besties, в которой есть серия парфюмированной воды — аналогов известных ароматов. Всего в «Подружке» представлено 12 собственных торговых марок.  













Есть отдельный стеллаж с корейской косметикой — уходовая It's Skin и A'pieu, патчи Effne. Некоторая косметика представлена в тревел-версиях.



Продается в магазине и еда с напитками — чипсы Pringles, шоколадки и другие сладости Milka, протеиновые батончики. 



— Если сравнивать «Подружку» с «Милой», скажу, что у нас немного разные направления: ассортимент практически не пересекается. В «Миле» есть бытовая химия, подгузники, бумажно-беловые товары. Мы пересекаемся в декоративной косметике и где-то в уходовой, но в целом мы абсолютно разные.    





В магазине будет работать программа лояльности. По карте «Подружка» товары можно купить со скидками.

— Выгодные цены будут меняться из месяца в месяц. В каждой категории будут свои выгодные цены. Акций будет много. Карта лояльности будет работать только в белорусских магазинах «Подружка», — рассказала Наталья Хитрова.  

Кроме этого, каждый день до 12.00 на все товары будет скидка 5%.

В магазине говорят, что торжественное открытие пройдет в начале июля и обещают сюрприз для покупателей (дату назовут позже).

Завтра, 27 июня откроется второй магазин «Подружка» — в ТЦ «Скала» недалеко от станции метро «Спортивная». В ближайшее время открытие запланировано на «Экспобеле» и в ТЦ «НоваМолл» в Боровлянах. В этом году в Минске и регионах планируют открыть 30 магазинов.     

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в ТЦ Minsk City Mall открылся первый магазин российской сети «Подружка». Скоро заработает еще несколько — в ТЦ «Скала», в «Экспобеле» и в Боровлянах. За год в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Косули ходят практически у подъезда». Как живется в многоэтажках в поселке Лесном под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.06.2024
Mir24.TV Belarus
26.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика