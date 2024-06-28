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Хотите построить деревянный дом? Разбираемся в технологиях и покрытиях
28.06.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Бетон и газосоликат доказали свою практичность и жизнеспособность в современной городской застройке. Но за городом тем не менее ценятся именно деревянные дома: из бруса профилированного, оцилиндрованного, клееного, двойного, те же каркасники. Чтобы понять, почему же они по прежнему популярны, вместе с нашим экспертом, представителем
Экодома в экопарке
Вот вам факт – большинство туристических баз и комплексов, агроусадеб построены преимущественно из дерева. И это объяснимо – горожане воспринимают их как противовес «каменным джунглям», предпочитают отдых в максимально близком к природе доме.
Популярность деревянных домов обусловлена еще и тем фактом , что мы живем в стране лесов, а значит, у нас достаточно дерева для строительства, при этом материал доступен по стоимости. Также немаловажную роль играет наличие сильных отечественных производителей, в том числе и государственных, домокомплектов из разного типа бруса.
— Если внимательно изучить рынок строительных компаний, предлагающих услуги по постройке дома, то наиболее широко он представлен в деревянном домостроении, — говорит Максим Ильюшенок, представитель
Экопарк «Акварель», что под Марьиной Горкой, с одной стороны является самым большим туристическим центром как по площади, так и по наполнению. Здесь есть столько всего, что за день не изучишь: озера для крутой рыбалки, банные комплексы, веревочный городок, спортплощадки, конный клуб, зоопарк, автокемпинг, ресторан, пиццерия с настоящей неополитанской печкой на дровах, пивоварня, фермерское хозяйство с магазином собственной продукции и… футуристический испытательный полигон струнного транспорта. То есть, здесь интересно буквально всё.
Но наш фокус внимания сегодня направлен на объекты недвижимости, а именно гостевые дома в экопарке.
Здесь создан целый поселок на берегу озер, состоящий из деревянных домов. Отличаются они между собой не только цветом фасада, интерьером и планировкой — они строились по разным технологиях деревянного домостроения. Здесь оценить конечный продукт проще, чем на любой специализированной выставке — можно всё увидеть своими глазами, потрогать и, даже примерить дом на себя, пожив в нем.
Каркасный дом — это тоже про дерево
Какая из технологий лучше? Ответ у каждого будет свой — в этом деле советчиков много, но выбирают то, что придется по душе.
Максим, который работает с разными производителями и знаком со всеми видами деревянных строений, говорит, что сравнивать каркасное домостроение, клееный брус или, скажем, брус технической сушки — тоже самое, что сравнивать Audi, BMW и Mersedes. Будут любители всех технологий.
— Тут представлены срубы ручной рубки, которые требует особого ухода, но у них тоже есть поклонники — как есть любители у коллекционных автомобилей, — говорит он.
Вот, например, дома Skandi Comfort для небольшой семьи — две спальни, санузел, кухня с гостиной и выходом на просторную террасу. Есть побольше, с дополнительной комнатой и камином. Все они построены по каркасной технологии, но не совсем обычной. Дело в том, что стены, перекрытия и стропильные фермы собирались не на месте, а в сухом цеху. Деревянный каркас собран из строганных пиломатериалов технической сушки, обработан специальным составом от биопоражения, внутри — экологически нейтральный утеплитель. Это важный момент, что все процессы производства — под крышей, а значит, собранная панель стены не мокла под дождем или снегом. В условиях поточного производства контроль качества выше, ведь у сборщика нет шансов «накосячить».
Второй плюс технологии — скорость сборки. На площадку дом приезжает в виде готовых панелей — с фасадом и окнами. На месте стены под крышу собираются буквально за день.
— Обратите внимание на фасады — они обшиты еловой скандинавской доской, — рассказывает Максим. — От гладкой имитации бруса она отличается тем, что имеет шероховатую поверхность. Конечно, она впитывает больше краски, а следовательно, и расход больше. Но зато этот фасад на долгие годы, его не придется обновлять каждые 5 лет. Покрыл и забыл. На долговечность влияет цвет краски — более пигментированные составы дают наибольшую защиту древесины от солнечных лучей. Больше пигмента — сильнее защита от выгорания.
Стены снаружи, к слову, покрывались краской
Для интерьера использовалось экологичное покрытие на основе пчелиного воска и льняного масла
По словам нашего эксперта, это оптимальное покрытие для древесины в условиях улицы. Дело в том, что толстослойные покрытия недолговечны — тут тебе и солнце, дожди, снег и прочее. А дерево живой материал — расширяется и сужается, появляются трещинки, соответственно, покрытия начинают повреждаться. Учитывая нагрузку и цикличность обслуживания — масло оптимальный, простой вариант для ухода и обновления. Хорошо впитываются в древесину, создают дышащую, прочную, эластичную поверхность. В идеале настил террасы следует обновлять раз в год и он всегда будет как новый. При этом на последующие обновления масла много не нужно, дерево уже много не впитает.
