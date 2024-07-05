«Живем как в санатории». Пара из Витебска – о том, как переехать в Минск и выбрать район для жизни

Галя:

− Егор закончил аспирантуру, и после ее окончания нужно было еще отработать, а я в то же время закончила университет и получила распределение в витебскую аптеку. В общем, окончание наших отработок совпало, к тому моменту мы уже были вместе, и решили ехать в Минск. Здесь возможностей для развития, конечно, побольше. За это время мы сменили несколько рабочих мест и выросли в опыте и должностях. Сейчас я работаю на итальянскую фармацевтическую компанию, а Егор стал директором аптечной сети.

Переехав в Минск, ребята, как и многие, начали со съемного жилья. Их арендная квартира располагалась в Зеленом Луге, и этот район супругов вполне устраивал. В окрестностях Зеленого Луга и соседнего Уручья и было решено искать собственное жилье.