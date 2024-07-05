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«Живем как в санатории». Пара из Витебска – о том, как переехать в Минск и выбрать район для жизни
05.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Герои нашего материала переехали в столицу из Витебска. Свою первую квартиру в Минске они купили, можно сказать, по совету бабушки. Шесть лет назад ребята переехали в Новую Боровую, и пока менять локацию ни на какую другую (даже на центр) не намерены. Мы прогулялись с молодой семьей по микрорайону и поговорили о том, как изменилась их жизнь с момента переезда в НБ.
Галя:
− Егор закончил аспирантуру, и после ее окончания нужно было еще отработать, а я в то же время закончила университет и получила распределение в витебскую аптеку. В общем, окончание наших отработок совпало, к тому моменту мы уже были вместе, и решили ехать в Минск. Здесь возможностей для развития, конечно, побольше. За это время мы сменили несколько рабочих мест и выросли в опыте и должностях. Сейчас я работаю на итальянскую фармацевтическую компанию, а Егор стал директором аптечной сети.
Переехав в Минск, ребята, как и многие, начали со съемного жилья. Их арендная квартира располагалась в Зеленом Луге, и этот район супругов вполне устраивал. В окрестностях Зеленого Луга и соседнего Уручья и было решено искать собственное жилье.
Галя:
− Вообще изначально мы думали покупать вторичку. Были уверены, что новостройку не потянем по стоимости. Ездили в разные районы Минска, побывали на противоположных концах города, но потом абсолютно случайным образом узнали про Новую Боровую. Мне кажется, бабушка Егора нам подсказала – мол, видела по телевизору, какой-то новый микрорайон там строится. Мы решили заехать сюда, хотя бы посмотреть. Тем более квартал находится как раз на выезде из Минска в родном нам направлении – по дороге на Витебск.
Около шести лет назад Новая Боровая еще только начинала развиваться, но большая стройплощадка ребят не напугала.
Егор:
− Мы пришли в отдел продаж, рассказали про наш бюджет и желание поскорее расстаться со съемным жильем. Ну а нам предложили строящийся дом и упомянули про возможность купить квартиру с готовой отделкой.
«Посчитали, что квартира с отделкой − это гораздо выгоднее, чем просто стены»
Галя:
− Честно говоря, о таком варианте мы раньше не слышали и соответственно вообще о нем не думали. Лично мне при упоминании «готовой отделки» представлялась какие-то квартиры с с обоями в цветочек и желтым линолеумом на полу. Поэтому в ответ мы стали отнекиваться. Мол, это, наверное, нам не подойдет.
Егор:
− Но менеджер, спасибо ей, была настойчива. Она практически уговорила нас прийти посмотреть шоурум, и уже на месте принять решение. В итоге, мы тогда даже специально остались в Минске, хотя собирались уезжать.
Увидев квартиру с ремонтом, ребята оказались впечатлены. Отделка оказалась качественной и современной, а цена – более чем адекватной.
Галя:
− Для нас это оказался супервариант! Мы посоветовались с родителями, посчитали, сколько мы сами потратим на ремонт и поняли, что для нас квартира с готовой отделкой − это гораздо выгоднее, чем просто стены без отделки. Ведь пришлось бы и дальше снимать квартиру, а параллельно еще и тратить деньги на строителей и материалы.
На тот момент (это был 2017 год) в доме предлагалось два варианта отделки на выбор: классический и современный. Первый был в светлых тонах, второй – в более темных.
Егор:
− Вообще, мы – люди рискованные, легко соглашаемся на всякие авантюры. Так получилось и с этой квартирой. Нам понравился вариант со светлой отделкой, и мы в тот же день забронировали однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров. А чего ждать? Подписали документы и поехали быстро решать всякие финансовые дела.
На постройку квартиры супруги взяли кредит в белорусских рублях. Ставки, говорят, тогда были достаточно доступными. На данный момент (спустя 7 лет) до полного расчета ребятам осталось вернуть банку совсем небольшую сумму.
До сдачи дома супруги продолжали жить в Зеленом Луге, но постоянно ездили посмотреть на стройку, а заодно и прогуляться по кварталу, который менялся день ото дня. Пятиэтажка сдалась без задержек – ровно через год после оформления договора.
Егор:
− Мы получили квартиру с ламинатом, обоями, розетками и натяжными потолками. В санузле была сантехника, плитка и подсветка, а также выведенные коммуникации под слив стиральной машины. На кухне также были все выводы, но не было самой кухни. Когда мы переезжали, то поставили кухню, повесили зеркало и взяли матрас, чтобы спать в первое время.
В квартире – классической однушке-распашонке – ребята ничего не переделывали. Стены не ломали, проемы не расширяли. Говорят, что обустроить пространство под себя было очень легко. Даже кондиционер в квартире с окнами на разные стороны оказался не нужен. Все и так хорошо продувается-проветривается.
После переезда в новую квартиру Егор и Галя завели собаку – таксу по имени Лука (в честь хорватского футболиста Луки Модрича). Шутят, что район и его инфраструктура способствует росту семьи. Кто-то начинает с детей, а кто-то – с домашних животных.
«Однажды утром я выгуливал собаку и встретил лосенка»
− Что вас удивило, когда переехали?