Как видим на примере этого дома, здесь применялись различные продукты, но все одного бренда.
— Застройщику удобно, когда он сотрудничает непосредственно с проверенным временем производителем материалов для защиты дерева (Remmers уже 22 года работает в Беларуси — прим. Realt), — объясняет Максим. — Во-первых, это всегда комплексный подход: сегодня покупается продукт для защиты фасада, для паркета и столешницы на кухне, завтра — для ванной, сауны или для гидроизоляции бассейна. И всегда всё есть в наличии. На каждом этапе мы имеем доступ к RTS (remmers technical service) — на стройке разное бывает, и у нас всегда есть кому задать вопрос.
Посмотрим дом из клееного бруса Chalet Forrest. Несмотря на то, что брус склеен из калиброванных и высушенных досок-ламелей, на экологию жилья это не влияет — используются специальные типы клея, в процессе эксплуатации ничего вредного они не выделяют. Главные плюсы клееного бруса — это идеально ровные поверхности, непродуваемые за счет специального профиля-замка швы, отсутствие значительной усадки как у срубов из бруса естественной влажности.
— Это очень технологичный продукт, который лишен практически всех недостатков древесины, — говорит Максим. — Брус премиального качества не доставит проблем даже с выделением смолы на сучках, можно просто заказать безсучковый клееный брус. Строить из клееного бруса довольно просто — каждая деталь имеет идеальную геометрию и размер, подписывается на заводе и становится на свое место. Знаю случаи, когда люди, чтобы сэкономить, собирали свои дома в
Эта технология считается одной из самых дорогих в деревянном домостроении, но и результат соответствующий — дома выглядят современно и лаконично, нет ограничений по созданию интерьера в любом стиле.
Клееный брус тоже может растрескиваться, это правда, всё-таки это дерево, но в меньшей степени, чем другие виды бруса. Трещинки мелкие, но в светлых, покрытых укрывными красками интерьерах, они будут заметны глазу перфекциониста. Ничего страшного в этом нет, просто об этом нужно знать.
Внутри Chalet Forrest большая гостиная, три спальни, два санузла, мини-кухня и большая терраса с видом на озеро.
Снаружи дом покрыт фасадной лазурью
Недостатком клееного бруса является высокая стоимость, связанная со сложным технологическим циклом.
Пойдем в баню
Для оздоровительных процедур в экопарке имеются два банных комплекса (если не считать баню на плаву).
Первая построена из профилированного бруса технической сушки. Технология подразумевает предварительное высушивание древесины в специальных камерах, что позволяет быстро собрать стены и сразу приступать к отделке — усадка будет минимальной. Материалу присуща хорошая геометрия и гладкая поверхность, что вкупе со скошенными фасками дает высокую декоративность фасада.
Чтобы подчеркнуть текстуру древесины, стены покрыты полупрозрачной лазурью, внутри — воск и масло. Интересно, что в помещениях для водных процедур обошлись без плитки — покрытия на основе масла и воска создают хороший барьер для влаги. И это при том, что баня работает в режиме нон-стоп.
Из бани можно выйти на террасу, которая нависает над водой. Следовательно, после парилки можно окунуться.
Второй комплекс позиционируются и выглядит как настоящая русская баня — срублена вручную из бревен приличного диаметра, выглядит аутентично. При этом вместо мха между венцами мы видим акриловый герметик
— Для стен из природного бревна ручной рубки применялась лазурь
В закрытом дворике имеются купель, подогреваемая дровами, и топчаны с мягким сеном для отдыха.
По центру самого большого дома Garden INN находится настоящая оранжерея со специальным климатом и экзотическими растениями — настоящий рай.
В домах Rainbow и Modern тоже есть теплые местечки — в их планировке имеются сауны. В финишной отделке внутренних стен дома Rainbow также применялась Deckfarbe. Это, похоже, универсальный продукт — его использовали, кажется, везде, где нужна была укрывная и износостойкая краска.
Проголодались? Пойдем тогда в ресторан. Там подают лучшие пиццы на этом побережье — готовятся в неополитанской печи на дровах, из итальянской муки. В меню много рыбных блюд и понятно почему: в озерах водится самая разнообразная рыба — от простейшего карася до осетров с белугой. Закажите салат — овощи принесут из теплицы, которая находится на крыше ресторана. Пиво здесь тоже свое.
Итак, к каким выводам мы пришли. Первый и главный — деревянный дом, по какой бы технологии он не строился, является самым экологичным жильем, ведь в его основе самый что ни на есть природный материал.
А для сохранения его презентабельного вида больших усилий прилагать не нужно — просто изначально выбрать надежное средство защиты и периодически ее обновлять в процессе эксплуатации.
В любом виде дерево — материал живой, с характером, который необходимо учитывать, но если этот выбор сделан осознанно, то он не разочарует.
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Бетон и газосоликат доказали свою практичность и жизнеспособность в современной городской застройке. Но за городом тем не менее ценятся именно деревянные дома: из...
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