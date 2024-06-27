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5 тысяч долларов за участок в 30 км от Минска. Результаты земельного аукциона
27.06.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области.
Участникам аукциона было предложено 2 лота — земельных участка в деревнях Мостище и Старина.
Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624882003601000212 находится в деревне Мостище. Населенный пункт расположен примерно в 10 километрах от города Смолевичи и 30 километрах от Минска. Площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.
Лот был выставлен на торги за 15 000 рублей. На него было подано 2 заявки. Участок продан за 18 150 рублей, или 5 671 доллар по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624882006601000252 расположен в деревне Старина на улице Центральной 69 В. Земельный надел насчитывает 11,03 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества, воды и газа.
Участок был оценен в 15 000 рублей. Заявок на него не поступило.
Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от города Смолевичи и 36 километрах от Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и городом Смолевичи.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории...
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