Галя:
− Наверное, самым удивительным был наш первый Новый год. Мы обалдели, когда увидели, как тут все украшают. Во-первых, начинается все уже в ноябре. Для нас это было непривычно, что можно праздновать несколько месяцев, а не ждать последней недели. Перед новым годом застройщик устроил представление на улице, и все это было так по-семейному! Мы и все соседи вышли на улицу и чувствовали себя самыми главными гостями на празднике – все для нас. Ну и тогда мы начали со всеми знакомиться. После праздника нас узнавали по собаке!
Егор:
− Вообще, тут всегда сказка. Ко мне приезжал друг из-за границы, который давно здесь не был, и вот он сказал, что такой красоты даже в Европе не видел. Мы с Галей часто говорим, что живем как в санатории. Тут нет ни трафика никакого, ни шума, всегда чисто и спокойно. Я однажды утром выгуливал собаку и встретил недалеко от дома лосенка – он стоял тут на месте новостроек, и сейчас зайцы частенько пробегают по дворам. Но в то же время – рядом вся цивилизация. Можно пройти пешком 20 минут, и ты окажешься у метро «Уручье».
«По МКАД за полчаса добираюсь до Фаниполя»
Когда район только начинал строиться, многих новоселов волновал вопрос с транспортом. Спрашиваем у ребят, как они добираются до работы, и где паркуются, когда возвращаются домой.
Егор:
− Я езжу на машине и за все время, сколько здесь живу, у меня ни разу не было проблем куда-то доехать. Не припомню, чтобы я когда-то стоял в каких-то пробках. Раньше я работал медицинским представителем, и мне надо было часто ездить в Фаниполь и Дзержинск. Так я умудрялся по МКАД доехать туда за полчаса, ничего не нарушая.
Что касается общественного транспорта, то без проблем можно доехать до метро или в другую точку Минска на автобусе или маршрутке.
− А как дела с парковками?
Егор:
− Чаще всего я паркуюсь у нас во дворе, под шлагбаумом. Почти всегда нахожу там свободное местечко. Ну а если приезжаю в десять вечера и все уже занято, тогда паркуюсь рядом с дорогой или на противоположной стороне возле костела. Это в двух минутах ходьбы.
Замечаем, как много в Новой Боровой жителей с питомцами, спрашиваем у ребят про чистоту на улицах.
Егор:
− Когда мы только переехали, помню, что были какие-то споры в чатах – кто убрал, а кто не убрал за своей собакой. Но сейчас все гораздо лучше. Все-таки вот эта среда, созданная тут, меняет людей. Ну и надо отметить, что очень неплохо работают соответствующие службы – такого, что нет пакетиков в собачьих боксах – сейчас не бывает.
Галя:
− Наше любимое место тут – это, наверное, «Пекарня Дражина». Мы довольно часто туда заходим, особенно по выходным. Больше всего нам нравится их пирог «Завиванец». На него мы уже подсадили всю нашу семью. Если едем к родителям, то всегда берем там выпечку. А так мы часто покупаем в кофейнях напитки на вынос. Не сидим, а берем с собой и идем дальше.
Егор:
− А вечерком можем в «Джон Дори» заглянуть. Это не часто бывает, но под настроение вчера вот зашли, взяли по бокальчику с устрицами.
Ребята рассказывают, что за время жизни в Новой Боровой обзавелись новыми знакомыми, а также не раз встречали тут своих коллег, одноклассников и однокурсников.
Галя:
− Сначала ты получаешь друзей в виде соседей по площадке, потом знакомишься с кем-то во дворе, или во время прогулки с собакой. Сейчас уже практически в каждом квартале у нас есть знакомые. Вообще, комьюнити Новой Боровой – это не столько про общение, сколько про постоянную взаимовыручку.
Егор:
− Меня до сих пор приятно удивляет то, что здесь спокойно можно оставить какие-то вещи на улице, и их никто не возьмет. Причем, не только в закрытом дворе (у нас-то постоянно стоит корзина с игрушками), а и на общей территории. Самокаты, игрушки, куртки – где оставил, там потом и найдешь. Никогда ничего не пропадает.
«Тут постоянно наблюдается здоровая движуха – дети, собаки, люди»
Двор у ребят – закрытый. Подъезды − проходные. Во дворе – два велобокса.
Егор:
− В нашем доме есть и квартиры с террасами, и квартиры с эксплуатируемыми крышами. Мне кажется, это первый микрорайон, где стали так делать. Другие застройщики теперь тоже копируют Новую Боровую. Кто-то стал раскрашивать дома, или делать дворы без машин. Даже уже в регионах начинают повторять.
Галя:
− Цвет Новой Боровой – это то, что меня особенно радует. Не секрет, что в пасмурную погоду большая часть Минска превращается в нечто серое и унылое. У нас же тут всегда ярко. Мне наши дома всегда поднимают настроение. Кроме того, тут постоянно наблюдается жизнь, такая здоровая движуха – дети, собаки, люди. На будущее мы, конечно, задумываемся о расширении жилплощади, но менять район точно не будем.
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Герои нашего материала переехали в столицу из Витебска. Свою первую квартиру в Минске они купили, можно сказать, по совету бабушки. Шесть лет назад ребята...
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