Хотите построить деревянный дом? Разбираемся в технологиях и покрытиях

— Это очень технологичный продукт, который лишен практически всех недостатков древесины, — говорит Максим. — Брус премиального качества не доставит проблем даже с выделением смолы на сучках, можно просто заказать безсучковый клееный брус. Строить из клееного бруса довольно просто — каждая деталь имеет идеальную геометрию и размер, подписывается на заводе и становится на свое место. Знаю случаи, когда люди, чтобы сэкономить, собирали свои дома в режиме «я и тесть» , даже не имея малейшего опыта сборки. Для желающих сэкономить сейчас есть варианты заказать домокомплект без внутренних перегородок из клееного бруса и сделать постройку каркасной. Возможно даже разбить строительство на этапы и сделать их позже своими силами. Или сделать комбинированный вариант основного силового каркаса стен из клееного бруса толщиной 120 мм, а внутри — дополнительное утепление и каркасные стены со свободной планировкой и отделкой.